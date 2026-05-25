Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Одна рюмка запускает риск: этим людям спиртное может сломать жизнь быстрее остальных
Skoda готовит кроссовер, который в Индии стоит копейки, а в Европе может перевернуть бюджетный сегмент
Шлак вместо нот: почему Иосиф Пригожин назвал "Евровидение" политическим цирком
Игровые героини тут ни при чем: мужчин в виртуальный мир толкает совсем другая проблема
Роскошный образ и честный монолог: Ксения Алфёрова прервала молчание после распада семьи
Жировой удар по печени оборачивается проблемами с сердцем: процесс идет даже без симптомов
Нежные объятия: дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя опубликовала редкий кадр с возлюбленным
Густота волос теряется не из-за возраста: один сбой в эндокринной цепи запускает лавину последствий
Шрамы прошлого: почему Брэд Питт отказывается жениться на Инес де Рамон

В Калининграде старый форт рушится на глазах — туристы лезут в руины и рискуют жизнью

Россия » Северо-Запад » Калининград

Западный форт на Балтийской косе превратился в декорацию к фильму-катастрофе, где главные роли исполняют ничего не подозревающие туристы. Кирпичная кладка XIX века, изъеденная солью и временем, осыпается прямо под ногами любителей эффектных селфи. Вместо обещанной исторической эстетики гости самого западного региона России получают квест на выживание среди обрушенных перекрытий и невидимых рвов с водой.

Калининград
Фото: commons.wikimedia.org by Zairon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Калининград

Ловушка для блогеров: почему Западный форт стал опасен

Статус объекта культурного наследия сегодня напоминает лишь фиктивную вывеску. Укрепление 1869 года постройки, которое пережило войны, медленно сдается под натиском современного халатного отношения. Ограждения с колючей проволокой, призванные сдерживать поток посетителей со стороны пляжа, лежат в руинах. Туристы, привыкшие доверять ярким видео в соцсетях, воспринимают отсутствие заборов как приглашение к свободному входу. Люди игнорируют риски, не осознавая, что старый кирпич может рухнуть в любой момент.

"С юридической точки зрения, если объект признан аварийным, доступ к нему должен быть перекрыт физически, а не номинально. Ответственность за любую травму туриста ляжет на пользователя объекта, который не обеспечил герметичность периметра", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Инфраструктурный парадокс Балтийска заключается в том, что форт остается обязательным пунктом во всех путеводителях. Разрушение моста через ров добавило остроты ситуации. Теперь отдыхающие идут прямо к главным воротам и обнаруживают обрыв лишь в последний момент. В темное время суток заполненный водой ров становится идеальной ловушкой. Это происходит на фоне того, как регион демонстрирует взрывной рост популярности, когда Калининград обошёл Сочи по авиабронированиям.

Безопасность на бумаге: упавшие заборы и исчезнувшие мосты

Местные власти и нынешний пользователь укрепления выбрали тактику выжидания. Вместо того чтобы укрепить рассыпающиеся стены или восстановить секции ограждения, объект оставили на произвол судьбы. Хрупкое равновесие между сохранением аутентичности и безопасностью нарушено. Теперь каждый шаг по кирпичному основанию — это лотерея. Пока одни ищут способы получить льготы на квартиру в областном центре, другие рискуют жизнью ради кадра на фоне прусских камней.

Проблема Реальная угроза
Отсутствие моста через ров Риск падения в глубокую стоячую воду при подходе к воротам
Обрушенные стены и своды Самопроизвольное падение кирпичных фрагментов на головы туристов
Поваленные ограждения Свободный доступ детей в подвальные и заваленные помещения

Ситуация требует не просто косметического ремонта, а полноценной консервации. Однако, как это часто бывает с историческими объектами в отдаленных районах, бюрократические проволочки мешают оперативным действиям. Форт превращается в стихийную свалку и зону повышенного травматизма. Иногда доходит до абсурда: в регионе могут демонтировать исторический валун из-за споров, но при этом игнорировать разваливающуюся крепость.

