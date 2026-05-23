Арктическое вторжение уже близко: синоптики рассказали, как изменится погода в Москве

Аномально высокие температуры в столичном регионе, державшиеся в последние дни, начинают отступать под натиском умеренных воздушных масс.

Капли воды
Фото: unsplash.com by Grace Lewis is licensed under Free to use under the Unsplash License
Синоптики прогнозируют резкую смену атмосферных процессов, связанную с приближением холодного фронта, который положит конец затянувшейся жаре. Хотя в Москве успели зафиксировать показатели, близкие к экстремальным значениям, метеорологическая ситуация стабилизируется в ближайшие сутки.

Предстоящий четверг станет финальным аккордом потепления, когда воздух в мегаполисе еще успеет прогреться до летних максимумов.

Как сообщает NewsInfo.Ru со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова, завтра утреннее солнце разогреет столичный регион до тридцати градусов тепла.

Однако уже в первой половине дня запад Подмосковья накроет грозовая облачность, которая к вечеру доберется и до Москвы, принося долгожданную прохладу и снижение температурного фона.

С пятницы по воскресенье погодные условия станут максимально комфортными, а интенсивность осадков заметно снизится. По словам Александра Шувалова, небольшие дожди после прохождения фронта будут носить кратковременный и локальный характер.

"В пятницу, субботу и воскресенье будем в очень удобных и комфортных условиях. Дожди после прохождения фронта как-то быстро закончатся, если и будут, то очень короткие и не повсеместно, температура сразу станет более комфортной", — отметил синоптик.

"Резкие перепады давления и температуры, которые мы наблюдаем этой весной, подтверждают общую тенденцию на усиление климатической нестабильности", — объяснил в беседе с Pravda.Ru климатолог Максим Орлов.

В выходные дни столбики термометров опустятся до отметки 21-24 градуса в светлое время суток, а ночью в воскресенье ожидается около 10-12 градусов выше нуля.

Тем не менее, нынешнее освежение станет лишь предвестником более существенного арктического вторжения, запланированного природой на начало следующей недели. Новый циклон принесет в столицу северо-западный ветер и заставит температурные показатели просесть еще на несколько делений.

Ответы на популярные вопросы о погоде в Москве

Когда в Москве закончится майская жара?

Снижение температуры начнется уже вечером в четверг после прохождения грозового фронта, когда аномальные тридцать градусов сменятся более привычными значениями.

Какая температура ожидается в выходные дни?

В пятницу и субботу установится благоприятная погода с дневными показателями в пределах 21-24 градусов тепла, что соответствует климатической норме конца мая.

Будут ли затяжные ливни в конце недели?

Метеорологи не прогнозируют сильных осадков в грядущие выходные: возможные дожди будут краткими и пройдут лишь в отдельных районах города.

Стоит ли ждать дальнейшего похолодания в июне?

В начале следующей недели ожидается новый циклон с северо-запада, который обеспечит дальнейший приток холодного воздуха и усиление ветра.

Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
