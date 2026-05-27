Овощи, топливо и техника: эксперты рассказали, как изменятся цены в Карелии летом

В Карелии зафиксировали разнонаправленную динамику цен на продовольствие и топливо. По данным Карелиястата, в середине мая заметно подорожали овощи из "борщевого набора": морковь прибавила 5,5%, капуста — 2,5%, а репчатый лук — 2,2%.
Рост стоимости затронул черный чай и сахар, в то время как огурцы продемонстрировали резкое удешевление почти на четверть. В сегменте непродовольственных товаров подорожали гаджеты и все виды автомобильного горючего.
Изменение логистических маршрутов и рост операционных издержек станут главными факторами давления на рынок летом 2026 года. Член Центрального совета независимого профсоюза "Новый Труд" Анатолий Баранов связывает подорожание импортного чая и сухофруктов с ситуацией в Красном море. По его словам,
"Конфликт на Ближнем Востоке и напряжённость в Красном море привели к удорожанию фрахта контейнеровозов. Для сухофруктов из Ирана, Турции и арабских стран, к примеру, это означает рост себестоимости на 25-30%". — поясняет Баранов.
Эксперт также предупредил об увеличении тарифов на перевозки из-за повышения НДС до 22% и внедрения цифровых накладных, сообщает karelinform.ru.
"Летние колебания цен на овощи — явление циклическое, однако в этом году на них накладывается повышенная стоимость ГСМ и инфляционные ожидания бизнеса. Потребителям стоит сместить акцент на сезонную плодоовощную продукцию ближе к августу, когда давление логистики частично нивелируется массовым местным предложением", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый консультант Кравцов Илья.
Впрочем, эксперты ожидают и позитивные тренды. Михаил Хачатурян из Финансового университета полагает, что лето может пройти под знаком умеренной дефляции в пределах одного процента на продукты. К концу августа, когда наступит пик сбора урожая, Баранов прогнозирует:
"К концу лета — началу осени должны подешеветь картофель, морковь, лук, капуста и местные фрукты на 15-30% — в связи с пиком сбора урожая". — пояснил Анатолий Баранов
Это связано с логистическим кризисом в Красном море, который привел к значительному росту стоимости морских перевозок (фрахта) из стран Ближнего Востока и Азии.
Традиционно дешевеют сезонные овощи открытого грунта (огурцы, помидоры) и молодой картофель по мере роста предложения на рынке.
Повышение налога до 22% увеличивает себестоимость услуг транспортных компаний, что постепенно отражается на финальных ценниках товаров на полках магазинов.
Аналитики допускают небольшое снижение стоимости части электроники, однако санкционные риски и сложности с поставками комплектующих ограничивают этот процесс.
