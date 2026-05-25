Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Парад пустышек: Алёна Водонаева нашла лишь одного достойного среди новых кумиров
Холодильник пуст, зато тираж закуплен: что заставляет людей верить в чудо лотереи
Шляпу долой, тут только ярость: Боярский вынес суровый приговор новой версии "Гамлета"
Кровавый хаос на М12: автобус с гостями из КНДР превратился в снаряд
Пока Акиньшина выбирает коляску: почему экс-жена Козловского обратилась в суд
Свидание с инсультом: как секс становится причиной молодых инсультов
Мир теряет миротворцев: почему доверие к операциям падает?
Отпуск для родителей выпускников: узаконят ли право на передышку?
Конец эпохи дипломов: российские вузы избавляются от лишних платников

320 часов вместо свободы: наказание за нападение на собаку

Россия » Поволжье » Уфа

Обычный сентябрьский вечер в Нефтекамске превратился в локальный триллер. Пьяный мужчина атаковал 80-летнюю пенсионерку, выгуливавшую таксу. Сцена развивалась по классическому сценарию бытового хаоса: отобранный поводок, удары по животному и прямые угрозы расправой в адрес пожилого человека. В Республике Башкортостан, где часто проходят масштабные деловые форумы, подобные инциденты смотрятся как дикий анахронизм.

Такса, норная охотничья собака
Фото: Pravda.Ru by Наталья Мурзинова is licensed under All Rights Reserved
Такса, норная охотничья собака

"Нападение на беспомощного человека, сопровождающееся истязанием животного, демонстрирует глубокую социальную деградацию. Такие правонарушения требуют жесткой квалификации, ведь за угрозами часто следуют реальные физические последствия", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Суд признал вину 38-летнего дебошира по статьям о хулиганстве и жестоком обращении с животными. Итогом стали 320 часов обязательных работ. 

Тип нарушения Характер ответственности
Жестокое обращение с животным Уголовная ответственность
Хулиганство и угрозы Обязательные работы/реальный срок

"Общественные работы — это дисциплинарная мера, но без системной психологической коррекции такие люди остаются опасными для общества. Рецидив в подобных случаях — частое явление", — констатировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Уровень личной безопасности в городах по-прежнему зависит не только от работы полиции, но и от реакции соседей. Когда в регионах случаются происшествия, будь то обрушение лестниц или агрессия на улицах, запрос на справедливость становится единственным вектором общественного спокойствия.

"При оценке подобных дел суды опираются на совокупность фактов: состояние опьянения признается отягчающим обстоятельством, что исключает возможность мягкого приговора даже при наличии раскаяния", — разъяснила юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о защите граждан и животных

Что делать при угрозе нападения на прогулке с питомцем?

Немедленно привлекать внимание окружающих, постараться уйти в людное место и вызвать сотрудников полиции, фиксируя происходящее на мобильный телефон.

Считается ли угроза убийством реальным поводом для возбуждения дела?

Да, если имелись основания опасаться реальности исполнения угрозы, это основание для квалификации преступления по профильной статье УК РФ.

Обязательны ли работы для всех дебоширов?

Мера наказания зависит от тяжести содеянного и наличия судимостей, но суд почти всегда назначает принудительные или обязательные работы как метод исправления трудом.

Может ли потерпевшая сторона требовать компенсацию?

Помимо уголовного приговора, пострадавший имеет право на гражданский иск о возмещении материального ущерба и морального вреда.

Читайте также

Экспертная проверка: юрист по региональному законодательству Светлана Владимировна Фёдорова, эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Михайловна Романова
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
Сейчас читают
Культовый десерт на скорую руку: как готовый лаваш меняет подход к сборке домашнего Наполеона
Еда и рецепты
Культовый десерт на скорую руку: как готовый лаваш меняет подход к сборке домашнего Наполеона
Добавьте это в окрошку — и вкус станет ресторанным: секрет шефа удивил гурманов
Еда и рецепты
Добавьте это в окрошку — и вкус станет ресторанным: секрет шефа удивил гурманов
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Садоводство, цветоводство
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Популярное
Пироги с человеческим мясом на московских рынках: катастрофические последствия малого ледникового периода

Масштабные климатические сдвиги веками перекраивали карты и ломали режимы, заставляя целые государства бороться за выживание в условиях глобального холода.

Пироги с человеческим мясом на московских рынках: катастрофические последствия малого ледникового периода
ВС России применили сотни дронов и ракет в ходе утренней атаки на Киев
ВС России применили сотни дронов и ракет в ходе утренней атаки на Киев
Добавьте это в окрошку — и вкус станет ресторанным: секрет шефа удивил гурманов
Способ Менделеева от сорняков: 4 простых компонента, чтобы забыть о прополке навсегда
Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова
Хлеб из морозилки против лишнего веса: как холод превращает углеводы в пребиотик
Всё, что нам говорили о Вселенной — ошибка? Что физики скрывают о Большом взрыве
Культовый десерт на скорую руку: как готовый лаваш меняет подход к сборке домашнего Наполеона
Культовый десерт на скорую руку: как готовый лаваш меняет подход к сборке домашнего Наполеона
Последние материалы
Магия прикосновений: всего одна привычка превратит вашу квартиру в место силы
Холодильник пуст, зато тираж закуплен: что заставляет людей верить в чудо лотереи
Эра хрупкого поликарбоната прошла: новый тип теплиц задает иные стандарты прочности
Гид по уходу за шерстью: какой инструмент нужен именно вашей собаке или кошке
Шляпу долой, тут только ярость: Боярский вынес суровый приговор новой версии "Гамлета"
Кровавый хаос на М12: автобус с гостями из КНДР превратился в снаряд
Уникальное упражнение для всего тела: как за 5 минут проработать каждую мышцу
Это аптечное средство уничтожает плесень и бактерии лучше дорогой бытовой химии
Пока Акиньшина выбирает коляску: почему экс-жена Козловского обратилась в суд
Тягучий сыр и море зелени: секрет самых сочных домашних лепешек
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.