Режим ЧС в Таганроге: город перешёл на особое положение после утренних событий

Таганрог вздрогнул от грохота. Осколки вражеской ракеты, пущенной киевским режимом, полоснули по мирному городу, заставив местных жителей вспомнить о крепости своих стен и нервов. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Город зализывает раны после утреннего удара, пока хозяйственные службы пытаются вернуть тепло в дома горожан.

Фото: unsplash.com by Maxim Tolchinskiy is licensed under Free to use under the Unsplash License

Огненный град на Циолковского

Земля под Таганрогом гудела. Силы ПВО сбили украинскую ракету, но её обломки огненным дождем рухнули на жилой сектор. Основной удар приняла на себя улица Циолковского. Глава города Светлана Камбулова подтвердила: двое наших людей ранены. Сейчас они в больнице, под присмотром врачей, а городские власти обещали не бросать их в беде. Огонь сожрал припаркованные автомобили, превратив двор в пепелище.

"Введение локального режима ЧС — это верный шаг для оперативного выделения денег из резервного фонда. Когда горит котельная, некогда забивать голову бумажной волокитой, нужно немедленно закупать оборудование и латать дыры в бюджете", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Котельная в отключке

Враг метил в людей, а попал в котельную на Циолковского, 40. Снаряд или его части разворотили систему, работа оборудования встала. Теперь жители окрестных многоэтажек вынуждены доставать кипятильники и балоны с водой — горячее водоснабжение отрезано. Ремонтные бригады уже копошатся на объекте, но быстро такие дела не делаются. Пока одни обсуждают отключение горячей воды в других районах, таганрожцы надеются, что ремонт инфраструктуры после прилета пройдет ударными темпами.

Объект поражения Характер повреждений Котельная (ул. Циолковского, 40) Приостановка работы, прекращение ГВС Транспортные средства Возгорание и уничтожение нескольких машин Жилой фонд Остекление, повреждение фасадов осколками

"При повреждении котельных зимой ситуация была бы критической, сейчас же основная нагрузка ляжет на восстановление контура здания и проверку герметичности сетей. Ресурсникам важно быстро оценить износ после гидроудара", — констатировал в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Дроны над Вешенской и степной огонь

Натиск на область не ослабевает. В ночь на 21 мая на наши станицы навалились три десятка беспилотников. В Шолоховском районе, где сам воздух дышит историей, обломки дронов подожгли лес. Вешенское лесничество стояло в дыму, но казачья сноровка и вовремя подоспевшие пожарные сбили пламя. Сейчас небо над Ростовом и окрестностями — это фронт, где каждый день проверяют на прочность дисциплину и устойчивость строений.

"После ликвидации возгораний в лесах нужно проверить состояние почв и прилегающих водоемов на предмет попадания остатков топлива. Пожары в заказниках — это удар по всей экосистеме Дона", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эколог Игорь Степанов.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в Таганроге

Что означает режим ЧС в Таганроге?

Это особый правовой режим, позволяющий мэрии задействовать экстренные ресурсы для восстановления котельной и выплаты компенсаций раненым без длительных закупочных процедур.

Когда жителям вернут горячую воду?

Точные сроки зависят от степени повреждения котлов. Власти обещают завершить основные работы на улице Циолковского в кратчайшие сроки.

Будут ли выплаты за сгоревшие автомобили?

Глава города заявила об оказании всей необходимой поддержки. Пострадавшим нужно зафиксировать ущерб через полицию и обратиться в администрацию.

Безопасно ли сейчас в городе?

Системы ПВО работают в усиленном режиме. Жителям рекомендуют при сигналах тревоги держаться подальше от окон и уходить в укрытия.

