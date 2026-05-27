Самарская область потеряла фестиваль года — тысячи людей не соберутся у костра, а песни уйдут в интернет

Россия » Поволжье » Самара

Грушинский фестиваль в Самарской области отменили. Команда Бориса Кейльмана признала: собрать тысячи людей на Мастрюковских озерах в 2026 году невозможно из-за рисков безопасности.

Самара
Фото: commons.wikimedia.org by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Самара

Безопасность диктует тишину

Традиционный летний слет бардов на Мастрюковских озерах пал жертвой оперативной обстановки. Организаторы подчеркивают: стабильности в вопросах защиты массовых скоплений людей пока нет. Рисковать жизнями участников на открытом пространстве штаб фестиваля не готов. Решение тяжелое, но логичное — регион уже сталкивался с необходимостью вводить ограничения на массовые мероприятия из-за внешних угроз.

"Массовое скопление людей на открытой местности — идеальная мишень. Пока небо и периметры не будут защищены на 100%, проводить такие форумы безответственно", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Пауза в проведении "Груши" — не первый случай тотального затишья в Самарской области. Муниципалитеты регулярно пересматривают планы из-за факторов риска. Городские службы сейчас бросают силы на контроль транспортных потоков и логистику в закрытых контурах, где обеспечить проверку проще.

Жизнь вне "поляны": альтернативные форматы

Грушинский клуб не намерен уходить в тень полностью. Просветительская работа продолжается в камерных форматах. В Самаре готовят Зимний фестиваль и конкурс "Гитарная пристань". Ежемесячные "Грушинские четверги" остаются точкой сборки для сообщества. Площадки "Чайхана" и "Междуречье" мигрировали в города, заменяя широкие лиманы уютными залами и локальными слетами.

Формат Статус на 2026 год
Главная сцена на озерах Отменена
Зимний Грушинский фестиваль Планируется (февраль)
Гитарная пристань В графике (осень)

"Туристический потенциал региона из-за отмены крупных фестивалей проседает. Важно переориентировать потоки на малые города и этнографические маршруты, чтобы не потерять инфраструктуру", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru обозреватель по туризму Татьяна Зайцева.

Экономика фестивального затишья

Отмена такого гиганта бьет по карману малого бизнеса и событийного туризма. Мастрюковские озера — это не только костры, но и огромный рынок услуг. Впрочем, власти сейчас сконцентрированы на более приземленных проблемах. В повестке — коммунальные расчеты и обновление социальной инфраструктуры, что для жителей края важнее песен под гитару.

"Региональный бюджет сейчас жестко приоритизирован. Расходы на нацпроекты и безопасность вытесняют праздничные траты. Это вынужденная экономия ресурсов", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о Грушинском фестивале

Почему фестиваль нельзя провести с усиленной охраной?

Площадка на Мастрюковских озерах имеет сложный рельеф и огромную площадь. Обеспечить сплошной периметр безопасности для десятков тысяч человек в условиях открытого неба технически невозможно.

Будут ли возвращать деньги за билеты?

Грушинский фестиваль традиционно является некоммерческим мероприятием с открытым доступом. Вопросы возврата могут касаться только отдельных платных услуг или бронирований, если таковые совершались через частных операторов.

Где теперь слушать авторскую песню?

Организаторы делают ставку на "Грушинские четверги" и городские концертные залы. Также активна площадка "Квартира" и региональные филиалы Грушинского клуба.

Когда фестиваль вернется в привычный формат?

Точных дат нет. Решение будет приниматься исходя из оценки угроз профильными ведомствами перед началом летнего сезона следующего года.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова, обозреватель по туризму Татьяна Зайцева, региональный экономист Валерий Козлов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
