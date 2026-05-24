Снова зима? Ленобласть готовится к неожиданным заморозкам и снегу

Весна в Ленобласти решила взять паузу, уступая место арктическому десанту. Синоптики прогнозируют резкую смену декораций: уже к середине следующей недели регион накроет волна холода, которая принесет с собой мокрый снег и заморозки. Привычный климатический механизм дал сбой, заставляя автомобилистов и коммунальные службы экстренно пересматривать планы.

мокрый снег

Арктическое вторжение: когда ждать первый удар

Воздушные массы из высоких широт начнут диктовать свои условия уже к четвергу. Температурные качели раскачаются до минусовых отметок в ночные часы, превращая весенние лужи в каток. В Карелии и ряде соседних областей ситуация будет еще жестче — там снежный покров может задержаться на несколько дней, создавая иллюзию возвращения февраля.

"Мы наблюдаем классический ультраполярный процесс. Холодный фронт буквально "выдавливает" тепло. Для метеозависимых людей и аграрного сектора это станет серьезным испытанием", — предупредил в беседе с Pravda. Ru климатолог Павел Лебедев.

Дорожные ловушки и коммунальный стресс-тест

Главный риск ложится на плечи тех, кто поспешил сменить резину. Летние шины при температуре ниже +5 градусов теряют эластичность, превращая машину в неуправляемые сани. Даже если асфальт кажется чистым, тонкая пленка льда — "черный лед" — способна спровоцировать массовые аварии на скоростных трассах. На фоне ограничений движения из-за плановых ремонтов, непогода может парализовать выезды из города.

Погодное явление Риск для горожанина Мокрый снег Обрывы ЛЭП, падение деревьев Заморозки ночью Гололедица, рост ДТП Арктический ветер Переохлаждение, нагрузка на ТЭЦ

Региональные власти уже готовят спецтехнику. Важно понимать, что весенний снег по своей структуре тяжелее зимнего. Это увеличивает нагрузку на кровли старых зданий и рекламные конструкции. Пока в Петербурге продолжается масштабная реставрация фасадов, подрядчикам придется дополнительно укреплять строительные леса против порывов ветра.

"Резкие перепады температур ускоряют износ дорожного полотна. Вода попадает в микротрещины, замерзает и буквально взрывает асфальт изнутри. К маю мы можем получить свежую порцию ям даже там, где был ремонт", — констатировала в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Влияние непогоды на городскую инфраструктуру

Заморозки могут внести коррективы и в работу общественного транспорта. В то время как город активно внедряет новые транспортные решения, наземные маршруты остаются уязвимыми перед стихией. Холодный фронт — это не только дискомфорт, но и прямая угроза здоровью. Рост простудных заболеваний заставляет систему медицинского обслуживания работать на повышенных оборотах.

Ответы на популярные вопросы о возвращении зимы

Нужно ли менять резину обратно на зимнюю?

Если вы уже успели переобуться, лучше воздержаться от поездок на личном авто в пиковые дни похолодания. Использовать летнюю резину при минусе опасно — она "дубеет".

Как долго продержится снежный покров?

В самой Ленобласти снег, скорее всего, растает в течение суток. Температура почвы уже достаточно высокая, чтобы не дать образоваться устойчивому слою.

Ожидаются ли перебои с электричеством?

Риск существует из-за налипания мокрого снега на линии электропередач. Аварийные бригады обычно переводятся в режим повышенной готовности в такие периоды.

Пострадают ли посадки на дачных участках?

Заморозки до -3 градусов могут быть критичны для ранних всходов. Рекомендуется укрыть растения агроволокном или пленкой на время прохождения холодного фронта.

