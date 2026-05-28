Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Безнаказанность обернулась трагедией: агрессивный подросток разбил голову пенсионерке
Призрак северного фронта: зачем Киев упорно рисует страшный сценарий на границе
Земля тормозит, а мы не замечаем: что на самом деле происходит с сутками
Лесники не смогли сдержать эмоций: в Подмосковье нашли способ привязать людей к земле
График захвата внимания: зачем Меган Маркл и принц Гарри намеренно перебивают новости о королевской семье
Ваш автомобиль не пройдет? Какие изменения в техосмотре готовят для водителей
Курорты Красного моря охватила финансовая лихорадка: владельцы отелей подготовили неприятный сюрприз
Если бы финансы позволяли: почему Павел Деревянко соглашается на роли, которые ему не нравятся
Правовые ловушки на дороге: какие намеки инспектора обернутся сроком

Эта жидкость из-под крана бьет по сердцу: на Ямале в стаканы пробралась невидимая и опасная зараза

Россия » Урал » Тюмень

Жителей Ямало-Ненецкого автономного округа предупредили о невидимой угрозе в водопроводной и бутилированной воде. Пока обыватель спорит о жесткости или привкусе хлора, в стаканы пробираются энтерококки — патогены, перед которыми пасуют стандартные фильтры. Эти микроорганизмы превращают утоление жажды в лотерею с инфекционным отделением на кону. Бактерии не просто выживают в экстремальных условиях, но и активно атакуют сердечно-сосудистую систему человека.

Таблетки, антибиотики и лекарства лежат на столе
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Таблетки, антибиотики и лекарства лежат на столе

Биологический спецназ: почему энтерококки не гибнут

Энтерококк — это не рядовая бактерия, а живучий паразит. Если для большинства микробов прямой солнечный свет или высыхание означают смерть, то энтерококки чувствуют себя комфортно. Их оптимальная температура — 35-37 градусов, фактически прогретое тело человека. При этом холод или соленая среда их не останавливают. Зараженная вода становится транспортной лентой, доставляющей бактерию в кровоток. Последствия предсказуемы: от банальных инфекций мочевыводящих путей до септических состояний.

"Обнаружение энтерококков — это всегда сигнал о свежем фекальном загрязнении. Эти бактерии крайне устойчивы к антибиотикам, что делает вызванные ими эндокардиты и бактериемию трудноизлечимыми", — предупредила в беседе с Pravda.Ru врач-инфекционист Светлана Полякова.

Когда патоген попадает в организм, основной удар приходится на внутренние оболочки сердца. Это не мифическая "чистка шлаков", а реальное воспаление тканей, способное превратить здорового человека в инвалида. Риск кратно возрастает, если в регионе страдает инфраструктура сферы ЖКХ, не справляющаяся с фильтрацией стоков.

Канализация против водопровода: откуда берется зараза

Главный резервуар энтерококков — кишечник. В воду они попадают вместе с фекалиями. На Ямале факторами риска становятся ветхие коммуникации и аварии на очистных сооружениях. Старые трубы, не видевшие ремонта десятилетиями, напоминают решето. Через микротрещины содержимое канализации смешивается с питьевой водой. Также ситуацию обостряет близость частных ферм и пастбищ, где навоз смывается осадками в открытые водоемы.

Причина загрязнения Последствия для потребителя
Ветхость труб ЖКХ Просачивание сточных вод в водопровод
Паводковые явления Размыв септиков и скотомогильников
Нарушение дезинфекции Размножение патогенов прямо в сети

Экологическая обстановка в северных широтах специфична. Низкие температуры замедляют процессы самоочищения воды. Если в систему попадает опасный микроорганизм, он остается там надолго. Жителям Салехарда, Нового Уренгоя и других городов Ямала не стоит полагаться на авось, особенно в периоды, когда прогнозируется подъем уровня воды, вымывающий нечистоты из почвы.

"Кипячение убивает энтерококк, но оно не спасает от токсинов и химического коктейля, который часто сопутствует фекальному загрязнению. Проверка в аккредитованной лаборатории — единственный способ подтвердить безопасность", — констатировал в беседе с Pravda.Ru врач-эпидемиолог Андрей Грачёв.

Меры профилактики и лабораторный контроль

Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО официально заявил: обнаружение энтерококков требует немедленной остановки водозабора и дезинфекции. Жителям рекомендуют использовать бутилированную воду проверенных марок или устанавливать системы фильтрации с ультрафиолетовой очисткой. Обычный угольный фильтр-кувшин против данной бактерии бесполезен.

