Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Минск проверяют на прочность: Киев готовит конфликту поворот, после которого пути назад не будет
Финны вбухали миллионы в отели у границы, а сейчас их продают за гроши — бизнес умирает
Триумфальный дебют Lada Iskra: как новая модель АвтоВАЗа обошла всех конкурентов на рынке
Разрешат ли мотоциклам ездить по выделенным полосам: главные риски инициативы Госдума
Самарская область потеряла фестиваль года — тысячи людей не соберутся у костра, а песни уйдут в интернет
Новостройки против вторички: скрытый разрыв цен шокировал рынок недвижимости РФ
Азия задыхается в аэропортах — полмиллиона пассажиров в очереди, а самолёты стоят мёртвым грузом
Европа пошла ва-банк: Прибалтику срочно готовят к войне с Россией — названы пугающие сроки
Ленобласть выбрасывает бумажные квитанции — платить за свет и воду теперь можно через смартфон

Режим ЧС в Таганроге: город перешёл на особое положение после утренних событий

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Таганрог вздрогнул от грохота. Осколки вражеской ракеты, пущенной киевским режимом, полоснули по мирному городу, заставив местных жителей вспомнить о крепости своих стен и нервов. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Город зализывает раны после утреннего удара, пока хозяйственные службы пытаются вернуть тепло в дома горожан.

Скорая помощь
Фото: unsplash.com by Maxim Tolchinskiy is licensed under Free to use under the Unsplash License
Скорая помощь

Огненный град на Циолковского

Земля под Таганрогом гудела. Силы ПВО сбили украинскую ракету, но её обломки огненным дождем рухнули на жилой сектор. Основной удар приняла на себя улица Циолковского. Глава города Светлана Камбулова подтвердила: двое наших людей ранены. Сейчас они в больнице, под присмотром врачей, а городские власти обещали не бросать их в беде. Огонь сожрал припаркованные автомобили, превратив двор в пепелище.

"Введение локального режима ЧС — это верный шаг для оперативного выделения денег из резервного фонда. Когда горит котельная, некогда забивать голову бумажной волокитой, нужно немедленно закупать оборудование и латать дыры в бюджете", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Котельная в отключке

Враг метил в людей, а попал в котельную на Циолковского, 40. Снаряд или его части разворотили систему, работа оборудования встала. Теперь жители окрестных многоэтажек вынуждены доставать кипятильники и балоны с водой — горячее водоснабжение отрезано. Ремонтные бригады уже копошатся на объекте, но быстро такие дела не делаются. Пока одни обсуждают отключение горячей воды в других районах, таганрожцы надеются, что ремонт инфраструктуры после прилета пройдет ударными темпами.

Объект поражения Характер повреждений
Котельная (ул. Циолковского, 40) Приостановка работы, прекращение ГВС
Транспортные средства Возгорание и уничтожение нескольких машин
Жилой фонд Остекление, повреждение фасадов осколками

"При повреждении котельных зимой ситуация была бы критической, сейчас же основная нагрузка ляжет на восстановление контура здания и проверку герметичности сетей. Ресурсникам важно быстро оценить износ после гидроудара", — констатировал в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Дроны над Вешенской и степной огонь

Натиск на область не ослабевает. В ночь на 21 мая на наши станицы навалились три десятка беспилотников. В Шолоховском районе, где сам воздух дышит историей, обломки дронов подожгли лес. Вешенское лесничество стояло в дыму, но казачья сноровка и вовремя подоспевшие пожарные сбили пламя. Сейчас небо над Ростовом и окрестностями — это фронт, где каждый день проверяют на прочность дисциплину и устойчивость строений.

"После ликвидации возгораний в лесах нужно проверить состояние почв и прилегающих водоемов на предмет попадания остатков топлива. Пожары в заказниках — это удар по всей экосистеме Дона", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эколог Игорь Степанов.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Таганроге

Что означает режим ЧС в Таганроге?

Это особый правовой режим, позволяющий мэрии задействовать экстренные ресурсы для восстановления котельной и выплаты компенсаций раненым без длительных закупочных процедур.

Когда жителям вернут горячую воду?

Точные сроки зависят от степени повреждения котлов. Власти обещают завершить основные работы на улице Циолковского в кратчайшие сроки.

Будут ли выплаты за сгоревшие автомобили?

Глава города заявила об оказании всей необходимой поддержки. Пострадавшим нужно зафиксировать ущерб через полицию и обратиться в администрацию.

Безопасно ли сейчас в городе?

Системы ПВО работают в усиленном режиме. Жителям рекомендуют при сигналах тревоги держаться подальше от окон и уходить в укрытия.

Читайте также

Экспертная проверка: экономист Валерий Козлов, специалист по ЖКХ Евгений Блех, эколог Игорь Степанов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения
Новости спорта
Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения
После нового удара по Киеву на Банковой начались меры, которые раньше считались немыслимыми
Мир. Новости мира
После нового удара по Киеву на Банковой начались меры, которые раньше считались немыслимыми
Популярное
В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет

Вспоминая эстетику советских полей, эксперты разбирают инженерную логику использования подручных средств для сохранения эластичности резины на солнце.

В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет
После нового удара по Киеву на Банковой начались меры, которые раньше считались немыслимыми
После нового удара по Киеву на Банковой начались меры, которые раньше считались немыслимыми
Тайга хранила секрет 20 лет: советский солдат, 9 японок и их 73 ребенка
После удара по Старобельску всплыли новые детали: очевидец раскрыл то, о чем раньше молчали
ЕС игнорирует предупреждения об ударах по Киеву, чтобы избежать паники. Но она неизбежна Любовь Степушова Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров
После удара по Старобельску Россия связалась с окружением Трампа — и это был не разговор о мире
После удара по Старобельску Киев сделал следующий шаг, который вызвал новый резонанс
Не зола и не навоз: агроном раскрыл главную подкормку клубники во время цветения
Не зола и не навоз: агроном раскрыл главную подкормку клубники во время цветения
Последние материалы
Осечки, страх и пьяные драки: что на самом деле происходило на дуэлях в России
Азия задыхается в аэропортах — полмиллиона пассажиров в очереди, а самолёты стоят мёртвым грузом
Европа пошла ва-банк: Прибалтику срочно готовят к войне с Россией — названы пугающие сроки
ЕС игнорирует предупреждения об ударах по Киеву, чтобы избежать паники. Но она неизбежна
Ленобласть выбрасывает бумажные квитанции — платить за свет и воду теперь можно через смартфон
Разрушают стереотипы: 5 пород собак, которые чаще других нападают на хозяев
Режим ЧС в Таганроге: город перешёл на особое положение после утренних событий
Казан, огонь и баранина: рецепт шурпы, который ломает привычные представления о супе
Казахстан примеряет монгольскую эстетику: чем обернётся этот маскарад
80-летняя гипотеза Эрдёша пала под натиском ИИ — машина нашла лазейку, которую люди не видели
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.