Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кондиционер в машине может медленно вас убивать: врачи раскрыли скрытую угрозу лета
Пенсионный фонд закрыт: почему Гоген Солнцев официально ушел от зрелых дам
Лёд-архивариус: в Антарктиде нашли капсулу времени с секретами климата шестимиллионной давности
Соцсети для детей могут измениться навсегда: в России предложили неожиданный выход
Книга без жены и детей: о чём на самом деле решил рассказать Калягин после ухода из кино
Казахстан втянули в опасную игру против России: задействована схема с зарубежным правом
Марсианская пустыня не кормит гостей, а крошечные диверсанты переварят камень и создадут почву для жизни
Защитить кожу от солнца может не только крем, но и обычный фрукт, который едят миллионы
Новая глава жизни: старший сын Натальи Водяновой стал выпускником престижного вуза

Грязевой капкан: почему жилые кварталы в Белово утопают в бытовых отходах

Россия » Сибирь » Кемерово

Жители Кузбасса столкнулись с серьезным коммунальным кризисом: на протяжении месяца придомовые территории Белово зарастают бытовыми отходами. Из-за весенней распутицы и обильных осадков подъездные пути к мусорным контейнерам превратились в непроходимое месиво, которое блокирует работу коммунальных служб. Тяжелая спецтехника не может добраться до переполненных баков, в результате чего жилые кварталы постепенно превращаются в стихийные свалки.

Переполненная мусорная урна
Фото: https://pixabay.com by luede_m is licensed under Free
Переполненная мусорная урна

Местные жители выражают крайнее недовольство текущей ситуацией в социальных сетях и чате главы региона. Одна из жительниц Белово, Наталья, сообщила, что последний раз вывоз мусора осуществлялся еще 23 апреля. С тех пор многотонные грузовики, пытаясь выполнить свою работу, попросту вязнут в размытой почве. Несмотря на то что комфортная городская среда является приоритетом развития региона, на практике логистика по обращению с отходами оказалась парализована погодными факторами.

Региональный оператор "Чистый город" прокомментировал ситуацию, подтвердив наличие проблемы. Как сообщает Сiбдепо, ссылаясь на представителей компании, коммунальщики заверяют: "Дорога размыта и непроходима для тяжелой спецтехники". В организации пообещали ликвидировать накопленные завалы сразу после того, как дорожное полотно подсохнет и приобретет необходимую несущую способность для проезда грузовиков.

"Ситуация в Белово обнажила системную проблему отсутствия твердого покрытия на подъездных путях к точкам сбора ТКО, что делает систему жизнеобеспечения уязвимой перед сезонными изменениями", — объяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о вывозе мусора в Кузбассе

Почему мусоровозы не могут забрать отходы вовремя?

Основной причиной задержек является размытие грунтовых дорог. Тяжелая техника оператора "садится на брюхо" в мягком грунте, что создаёт риск поломки машин и окончательной блокировки проезда для экстренных служб.

Когда будет наведен порядок на контейнерных площадках?

Региональный оператор планирует вывезти мусор, как только состояние дорог позволит технике безопасно маневрировать. Обычно это происходит после установления стабильно сухой погоды.

Куда жаловаться, если мусор не вывозят больше месяца?

Жителям рекомендуется фиксировать нарушения и направлять обращения в ГЖИ, Роспотребнадзор или оставлять заявки через платформу обратной связи на портале Госуслуг.

Кто должен отвечать за состояние дорог к мусорным бакам?

Содержание подъездных путей в проезжем состоянии входит в обязанности органов местного самоуправления или управляющих компаний, в зависимости от принадлежности земельного участка.

Читайте также

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Майский полив сработает как турбина для грядок: какие 15 ложек удобрения нужно влить в бочку
Садоводство, цветоводство
Майский полив сработает как турбина для грядок: какие 15 ложек удобрения нужно влить в бочку
После удара по студентам в ЛНР в Европе начали звучать слова, которые раньше считали немыслимыми
Мир. Новости мира
После удара по студентам в ЛНР в Европе начали звучать слова, которые раньше считали немыслимыми
Популярное
Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения

Разбираемся, почему стандартные упражнения на пресс часто оказываются неэффективными и как правильно выстроить работу глубоких мышц для улучшения осанки.

Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения
Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки
Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки
После атаки по Киеву в украинском Генштабе начались разговоры, которых Банковая боялась
Минус размер к лету без спорта и голодовок: 5 привычек, которые работают, пока вы спите
Крах большой сделки: ключевые доноры НАТО взбунтовались против планов генсека Рютте Любовь Степушова Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров
Массивные кроссовки устарели: летом-2026 с платьями носят только эти модели
После удара по студентам в ЛНР в Европе начали звучать слова, которые раньше считали немыслимыми
Прощай, бетонный забор: создаем живую цветущую стену от соседей за один сезон на века
Прощай, бетонный забор: создаем живую цветущую стену от соседей за один сезон на века
Последние материалы
Защитить кожу от солнца может не только крем, но и обычный фрукт, который едят миллионы
Русский ответ пресному авокадо: как сварить легендарные щи из крапивы и не обжечься
Сработает ли самозапрет против зависимости? Эксперты оценили риски новых правил для казино
После удара по Старобельску Киев сделал следующий шаг, который вызвал новый резонанс
Новая глава жизни: старший сын Натальи Водяновой стал выпускником престижного вуза
Иллюзия сверхчеловека: к чему приведет замена таланта атлетов фармпрепаратами
Россиянам старше 40 все чаще отказывают в работе: причина возмутила даже кадровиков
Абхазия готовит сюрприз для тех, кто планирует отпуск на море — отдых там стал доступнее, чем кажется
Не отвечайте и не переходите: 7 типов SMS, после которых ваш счет опустеет мгновенно
Ажиотаж против санкций: россияне столкнулись с нехваткой купюр в банках
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.