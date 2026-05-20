Россия » Сибирь » Новосибирск

Министерство образования Новосибирской области разъяснило порядок подбора музыкального сопровождения для торжественных линеек и выпускных вечеров в 2026 году. В официальном ответе профильного ведомства подчеркивается, что школы обладают полной самостоятельностью в решении организационных вопросов, включая формирование праздничного плейлиста. Таким образом, юридических препятствий для использования треков зарубежных исполнителей на школьных праздниках в текущем сезоне не существует.

Выпускной
Фото: Pravda.ru by Ольга Сакиулова is licensed under Free for commercial use
Выпускной

Согласно действующему законодательству, а именно статье 28 ФЗ "Об образовании в РФ", учебные заведения наделены административной и творческой автономией. Как сообщает Om1 Новосибирск, региональный минобр не устанавливал жестких цензурных рамок или перечней запрещенных произведений. Представители министерства подтвердили, что "официальный список желательных и нежелательных композиций для данных мероприятий отсутствует".

Несмотря на отсутствие централизованных ограничений, ведомство не ведет мониторинг конкретных списков песен, которые прозвучат в школах города и области. Ответственность за содержание культурной программы полностью ложится на руководство образовательных организаций и локальные нормативные акты. Стоит отметить, что в регионе пристально следят за соблюдением правопорядка в различных сферах — от громких антикоррупционных дел в оборонном секторе до качества работы муниципальных служб.

"Решение оставить выбор музыки за школами демонстрирует здравый смысл, так как избыточное регулирование в сфере молодежной культуры часто дает обратный эффект", — объяснил в беседе с Pravda. Ru политолог Сергей Миронов.

Вопрос культурного наполнения праздников остается чувствительным, особенно на фоне не всегда оперативной обратной связи с мэрией по острым городским проблемам. Тем не менее, педагогические коллективы свободны в своем выборе, ориентируясь на предпочтения выпускников. Главным критерием остается соответствие контента этическим нормам и формату образовательного события.

Ответы на популярные вопросы о школьных выпускных

Существует ли черный список песен для выпускных в 2026 году?

Нет, министерство образования официально подтвердило отсутствие утвержденных списков нежелательных или запрещенных музыкальных композиций.

Кто несет ответственность за выбор музыки на празднике?

Это исключительная прерогатива администрации каждой конкретной школы в рамках их административной автономии.

Можно ли жаловаться, если музыка не нравится родителям?

Поскольку регламент утверждается на уровне школы, все предложения и возражения родительскому комитету следует обсуждать с дирекцией учебного заведения.

Учитывает ли минобр предпочтения современных школьников?

Ведомство не собирает данные о конкретных треках, доверяя выбор профессионализму педагогов и желаниям учеников.

Ловушка высокой пробы для россиян: почему ювелирные изделия никогда не станут полноценной инвестицией
Экономика и бизнес
Ловушка высокой пробы для россиян: почему ювелирные изделия никогда не станут полноценной инвестицией
Добавьте 20 капель в ведро воды: копеечное майское средство заставит медведку сбежать с грядок
Садоводство, цветоводство
Добавьте 20 капель в ведро воды: копеечное майское средство заставит медведку сбежать с грядок
Один надрез на клубне — и куст ломится от картошки: метод, о котором молчат агрономы
Садоводство, цветоводство
Один надрез на клубне — и куст ломится от картошки: метод, о котором молчат агрономы
Мокрица боится не тяпки: метод умных дачников, после которого сорняк больше не лезет

Звездчатка средняя способна полностью захватить участок за считаные дни, однако радикальные методы борьбы с этим растением могут серьезно навредить вашему урожаю.

Мокрица боится не тяпки: метод умных дачников, после которого сорняк больше не лезет
Финал затянувшейся пьесы: Россия видит реальный шанс на полную капитуляцию Киева
Финал затянувшейся пьесы: Россия видит реальный шанс на полную капитуляцию Киева
Добавьте 20 капель в ведро воды: копеечное майское средство заставит медведку сбежать с грядок
Козырь в рукаве: совместные маневры Москвы и Минска сделали провокации Запада бессмысленными
Трамп между угрозами и переговорами: почему Вашингтон снова откладывает решение по Ирану Юрий Бочаров Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев
Вокруг Прибалтики прозвучал тревожный сигнал: Москва больше не исключает жестких мер
В Киеве признали опасный перелом на фронте: российские дроны начали работать иначе
Громкий выход из тени: Меркель использует образ Путина для возвращения в большую политику
Громкий выход из тени: Меркель использует образ Путина для возвращения в большую политику
