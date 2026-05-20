Ответственность на директорах: власти региона разъяснили правила проведения школьных праздников

Министерство образования Новосибирской области разъяснило порядок подбора музыкального сопровождения для торжественных линеек и выпускных вечеров в 2026 году. В официальном ответе профильного ведомства подчеркивается, что школы обладают полной самостоятельностью в решении организационных вопросов, включая формирование праздничного плейлиста. Таким образом, юридических препятствий для использования треков зарубежных исполнителей на школьных праздниках в текущем сезоне не существует.

Выпускной

Согласно действующему законодательству, а именно статье 28 ФЗ "Об образовании в РФ", учебные заведения наделены административной и творческой автономией. Как сообщает Om1 Новосибирск, региональный минобр не устанавливал жестких цензурных рамок или перечней запрещенных произведений. Представители министерства подтвердили, что "официальный список желательных и нежелательных композиций для данных мероприятий отсутствует".

Несмотря на отсутствие централизованных ограничений, ведомство не ведет мониторинг конкретных списков песен, которые прозвучат в школах города и области. Ответственность за содержание культурной программы полностью ложится на руководство образовательных организаций и локальные нормативные акты. Стоит отметить, что в регионе пристально следят за соблюдением правопорядка в различных сферах — от громких антикоррупционных дел в оборонном секторе до качества работы муниципальных служб.

"Решение оставить выбор музыки за школами демонстрирует здравый смысл, так как избыточное регулирование в сфере молодежной культуры часто дает обратный эффект", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Вопрос культурного наполнения праздников остается чувствительным, особенно на фоне не всегда оперативной обратной связи с мэрией по острым городским проблемам. Тем не менее, педагогические коллективы свободны в своем выборе, ориентируясь на предпочтения выпускников. Главным критерием остается соответствие контента этическим нормам и формату образовательного события.

Ответы на популярные вопросы о школьных выпускных

Существует ли черный список песен для выпускных в 2026 году?

Нет, министерство образования официально подтвердило отсутствие утвержденных списков нежелательных или запрещенных музыкальных композиций.

Кто несет ответственность за выбор музыки на празднике?

Это исключительная прерогатива администрации каждой конкретной школы в рамках их административной автономии.

Можно ли жаловаться, если музыка не нравится родителям?

Поскольку регламент утверждается на уровне школы, все предложения и возражения родительскому комитету следует обсуждать с дирекцией учебного заведения.

Учитывает ли минобр предпочтения современных школьников?

Ведомство не собирает данные о конкретных треках, доверяя выбор профессионализму педагогов и желаниям учеников.

