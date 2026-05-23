На двух колесах по режимному объекту: красноярские тюремщики осваивают самокаты

В Красноярске на территории Краевой туберкулезной больницы ГУФСИН запущен эксперимент. Караульные и сотрудники режимного отдела сменили привычные пешие маршруты на электросамокаты. Технологическое обновление направлено на повышение мобильности персонала внутри защищенного периметра.

Фото: unsplash.com by engin akyurt is licensed under Free to use under the Unsplash License Тюрьма

Мобильность как инструмент надзора

Сотрудники ФСИН теперь патрулируют территорию на двухколесном электротранспорте. Это сокращает время прибытия к точкам контроля в два-три раза. Ранее обход занимал до 15 минут. Караул, привыкший к пешей нагрузке, оперативно освоил технику.

"Использование электротранспорта в закрытых учреждениях — это отличный пример оптимизации трудозатрат. Когда персонал меньше устает физически, концентрация внимания на охранных задачах растет", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по рынку труда Ирина Костина.

Особую роль самокаты играют при сопровождении медперсонала. Инструкции требуют присутствия сотрудника при перемещении женщин-медиков по учреждению. Самокаты позволяют инспекторам быстро реагировать на запросы и не терять эффективность к концу смены из-за физической усталости.

Эффективность перевозки грузов

Техническое переоснащение коснулось и логистической составляющей. Вместо ручных тележек в учреждении стали применять электрические платформы. Они обладают грузоподъемностью до 750 килограммов и развивают скорость до 25 км/ч. Ранее для транспортировки грузов требовалась бригада человек.

Параметр Было Стало Время обхода периметра 10-15 минут 3-5 минут Транспортировка грузов Группа сотрудников Один оператор

Такой подход напоминает ситуацию с развитием транспортных узлов, где логистика меняет привычные маршруты, как это происходит в регионах с высокой пропускной способностью. Руководство ГУФСИН рассматривает опыт как успешный кейс для тиражирования.

"Электрическая тяга в условиях ограниченных пространств радикально снижает затраты времени, что в госучреждениях равнозначно повышению уровня безопасности", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по проектному финансированию Алексей Крупин.

Подобные инициативы по обновлению инфраструктуры часто требуют четкого контроля, ведь даже когда подрядчики работают на туристических тропах, системный подход дает результат быстрее, чем спорадические решения. В Красноярске планируют масштабировать практику после завершения пилотного периода.

Ответы на популярные вопросы о внедрении электросамокатов

Обеспечена ли безопасность охранников во время езды?

Сотрудники проходят инструктаж, а скорость средств передвижения ограничена для безопасной эксплуатации на территории больницы.

Кто финансирует закупку техники?

Средства выделяются в рамках бюджета на модернизацию материально-технического обеспечения ведомственных учреждений.

Будут ли пользоваться электросамокатами в других городах?

Красноярский опыт фиксируется как передовой и будет представлен другим органам ФСИН для оценки целесообразности применения.

Подлежат ли самокаты обязательному техобслуживанию?

Да, техника проходит регулярный осмотр для предотвращения поломок и обеспечения бесперебойной работы охраны.

Читайте также