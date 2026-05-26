В Ленобласти появились необычные семейные центры — за пять месяцев они помогли сотням людей

Гатчинский семейный МФЦ превратился в социальный хаб, где за пять месяцев 2026 года поддержку получили более 200 семей. Это не классическая бюрократическая машина с выдачей справок, а сервисная экосистема. Здесь решают имущественные споры, вытаскивают из депрессий и учат отцовству. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подтвердил: формат оправдал ожидания, став точкой сборки для тех, кто оказался в тупике.

Логика поддержки: почему консультация важнее госуслуги

Традиционные многофункциональные центры заточены под бумагу. Семейный МФЦ — под человека. Сюда приходят не за паспортом, а за алгоритмом выживания в сложной ситуации. Одинокие мамы, семьи в разводе, родители детей с особенностями развития — каждый получает индивидуальный маршрут сопровождения. Юристы и психологи работают в связке, чтобы купировать конфликт еще на стадии зарождения.

"Такие центры снимают барьер между гражданином и государством. Мы видим переход от заявительного принципа к проактивному сопровождению, что жизненно важно для уязвимых категорий населения", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.

Центр аккумулирует данные о всех доступных мерах поддержки. Вместо того чтобы искать информацию в сети, семья узнает о праве на новые льготы и субсидии непосредственно от куратора. Это экономит время и нервы, исключая хождение по кабинетам.

Инфраструктура заботы: от проката колясок до клубов для пап

Гатчинская площадка работает как конструктор. В штате — психологические тренинги и детские кружки, решающие проблему досуга и социализации. Уникальная деталь — пункт проката инвентаря. В арсенале более 40 наименований: от прикармливателей до колясок для двойни. Это прагматичный подход, позволяющий родителям не тратить огромные суммы на вещи, которые нужны на пару месяцев.

Направление работы Содержание услуги Юридический блок Разрешение имущественных споров, алименты, жилищное право. Психология Индивидуальные сессии, тренинги для родителей, работа с травмами. Материальная база Прокат детских товаров, развивающие кружки, мастер-классы.

Новым этапом станет запуск клуба "Территория отцов". Александр Дрозденко подчеркнул, что вовлечение мужчин в воспитание — это не просто тренд, а фундамент здоровой семьи. Часто отцы остаются за бортом социальной поддержки, чувствуя себя лишь "кошельком". Клуб должен изменить эту парадигму.

"Развитие мужских сообществ внутри социальных центров помогает снизить уровень семейных конфликтов. Отец, включенный в процесс осознанно, — это залог стабильности бюджета и психики ребенка", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Владимир Орлов.

География проекта: где еще ждать семейные центры

Гатчина — не единственный полигон для внедрения "одного окна" для семей. Аналогичные структуры уже развернуты в Тихвинском, Сланцевском, Кировском и Выборгском районах Ленобласти. Это не просто здания, а распределенная сеть социального мониторинга. Даже в условиях, когда аномальная погода или другие внешние факторы создают риски, центры продолжают функционировать как точки опоры.

Интеграция подобных учреждений в городскую ткань происходит параллельно с масштабной модернизацией других сфер. Пока идет обновление систем ЖКХ и дорожной сети, социалка догоняет физическую инфраструктуру. Семьям становится проще не только добираться до нужных мест, но и получать качественную помощь внутри комфортных кварталов.

"Создание таких хабов в малых и средних городах области — это попытка остановить миграционный отток. Если семья чувствует поддержку на месте, у неё меньше стимулов искать счастья в мегаполисе", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о работе семейных МФЦ

В чем главное отличие семейного МФЦ от обычного?

В обычном МФЦ вы получаете документы и государственные услуги (паспорт, СНИЛС, регистрацию недвижимости). В семейном МФЦ акцент сделан на консультациях специалистов: юристов, психологов, педагогов, а также на долгосрочном социальном сопровождении.

Кто может обратиться за помощью в центр?

Любая семья с детьми, нуждающаяся в поддержке. Это могут быть многодетные, неполные семьи, родители детей-инвалидов или те, кто оказался в трудной жизненной ситуации (потеря работы, жилья, внутренний конфликт).

Нужно ли платить за услуги проката или кружки?

Услуги внутри семейного МФЦ предоставляются в рамках программ социального обслуживания бесплатно или на льготных условиях для категорий, нуждающихся в господдержке. Перечень конкретных услуг стоит уточнять в своем филиале.

Что такое клуб "Территория отцов"?

Это площадка для общения и самореализации мужчин. Цель клуба — повысить роль отца в воспитании, организовать совместный досуг с детьми и дать возможность мужчинам делиться опытом в вопросах педагогики и семейного права.