"Качество воды напрямую влияет на состояние ЖКТ. Регулярное употребление контаминированной воды ведет к хроническому дисбактериозу и гастритам", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Для тех, кто сомневается в чистоте ресурса, текущего из крана, работают лаборатории в крупных центрах округа: от Ноябрьска до Губкинского. Учитывая, что на Севере финансовые риски бизнеса часто перекладываются на потребителя, экономия на очистных сооружениях — суровая реальность. Контроль со стороны самих граждан становится необходимым инструментом выживания.

Ответы на популярные вопросы об энтерококках

Поможет ли бытовой фильтр очистить воду от энтерококков?

Простые сетчатые и угольные фильтры задерживают механические примеси и хлор, но бактерии слишком малы для них. Необходимы системы с обратноосмотической мембраной или УФ-стерилизаторами.

Почему энтерококки называют маркером фекального загрязнения?

Эти микроорганизмы живут в кишечнике. Их наличие в воде прямо указывает на то, что в систему водоснабжения попали канализационные стоки или продукты жизнедеятельности животных.

Какие симптомы указывают на заражение через воду?

Обычно это тошнота, боли в животе, учащенное мочеиспускание или резкое повышение температуры без признаков простуды. В тяжелых случаях — боли в области сердца.

Можно ли использовать воду с энтерококками для мытья посуды или купания?

Это небезопасно. Бактерии могут попасть на слизистые оболочки или через микротравмы на коже в кровь. Для гигиенических процедур воду в зонах риска лучше кипятить.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-инфекционист Светлана Полякова, врач-эпидемиолог Андрей Грачёв, врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
После поездки в Старобельск у западной прессы сорвало маски: кадры вызвали слишком жёсткую реакцию
Мир. Новости мира
После поездки в Старобельск у западной прессы сорвало маски: кадры вызвали слишком жёсткую реакцию
Эра хрупкого поликарбоната прошла: новый тип теплиц задает иные стандарты прочности
Садоводство, цветоводство
Эра хрупкого поликарбоната прошла: новый тип теплиц задает иные стандарты прочности
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Недвижимость
Старый ПВХ снова как новый: простые средства вытянут желтизну даже из убитого пластика
Популярное
Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными

Не спешите выбрасывать изношенную оснастку, ведь существуют проверенные методы, позволяющие вернуть инструменту заводскую твердость и прежнюю точность.

Биты для шуруповерта стираются? Как восстановить их за 1 минуту и сделать вечными
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
90 км/ч уходит в прошлое? В России предложили пересмотреть скоростные лимиты на трассах
Попытка ЦБ забрать своё у Euroclear не выглядит целесообразной. На что расчёт?
Тупик перекрёстка мира: амбиции Пашиняна сталкиваются с жёсткой реальностью Любовь Степушова Трамп проиграл Ближний Восток: Иран вышел из войны победителем, а Израиль снова остался один Юрий Бочаров Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев
После поездки в Старобельск у западной прессы сорвало маски: кадры вызвали слишком жёсткую реакцию
Спектакль Киева в ООН провалился: США отказались поддержать очередные заявления Украины
В Токио паника: Китай обрубает все контакты после дерзкой провокации у Тайваня
В Токио паника: Китай обрубает все контакты после дерзкой провокации у Тайваня
Последние материалы
Игрушки для параноиков и суровые вездеходы: 7 кроссоверов, расколовших авторынок
Без железа и без остановки — пять движений, после которых жир продолжит гореть даже на диване
Новые льготы ЖКХ с июля 2026 года: кто сможет платить вдвое меньше уже этим летом
Математика выживания в России: ради собственной крыши над головой придется забыть о жизни
Геополитический разворот на южных рубежах: Москва закрепила стратегические позиции в Кабуле
Театр одного актера: как Кая Каллас использует эвакуацию из Киева
Эта жидкость из-под крана бьет по сердцу: на Ямале в стаканы пробралась невидимая и опасная зараза
Легендарное челябинское море превратили в руины: берег Смолино захлестнула волна разрухи
Не отказывайтесь от бургеров даже если вы вегетарианец: как чечевица меняет представление о фаст-фуде
Кошельки водителей опустели: на Камчатке топливный рынок лихорадит из-за новых ценников
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.