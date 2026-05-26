Приморье погружается во тьму не от тумана — энергетики перерубают провода тем, кто забыл про квитанции

Приморье накрывает волна тьмы, но это не туман с Золотого Рога. Энергетический гигант ДЭК объявил охоту на свет в окнах должников. Сумма в квитанциях выросла до масштабов государственного переворота — 5,8 млрд рублей. Столько стоит коллективное нежелание платить за суп на плите и тепло в батареях. В крае начался большой "блэкаут" по спискам.

Фото: mos.ru is licensed under public domain Оплата ЖКХ

Энергетический ультиматум: за что отключат свет

Мобильные бригады Дальэнергосбыта уже прогревают свои микроавтобусы. В планах — тысячи адресов. Это не вежливый визит соседа за солью, а жесткое исполнение регламента. Около 13 тысяч уведомлений разлетелись по почтовым ящикам, как осенние листья по Светланской. Механика проста: нет денег — нет ресурса. Карнавала не будет, пока дебит не сойдется с кредитом.

"Ситуация в Приморье отражает общую проблему дефицита оборотных средств у ресурсоснабжающих организаций. Накопление миллиардных долгов ставит под угрозу надежность всей системы в отопительный период", — констатировал в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Жителям стоит помнить: если за речкой в Китае такие вопросы решаются жестким социальным рейтингом, то у нас в ход идет Постановление №354. Оно дает энергетикам право перекусить провода через 20 дней после того, как письмо упало в ящик. Никаких повторных китайских предупреждений — только холодный щелчок рубильника.

Юридический капкан штрих-кода

Коварство современных квитанций кроется в их единстве. Многие привыкли платить по чуть-чуть: за свет дам, за воду подождут. Но алгоритм беспощаден. Система распределяет копейки пропорционально. В итоге долг размазывается тонким слоем по всем услугам, делая потребителя универсальным неплательщиком. Это как пытаться заправить "пруль" на пять рублей — далеко не уедешь, а ECU все равно зафиксирует ошибку.

"Земельные и имущественные споры часто меркнут перед коммунальными войнами. Потребителям важно понимать, что частичная оплата не спасает от санкций, если общая задолженность превышает установленные лимиты", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.

Пока регион завязывает новые воздушные узлы с соседями, внутридомовые узлы затягиваются на шее неплательщиков. Самовольное подключение после визита бригады — это уже не просто спор с управляйкой, а административный протокол. Взлом пломбы обойдется дороже, чем честная оплата по счетчику.

Как вернуть искру в розетку

Для тех, кто уже ушел в "туман" без электричества, путь назад лежит через кассу. Оплатить придется не только основное тело долга, но и пени, которые капают быстрее, чем дождь во время тайфуна. ДЭК, конечно, предлагает реструктуризацию, но это требует личного участия и признания вины перед системой. Иногда проще договориться сразу, чем потом искать свечи в круглосуточном супермаркете.

Действие потребителя Последствие / Риск Игнорирование уведомления (20 дней) Полное ограничение подачи ресурса Частичная оплата одной услуги Пропорциональное распределение долга Самовольный срыв пломб Штрафы и административная ответственность Заключение договора реструктуризации Приостановка начисления пени и отключений

"Износ сетей и коммунальная инфраструктура требуют постоянных вложений. Когда собираемость платежей падает, страдает в первую очередь качество капремонта и скорость устранения аварий", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Даже если ваш двор очищают от незаконных гаражных построек, это не значит, что инфраструктура внутри дома в безопасности. Без стабильных платежей за свет и тепло любой дом рискует превратиться в холодную бетонную "фанзу". Для края, где дроны охотятся на чаек, ручное отключение рубильника выглядит архаично, но крайне эффективно.

Ответы на популярные вопросы о долгах за ЖКХ

Могут ли отключить свет без предупреждения?

Нет, по закону энергетики обязаны уведомить вас за 20 дней. Однако если вы не забрали письмо на почте, это не считается оправданием — срок пойдет с момента доставки уведомления по адресу.

Как работает распределение платежа по единому штрих-коду?

Если сумма платежа меньше начисленной, деньги делятся между всеми поставщиками услуг (свет, вода, тепло) пропорционально их доле в квитанции. В итоге долг остается у всех организаций сразу.

Что делать, если нет всей суммы для погашения долга?

Необходимо обратиться в офис ПАО "ДЭК" для заключения соглашения о реструктуризации. Это позволит выплачивать долг частями и избежать темноты в квартире.

Сколько стоит подключение после оплаты долга?

Помимо основной суммы долга и пени, потребителю придется оплатить услуги сетевой организации по повторному подключению. Бесплатно провода обратно никто не подсоединит.

Читайте также