В Красноярске на территории Краевой туберкулезной больницы ГУФСИН запущен эксперимент. Караульные и сотрудники режимного отдела сменили привычные пешие маршруты на электросамокаты. Технологическое обновление направлено на повышение мобильности персонала внутри защищенного периметра.
Сотрудники ФСИН теперь патрулируют территорию на двухколесном электротранспорте. Это сокращает время прибытия к точкам контроля в два-три раза. Ранее обход занимал до 15 минут. Караул, привыкший к пешей нагрузке, оперативно освоил технику.
"Использование электротранспорта в закрытых учреждениях — это отличный пример оптимизации трудозатрат. Когда персонал меньше устает физически, концентрация внимания на охранных задачах растет", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по рынку труда Ирина Костина.
Особую роль самокаты играют при сопровождении медперсонала. Инструкции требуют присутствия сотрудника при перемещении женщин-медиков по учреждению. Самокаты позволяют инспекторам быстро реагировать на запросы и не терять эффективность к концу смены из-за физической усталости.
Техническое переоснащение коснулось и логистической составляющей. Вместо ручных тележек в учреждении стали применять электрические платформы. Они обладают грузоподъемностью до 750 килограммов и развивают скорость до 25 км/ч. Ранее для транспортировки грузов требовалась бригада человек.
|Параметр
|Было
|Стало
|Время обхода периметра
|10-15 минут
|3-5 минут
|Транспортировка грузов
|Группа сотрудников
|Один оператор
Такой подход напоминает ситуацию с развитием транспортных узлов, где логистика меняет привычные маршруты, как это происходит в регионах с высокой пропускной способностью. Руководство ГУФСИН рассматривает опыт как успешный кейс для тиражирования.
"Электрическая тяга в условиях ограниченных пространств радикально снижает затраты времени, что в госучреждениях равнозначно повышению уровня безопасности", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.
Подобные инициативы по обновлению инфраструктуры часто требуют четкого контроля, ведь даже когда подрядчики работают на туристических тропах, системный подход дает результат быстрее, чем спорадические решения. В Красноярске планируют масштабировать практику после завершения пилотного периода.
Сотрудники проходят инструктаж, а скорость средств передвижения ограничена для безопасной эксплуатации на территории больницы.
Средства выделяются в рамках бюджета на модернизацию материально-технического обеспечения ведомственных учреждений.
Красноярский опыт фиксируется как передовой и будет представлен другим органам ФСИН для оценки целесообразности применения.
Да, техника проходит регулярный осмотр для предотвращения поломок и обеспечения бесперебойной работы охраны.
