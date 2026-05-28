Москва поглощает дачные поселки: подземку планируют тянуть далеко за аэропорт Внуково

Москва продолжает "заглатывать" Подмосковье, превращая вчерашние дачные пустыри в новые кварталы с доступом к подземке. Столичный Департамент градостроительства официально подтвердил: Калининско-Солнцевская линия не остановится во "Внуково". Ее тянут дальше в Новую Москву, к Филимонковскому району.
Желтая ветка метро ставит очередной рекорд экспансии. Проектировщики уже готовят планировку территории за аэропортом. Конечная станция "приземлится" в районе коттеджного поселка в Филимонковском. Это превращает вчерашнее "Замкадье" в полноценный спальный район, где стоимость квадратного метра скоро взлетит до небес.
"Продление метро за аэропорт — это классический сценарий освоения Новой Москвы. Город сначала дает инфраструктуру, а потом на это место приходят девелоперы с многоэтажными человейниками. Для бюджета это долгосрочный налог на недвижимость, а для жителей — избавление от транспортной изоляции", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по инфраструктуре Валерий Козлов.
Точная трассировка пока скрыта в недрах проектных бюро. Власти заверяют, что конкретное расположение станций определят только после финальной экспертизы. Пока же жителям приходится учитывать погодные аномалии, ведь арктическое вторжение в Новой Москве способно парализовать наземный транспорт быстрее, чем построят метро.
Развитие метро идет в связке с запуском диаметров. Пока проектируют новые тоннели в Филимонковском, в центре города уже "перешивают" логистику. Открытая недавно станция "Москва-Сити" на МЦД-1 стала важным хабом. Система связывает отдаленные уголки агломерации в единый механизм, где пересадки занимают минуты.
|Линия / Вид транспорта
|Статус и планы
|Солнцевская линия
|Проектирование участка за аэропортом Внуково
|МЦД
|Запуск "Москвы-Сити", интеграция с областными центрами
Интеграция железной дороги и метро — задача не из легких. Столица внедряет современные поезда, которые скоро доедут и до соседних регионов. Например, обновленная Иволга на диаметрах заметно меняет представление о комфорте в пути.
"Любое строительство новых станций метро в чистом поле — это работа на опережение. Город создает каркас, который выдержит нагрузку новых жилых массивов. Главное, чтобы развитие благоустройства не отставало от темпов прокладки рельсов", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по благоустройству Ольга Морозова.
Она будет расположена в Филимонковском районе Новой Москвы. Сейчас проект проходит стадию планировки территории.
Сроки выхода спецтехники на площадку назовут после утверждения проекта планировки и прохождения госэкспертизы.
Да, Москва придерживается политики создания транспортно-пересадочных узлов, объединяющих автобусные маршруты и электробусы у входов в метро.
В Москве действует единая тарифная сетка, и удаленность станции обычно не влияет на стоимость разовой поездки по карте "Тройка".
