Грязевой капкан: почему жилые кварталы в Белово утопают в бытовых отходах

Жители Кузбасса столкнулись с серьезным коммунальным кризисом: на протяжении месяца придомовые территории Белово зарастают бытовыми отходами. Из-за весенней распутицы и обильных осадков подъездные пути к мусорным контейнерам превратились в непроходимое месиво, которое блокирует работу коммунальных служб. Тяжелая спецтехника не может добраться до переполненных баков, в результате чего жилые кварталы постепенно превращаются в стихийные свалки.

Фото: https://pixabay.com by luede_m is licensed under Free Переполненная мусорная урна

Местные жители выражают крайнее недовольство текущей ситуацией в социальных сетях и чате главы региона. Одна из жительниц Белово, Наталья, сообщила, что последний раз вывоз мусора осуществлялся еще 23 апреля. С тех пор многотонные грузовики, пытаясь выполнить свою работу, попросту вязнут в размытой почве. Несмотря на то что комфортная городская среда является приоритетом развития региона, на практике логистика по обращению с отходами оказалась парализована погодными факторами.

Региональный оператор "Чистый город" прокомментировал ситуацию, подтвердив наличие проблемы. Как сообщает Сiбдепо, ссылаясь на представителей компании, коммунальщики заверяют: "Дорога размыта и непроходима для тяжелой спецтехники". В организации пообещали ликвидировать накопленные завалы сразу после того, как дорожное полотно подсохнет и приобретет необходимую несущую способность для проезда грузовиков.

"Ситуация в Белово обнажила системную проблему отсутствия твердого покрытия на подъездных путях к точкам сбора ТКО, что делает систему жизнеобеспечения уязвимой перед сезонными изменениями", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о вывозе мусора в Кузбассе

Почему мусоровозы не могут забрать отходы вовремя?

Основной причиной задержек является размытие грунтовых дорог. Тяжелая техника оператора "садится на брюхо" в мягком грунте, что создаёт риск поломки машин и окончательной блокировки проезда для экстренных служб.

Когда будет наведен порядок на контейнерных площадках?

Региональный оператор планирует вывезти мусор, как только состояние дорог позволит технике безопасно маневрировать. Обычно это происходит после установления стабильно сухой погоды.

Куда жаловаться, если мусор не вывозят больше месяца?

Жителям рекомендуется фиксировать нарушения и направлять обращения в ГЖИ, Роспотребнадзор или оставлять заявки через платформу обратной связи на портале Госуслуг.

Кто должен отвечать за состояние дорог к мусорным бакам?

Содержание подъездных путей в проезжем состоянии входит в обязанности органов местного самоуправления или управляющих компаний, в зависимости от принадлежности земельного участка.