"Заброшенные фортификации — это не только культурный вопрос, но и экологический риск. Застойная вода в рвах и отсутствие дренажа ведут к разрушению почвы под фундаментом, что ускоряет эрозию всей береговой линии косы", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru эколог Игорь Степанов.

Проблема Западного форта отражает общую тенденцию отношения к наследию в отдаленных локациях. Даже если безопасность региона на глобальном уровне обеспечена, внутренняя дисциплина в управлении памятниками архитектуры хромает. Инфраструктура просто не успевает за интересом путешественников, превращая достопримечательности в опасные зоны.

"Туристические потоки нужно грамотно распределять. Малые города и уникальные локации могут приносить доход, но только при условии создания безопасных пешеходных зон и смотровых площадок", — отметила в беседе с Pravda.Ru обозреватель по туризму Татьяна Зайцева.

Ответы на популярные вопросы о состоянии форта

Можно ли сейчас легально посещать Западный форт?

Официально объект считается аварийным. Несмотря на отсутствие целых ограждений, вход внутрь сооружения запрещен из соображений безопасности.

Кто несет ответственность за обрушение стен?

Ответственность несет балансодержатель территории или частный пользователь, которому объект передан в аренду или управление.

Планируется ли восстановление моста через ров?

На данный момент информации о планах по восстановлению инфраструктуры форта от официальных ведомств не поступало.

Безопасно ли фотографироваться рядом с фортом со стороны моря?

Со стороны пляжа возможны осыпания камней с внешней стены укрепления, поэтому рекомендуется соблюдать дистанцию минимум 5-7 метров.

Читайте также

Экспертная проверка: юрист Светлана Фёдорова, эколог Игорь Степанов, обозреватель по туризму Татьяна Зайцева
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Сейчас читают
Муравьи едят ваши пионы? 3 простых способа прогнать их, не испортив бутоны
Садоводство, цветоводство
Муравьи едят ваши пионы? 3 простых способа прогнать их, не испортив бутоны
Минус лишняя длина — плюс молодость: как правильная стрижка меняет восприятие лица
Красота и стиль
Минус лишняя длина — плюс молодость: как правильная стрижка меняет восприятие лица
Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки
Военные новости
Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки
Популярное
Пироги с человеческим мясом на московских рынках: катастрофические последствия малого ледникового периода

Масштабные климатические сдвиги веками перекраивали карты и ломали режимы, заставляя целые государства бороться за выживание в условиях глобального холода.

Пироги с человеческим мясом на московских рынках: катастрофические последствия малого ледникового периода
Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки
Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки
Добавьте это в окрошку — и вкус станет ресторанным: секрет шефа удивил гурманов
ВС России применили сотни дронов и ракет в ходе утренней атаки на Киев
Крах большой сделки: ключевые доноры НАТО взбунтовались против планов генсека Рютте Любовь Степушова Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров
Способ Менделеева от сорняков: 4 простых компонента, чтобы забыть о прополке навсегда
Культовый десерт на скорую руку: как готовый лаваш меняет подход к сборке домашнего Наполеона
Хлеб из морозилки против лишнего веса: как холод превращает углеводы в пребиотик
Хлеб из морозилки против лишнего веса: как холод превращает углеводы в пребиотик
Последние материалы
МИД России готовит жесткий сигнал Западу: в Киеве заговорили о новой реальности
Роскошный образ и честный монолог: Ксения Алфёрова прервала молчание после распада семьи
За такое повара лишают диплома: ошибка с морсом, которая напрочь стирает вкус клубники
Жировой удар по печени оборачивается проблемами с сердцем: процесс идет даже без симптомов
Нежные объятия: дочь Юлии Пересильд и Алексея Учителя опубликовала редкий кадр с возлюбленным
Орешник изменил правила игры: в Киеве начали иначе смотреть на российские удары
Скрытая жизнь океанического дна: почему вулкан Аксиал переписывает правила формирования земной коры
Густота волос теряется не из-за возраста: один сбой в эндокринной цепи запускает лавину последствий
Семейные каникулы в Китае: лучшие места для встречи с пандами и сказкой Диснея
Шрамы прошлого: почему Брэд Питт отказывается жениться на Инес де Рамон
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.