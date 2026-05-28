Москва поглощает дачные поселки: подземку планируют тянуть далеко за аэропорт Внуково

Москва продолжает "заглатывать" Подмосковье, превращая вчерашние дачные пустыри в новые кварталы с доступом к подземке. Столичный Департамент градостроительства официально подтвердил: Калининско-Солнцевская линия не остановится во "Внуково". Ее тянут дальше в Новую Москву, к Филимонковскому району.

Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ строительство метро в Москве

Желтая ветка идет в поселки: детали проекта

Желтая ветка метро ставит очередной рекорд экспансии. Проектировщики уже готовят планировку территории за аэропортом. Конечная станция "приземлится" в районе коттеджного поселка в Филимонковском. Это превращает вчерашнее "Замкадье" в полноценный спальный район, где стоимость квадратного метра скоро взлетит до небес.

"Продление метро за аэропорт — это классический сценарий освоения Новой Москвы. Город сначала дает инфраструктуру, а потом на это место приходят девелоперы с многоэтажными человейниками. Для бюджета это долгосрочный налог на недвижимость, а для жителей — избавление от транспортной изоляции", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по инфраструктуре Валерий Козлов.

Точная трассировка пока скрыта в недрах проектных бюро. Власти заверяют, что конкретное расположение станций определят только после финальной экспертизы. Пока же жителям приходится учитывать погодные аномалии, ведь арктическое вторжение в Новой Москве способно парализовать наземный транспорт быстрее, чем построят метро.

Транспортный каркас: от МЦД до метро

Развитие метро идет в связке с запуском диаметров. Пока проектируют новые тоннели в Филимонковском, в центре города уже "перешивают" логистику. Открытая недавно станция "Москва-Сити" на МЦД-1 стала важным хабом. Система связывает отдаленные уголки агломерации в единый механизм, где пересадки занимают минуты.

Линия / Вид транспорта Статус и планы Солнцевская линия Проектирование участка за аэропортом Внуково МЦД Запуск "Москвы-Сити", интеграция с областными центрами

Интеграция железной дороги и метро — задача не из легких. Столица внедряет современные поезда, которые скоро доедут и до соседних регионов. Например, обновленная Иволга на диаметрах заметно меняет представление о комфорте в пути.

"Любое строительство новых станций метро в чистом поле — это работа на опережение. Город создает каркас, который выдержит нагрузку новых жилых массивов. Главное, чтобы развитие благоустройства не отставало от темпов прокладки рельсов", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по благоустройству Ольга Морозова.

Пока метрострой копает вглубь Новой Москвы, туристам и фанатам урбанистики предлагают изучить обратную сторону мегаполиса. Сегодня подземные бункеры и военные объекты столицы стали популярным направлением для экскурсий, контрастируя с глянцем новых станций метрополитена.

Ответы на популярные вопросы о расширении метро

Где именно появится новая станция за Внуково?

Она будет расположена в Филимонковском районе Новой Москвы. Сейчас проект проходит стадию планировки территории.

Когда начнут рыть тоннели?

Сроки выхода спецтехники на площадку назовут после утверждения проекта планировки и прохождения госэкспертизы.

Свяжут ли новую станцию с наземным транспортом?

Да, Москва придерживается политики создания транспортно-пересадочных узлов, объединяющих автобусные маршруты и электробусы у входов в метро.

Повлияет ли продление ветки на стоимость проезда?

В Москве действует единая тарифная сетка, и удаленность станции обычно не влияет на стоимость разовой поездки по карте "Тройка".

Читайте также