Кибератака на Заполярье: МЧС по Мурманской области опровергло фейковые оповещения о радиационной угрозе

Россия » Северо-Запад » Мурманск

Жители Мурманской области столкнулись с волной тревожных сообщений, которые маскируются под официальные директивы ведомств. В мессенджерах активно распространяются инструкции по "спасению" при радиационной угрозе, настойчиво требующие репостов среди близких и друзей.

Радиация
Цифровой вирус паники

Сценарий стандартный: сообщение играет на базовом инстинкте — страхе за жизнь своей семьи. Злоумышленники используют манипуляцию, призывая "срочно переслать" информацию знакомым. Этот механизм превращает обычный телефон пользователя в ретранслятор дезинформации. В Заполярье, как и в других регионах, где активно внедряется программа Курс на Север для привлечения специалистов, любые вбросы о безопасности воспринимаются особенно остро.

"Киберпреступники часто используют метод социальной инженерии, имитируя стилистику экстренных служб, чтобы вызвать паралич критического мышления. Любой призыв к массовой рассылке — это стопроцентный маркер фейка, созданный для дестабилизации обстановки", — разъяснила юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Официальная позиция

Представители регионального МЧС России оперативно пресекли распространение слухов. Ведомство официально заявило: никаких подобных оповещений гражданам не направлялось. Сотрудники правоохранительных органов подчеркивают: работа по информированию ведется исключительно через доверенные каналы. Подобные происшествия требуют проверки первоисточника перед любым действием.

Характеристика Реальный источник МЧС
Каналы связи Госпорталы, ТВ, push-уведомления
Призывы Четкие инструкции, хранение спокойствия

Жителям Заполярья рекомендуют критически оценивать любой трафик сообщений. Попытки навести панику бьют по социальной стабильности, отвлекая внимание от реальных вопросов развития инфраструктуры в северных широтах.

"Информационная гигиена сегодня важнее, чем когда-либо. Если вы видите сообщение, которое требует немедленного распространения, — закрывайте чат. Настоящие службы никогда не будут использовать мессенджеры для передачи алгоритмов действия при реальной угрозе", — подчеркнула эксперт по ЧС Ирина Петрова.

Ответы на популярные вопросы о кибербезопасности

Как отличить официальное экстренное сообщение от фейка?

Официальные сообщения не требуют рассылки знакомым и всегда ссылаются на официальный ресурс службы.

Почему злоумышленники просят пересылать сообщения?

Цель — создание эффекта лавины, чтобы дезинформация выглядела как "проверенная" информация от близких людей.

Что делать, если в мессенджер пришло сообщение от МЧС?

Зайдите на официальный сайт регионального главка МЧС и проверьте раздел оперативных сводок.

Где искать достоверную информацию?

Только на проверенных государственных порталах, официальных СМИ и сайтах экстренных служб.

"Люди часто поддаются панике из-за избытка шума, принимая спам за официальную директиву. Спокойствие — лучший фильтр против социальной дезинформации", — резюмировала эксперт по социальной политике Елена Романова.

Экспертная проверка: юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова, эксперт по ЧС Ирина Петрова, эксперт по социальной политике Елена Романова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
