Грушинский фестиваль в Самарской области отменили. Команда Бориса Кейльмана признала: собрать тысячи людей на Мастрюковских озерах в 2026 году невозможно из-за рисков безопасности.
Традиционный летний слет бардов на Мастрюковских озерах пал жертвой оперативной обстановки. Организаторы подчеркивают: стабильности в вопросах защиты массовых скоплений людей пока нет. Рисковать жизнями участников на открытом пространстве штаб фестиваля не готов. Решение тяжелое, но логичное — регион уже сталкивался с необходимостью вводить ограничения на массовые мероприятия из-за внешних угроз.
"Массовое скопление людей на открытой местности — идеальная мишень. Пока небо и периметры не будут защищены на 100%, проводить такие форумы безответственно", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.
Пауза в проведении "Груши" — не первый случай тотального затишья в Самарской области. Муниципалитеты регулярно пересматривают планы из-за факторов риска. Городские службы сейчас бросают силы на контроль транспортных потоков и логистику в закрытых контурах, где обеспечить проверку проще.
Грушинский клуб не намерен уходить в тень полностью. Просветительская работа продолжается в камерных форматах. В Самаре готовят Зимний фестиваль и конкурс "Гитарная пристань". Ежемесячные "Грушинские четверги" остаются точкой сборки для сообщества. Площадки "Чайхана" и "Междуречье" мигрировали в города, заменяя широкие лиманы уютными залами и локальными слетами.
|Формат
|Статус на 2026 год
|Главная сцена на озерах
|Отменена
|Зимний Грушинский фестиваль
|Планируется (февраль)
|Гитарная пристань
|В графике (осень)
"Туристический потенциал региона из-за отмены крупных фестивалей проседает. Важно переориентировать потоки на малые города и этнографические маршруты, чтобы не потерять инфраструктуру", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru обозреватель по туризму Татьяна Зайцева.
Отмена такого гиганта бьет по карману малого бизнеса и событийного туризма. Мастрюковские озера — это не только костры, но и огромный рынок услуг. Впрочем, власти сейчас сконцентрированы на более приземленных проблемах. В повестке — коммунальные расчеты и обновление социальной инфраструктуры, что для жителей края важнее песен под гитару.
"Региональный бюджет сейчас жестко приоритизирован. Расходы на нацпроекты и безопасность вытесняют праздничные траты. Это вынужденная экономия ресурсов", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru экономист Валерий Козлов.
Площадка на Мастрюковских озерах имеет сложный рельеф и огромную площадь. Обеспечить сплошной периметр безопасности для десятков тысяч человек в условиях открытого неба технически невозможно.
Грушинский фестиваль традиционно является некоммерческим мероприятием с открытым доступом. Вопросы возврата могут касаться только отдельных платных услуг или бронирований, если таковые совершались через частных операторов.
Организаторы делают ставку на "Грушинские четверги" и городские концертные залы. Также активна площадка "Квартира" и региональные филиалы Грушинского клуба.
Точных дат нет. Решение будет приниматься исходя из оценки угроз профильными ведомствами перед началом летнего сезона следующего года.
