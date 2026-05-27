Кошельки под ударом: резкое изменение стоимости привычного набора продуктов застало врасплох

В Карелии зафиксировали разнонаправленную динамику цен на продовольствие и топливо. По данным Карелиястата, в середине мая заметно подорожали овощи из "борщевого набора": морковь прибавила 5,5%, капуста — 2,5%, а репчатый лук — 2,2%.

Женщина выбирает помидоры в магазине
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Женщина выбирает помидоры в магазине

Рост стоимости затронул черный чай и сахар, в то время как огурцы продемонстрировали резкое удешевление почти на четверть. В сегменте непродовольственных товаров подорожали гаджеты и все виды автомобильного горючего.

Изменение логистических маршрутов и рост операционных издержек станут главными факторами давления на рынок летом 2026 года. Член Центрального совета независимого профсоюза "Новый Труд" Анатолий Баранов связывает подорожание импортного чая и сухофруктов с ситуацией в Красном море. По его словам,

"Конфликт на Ближнем Востоке и напряжённость в Красном море привели к удорожанию фрахта контейнеровозов. Для сухофруктов из Ирана, Турции и арабских стран, к примеру, это означает рост себестоимости на 25-30%". — поясняет Баранов.

Эксперт также предупредил об увеличении тарифов на перевозки из-за повышения НДС до 22% и внедрения цифровых накладных, сообщает karelinform.ru.

"Летние колебания цен на овощи — явление циклическое, однако в этом году на них накладывается повышенная стоимость ГСМ и инфляционные ожидания бизнеса. Потребителям стоит сместить акцент на сезонную плодоовощную продукцию ближе к августу, когда давление логистики частично нивелируется массовым местным предложением", — объяснил в беседе с Pravda. Ru финансовый консультант Кравцов Илья.

Впрочем, эксперты ожидают и позитивные тренды. Михаил Хачатурян из Финансового университета полагает, что лето может пройти под знаком умеренной дефляции в пределах одного процента на продукты. К концу августа, когда наступит пик сбора урожая, Баранов прогнозирует:

"К концу лета — началу осени должны подешеветь картофель, морковь, лук, капуста и местные фрукты на 15-30% — в связи с пиком сбора урожая". — пояснил Анатолий Баранов

Ответы на популярные вопросы о ценах в Карелии

Почему летом дорожают импортные сухофрукты и чай?

Это связано с логистическим кризисом в Красном море, который привел к значительному росту стоимости морских перевозок (фрахта) из стран Ближнего Востока и Азии.

Какие продукты станут дешевле к середине лета?

Традиционно дешевеют сезонные овощи открытого грунта (огурцы, помидоры) и молодой картофель по мере роста предложения на рынке.

Как на стоимость товаров повлияет изменение НДС?

Повышение налога до 22% увеличивает себестоимость услуг транспортных компаний, что постепенно отражается на финальных ценниках товаров на полках магазинов.

Стоит ли ждать снижения цен на бытовую технику?

Аналитики допускают небольшое снижение стоимости части электроники, однако санкционные риски и сложности с поставками комплектующих ограничивают этот процесс.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
