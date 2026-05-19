Миллионы в зачетках: сколько на самом деле зарабатывают ректоры ведущих вузов Урала

Россия » Урал » Челябинск

Министерство образования РФ раскрыло данные о доходах руководителей высших учебных заведений, представив детальный отчет о среднемесячных выплатах за прошлый год. В масштабный перечень ведомства включены более 3,7 тысячи человек, среди которых не только ректоры и проректоры, но и главные бухгалтеры федеральных предприятий.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова is licensed under Free for commercial use
Зарплата

Анализ зарплатных ведомостей позволяет оценить, насколько финансовые возможности образовательной элиты Южного Урала соотносятся с общими экономическими показателями региона.

Лидером зарплатного рейтинга в Челябинской области стал руководитель Южно-Уральского государственного университета Александр Вагнер, чье ежемесячное вознаграждение в среднем составило 753 830 рублей. Значительно скромнее выглядят доходы ректора ЧелГУ Сергея Таскаева, заработок которого зафиксирован на отметке 570 541 рубль в месяц, в то время как Дмитрий Терентьев из МГТУ им. Носова получает около 503 751 рубля. На этом фоне заработная плата исполняющего обязанности директора челябинского НИИ сельского хозяйства Павла Лопухова в размере 201 483 рублей выглядит наиболее приземленной.

Как сообщает kursdela.biz, данные охватывают лишь государственные структуры, оставляя уровень доходов руководителей частных вузов, таких как МИДиС или ЮУТУ, вне публичного поля.

Стоит отметить, что прозрачность коснулась далеко не всех бюджетных учреждений: в официальных списках отсутствуют сведения по целому ряду знаковых учебных заведений, включая творческие вузы и аграрный университет. Тем временем региональные власти продолжают работать над привлечением инвестиций в область, активно развивая международное сотрудничество с азиатскими странами для укрепления кадрового потенциала. Дискуссия о доходах топ-менеджмента от образования разворачивается в период, когда жители городов нередко сталкиваются с попытками необоснованного списания средств, например, через фейковые квитанции ЖКХ.

"Высокий уровень зарплат ректоров ведущих вузов Челябинской области обусловлен колоссальной ответственностью за управление огромными имущественными комплексами и многомиллиардными бюджетами. Однако такая прозрачность доходов необходима для поддержания доверия в академической среде и обществе", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о зарплатах ректоров

Кто из челябинских ректоров зарабатывает больше всех?

Согласно официальному отчету Минобрнауки РФ, самый высокий доход зафиксирован у ректора ЮУрГУ Александра Вагнера, он превышает 750 тысяч рублей ежемесячно.

Почему в списке нет доходов руководителей всех вузов?

Опубликованные сведения касаются только тех образовательных организаций, которые находятся в непосредственном подчинении Министерства образования РФ; частные и региональные вузы под эти требования не подпадают.

Входят ли премии в указанные суммы зарплат?

Да, ведомство публикует среднемесячную заработную плату руководителей, которая рассчитывается с учетом всех окладов, надбавок и стимулирующих выплат за календарный год.

Где можно найти информацию о доходах других сотрудников вузов?

Министерство публикует данные только по руководящему составу: ректорам, проректорам и главным бухгалтерам федеральных государственных бюджетных учреждений.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
