Лесники не смогли сдержать эмоций: в Подмосковье нашли способ привязать людей к земле

Лесников Подмосковья решили закрепить на земле проверенным методом — выдачей ключей от служебных квартир. Мособлдума официально включила сотрудников ГАУ "Мособллес" в перечень льготников. Москва и область продолжают экспансию вглубь региона, и охранять эти массивы без постоянного кадрового состава становится невозможно. Пока городские власти решают, как подтянуть метро к новым территориям, в области латают дыры в кадровом обеспечении лесного хозяйства.

Ключи от нового дома
Жилье в подарок: откуда возьмутся метры

Схема пополнения жилищного фонда выглядит прагматично. Бюджет не планирует строить новые дома с нуля. Объекты передаются в собственность Московской области безвозмездно — это дары, целевое назначение которых теперь закреплено законодательно. На баланс "Мособллеса" до 2027 года поступят первые 11 жилых помещений. Это капля в море, учитывая площадь лесного фонда, но важный прецедент для удержания профильных специалистов.

"Законопроект предусматривает наделение правом на получение служебных жилых помещений работников государственного автономного учреждения Московской области, осуществляющих охрану лесов от пожаров и реализацию мероприятий по сохранению лесов на территории региона. Указанным учреждением является государственное автономное учреждение "Мособллес". Предоставление жилых помещений планируется осуществлять за счет объектов, переданных в собственность Московской области на безвозмездной основе в качестве дара для нужд лесного хозяйства", — отметил в ходе заседания председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Алексей Ларькин.

Для Москвы и области лес давно перестал быть просто ресурсом и превратился в критическую инфраструктуру. С учетом того, как климатическое лето накрывает регион, нагрузка на сотрудников лесного хозяйства растет по экспоненте. Жить рядом с местом работы для лесника — это не вопрос комфорта, а вопрос скорости реакции при обнаружении очагов возгорания.

"Лесное хозяйство Подмосковья десятилетиями страдало от дефицита молодых специалистов из-за низких зарплат и отсутствия инфраструктуры. Перевод жилья из категории 'дара' в статус служебного фонда — это попытка создать социальный лифт. Без закрепления земли за конкретными людьми невозможно эффективно управлять активами региона", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Битва за кадры на фоне стихии

Подмосковье остается зоной высокого риска. Отрасль нуждается в людях, способных отличить безопасные лесные дары от опасных ловушек и вовремя предотвратить низовой пожар. Служебная квартира становится тем самым "якорем", который может удержать профессионала от ухода в частный сектор или сферу благоустройства человейников. Программа рассчитана на три года, что дает понятный горизонт планирования и специалистам, и ведомству.

Параметр программы Детализация
Основной получатель Сотрудники ГАУ "Мособллес"
Источник фонда Безвозмездная передача (дар)
Срок реализации первого этапа До 2027 года
Объем выделяемых квартир 11 жилых помещений (стартовый пакет)

Проблема кадрового голода в лесах стоит так же остро, как и износ инженерных сетей в городах. Когда на область обрушиваются аномальные заморозки или засухи, именно лесники первыми принимают на себя удар стихии. Обеспечение их жильем — это не благотворительность, а страховка безопасности региональных границ.

"В условиях дефицитного бюджета региональные власти вынуждены искать нестандартные пути. Использование дареного имущества для решения жилищного вопроса бюджетников — грамотный ход. Это позволяет закрывать кадровые дыры без привлечения новых кредитных линий и прямых бюджетных вливаний", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о жилье для лесников

Кто именно может претендовать на квартиру?

Право получили штатные сотрудники ГАУ "Мособллес", которые непосредственно занимаются охраной лесов от пожаров и лесовосстановлением. Приоритет отдается тем, кто официально признан нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Можно ли приватизировать это жилье?

Нет, жилье предоставляется в статусе служебного. Это означает, что оно закреплено за работником на время трудового договора. При увольнении квартиру придется освободить для следующего специалиста.

Где именно находятся эти квартиры?

География распределения привязана к дислокации лесничеств. Речь идет о помещениях, которые перешли в собственность области на безвозмездной основе в различных районах Подмосковья.

Будет ли программа расширяться после 2027 года?

Законодательная база создана бессрочно. Лимит в 11 помещений установлен на текущий плановый период, однако по мере поступления новых объектов в собственность региона, фонд будет пополняться.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
