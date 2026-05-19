Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Комната подростка стала свалкой? Секретный метод приучения ребёнка к порядку
Камеры ГИБДД продолжают штрафовать старых владельцев: как не попасть в опасную ловушку
Казанский Рубин пережил хаос и конфликты: кто ответит за провал сезона
Новая эра для молодых семей: ипотека для студентов меняет правила игры
Старая тормозная жидкость превращает поездку в лотерею: система подведет без шума и дыма
Вейперы замечают это слишком поздно: легкие молчат, пока проблема не становится серьезной
Минфин ужесточает критерии семейной ипотеки: новые правила для заемщиков
Мина замедленного действия: старая косметика превращается в рассадник инфекций и вирусов
Непосильная ноша: врач погиб от сердечного приступа, помогая на похоронах

Этого ждали с зимы: в Татарстане неожиданно переписали ценники на популярный бензин

Россия » Поволжье

Автомобильный рынок Татарстана столкнулся с неожиданным, но долгожданным явлением: стоимость бензина марки АИ-95 продемонстрировала снижение впервые за последние пять месяцев. С начала 2026 года владельцы транспортных средств фиксировали лишь планомерное удорожание или стагнацию цен, однако свежий мониторинг выявил долгожданную коррекцию. Пока премиальное топливо и ходовые марки стабилизировались, наиболее популярный ресурс преподнес сюрприз пользователям АЗС на фоне общей инфляционной динамики.

Заправочный пистолет в баке
Фото: https://unsplash.com by Marek Studzinski is licensed under Free
Заправочный пистолет в баке

Согласно актуальным данным Татарстанстата, средняя цена литра АИ-95 сократилась на 10 копеек и зафиксировалась на отметке 66,26 рубля. Несмотря на символический масштаб падения, это событие выделяется на фоне первого квартала, когда темпы роста цен на заправках опережали официальную инфляцию более чем в два раза. Для сравнения, средняя стоимость АИ-92 в республике осталась неизменной (62,46 рубля), как и АИ-98 (89,86 рубля), в то время как дизельное топливо подорожало на 14 копеек, достигнув 73,32 рубля за литр. Как сообщает inkazan.ru, текущая коррекция обусловлена временным насыщением внутреннего рынка.

"Локальное снижение цены на АИ-95 в Татарстане вряд ли станет долгосрочным трендом, так как приближается сезон активных отпусков и растущего спроса. Вероятнее всего, мы видим технический откат после весеннего пика, однако общие рыночные риски и логистические издержки сохраняют потенциал для дальнейшего роста к середине лета", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Стоит отметить, что в годовом выражении ситуация остается напряженной: с весны прошлого года АИ-92 вырос в цене на 15,6%, а дизель — на 12,2%. На ситуацию влияют как внешние факторы, включая экспортные ограничения, так и региональные особенности, из-за которых в некоторых субъектах РФ наблюдается топливная лихорадка с резкими скачками стоимости. Тем не менее, Татарстан удерживает позиции субъекта с более доступным топливом в сравнении со среднероссийскими показателями, где ценник на АИ-95 уже вплотную приблизился к отметке в 69 рублей.

Ответы на популярные вопросы о ценах на бензин в Татарстане

Почему подешевел именно АИ-95?

Снижение на 10 копеек является коррекцией после резкого апрельского скачка и может быть связано с временным избытком предложения конкретной марки на региональных нефтебазах.

Дорожает ли дизельное топливо?

Да, дизель показывает обратную динамику: за последнюю отчетную неделю его стоимость увеличилась на 14 копеек, составив в среднем 73,32 рубля за литр.

Как цены в Татарстане соотносятся со средними по России?

Республика остается регионом с относительно низкими ценами: в Татарстане АИ-95 стоит около 66,26 рубля, тогда как в среднем по стране цена достигает почти 69 рублей.

Ждать ли дальнейшего снижения цен летом?

Аналитики настроены скептически из-за начала высокого сезона и возможных логистических сложностей, предрекая рост стоимости топлива темпами, сопоставимыми с инфляцией.

Читайте также

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Байкал лопнул по швам: Сибирь готовится стать отдельным континентом
Наука и техника
Байкал лопнул по швам: Сибирь готовится стать отдельным континентом
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Садоводство, цветоводство
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Популярное
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет

Как восстановить старую бочку от ржавчины? Пошаговая инструкция по созданию цементного покрытия с молоком от профильных экспертов для вашего сада.

Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Биосфера уже начала зачистку: о чем предупреждали советские учёные ещё в 1980 году
Биосфера уже начала зачистку: о чем предупреждали советские учёные ещё в 1980 году
Врач больше не приедет: новые жесткие правила вызова скорой и терапевта на дом по ОМС
Не высаживайте огурцы раньше этой даты, если не хотите потерять урожай на грядках
Трамп между угрозами и переговорами: почему Вашингтон снова откладывает решение по Ирану Юрий Бочаров Бросьте лейку: этот трюк заставит гортензию "Алый вихрь" полыхать до самых морозов Сергей Михеев Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова
Японское море вернуло долг с процентами — на дне у Владивостока нашли пароход с почти царской страховкой
Абсолютная тьма внезапно исчезла: с пугающей аномалией столкнулись ученые на дне Байкала
Один надрез на клубне — и куст ломится от картошки: метод, о котором молчат агрономы
Один надрез на клубне — и куст ломится от картошки: метод, о котором молчат агрономы
Последние материалы
Комната подростка стала свалкой? Секретный метод приучения ребёнка к порядку
Ловушка вечного отпуска: как неопределенность на отдыхе ведёт к тревожности
Камеры ГИБДД продолжают штрафовать старых владельцев: как не попасть в опасную ловушку
Слива и вишня голодают после зимы: ошибка с подкормкой оставит вас без сладких плодов
Этого ждали с зимы: в Татарстане неожиданно переписали ценники на популярный бензин
Минимализм на кухне: нарежьте огурец, вскройте две банки консервов — и ресторанный салат готов
Казанский Рубин пережил хаос и конфликты: кто ответит за провал сезона
Павлины сошли с ума? Почему на престижном курорте в Италии теперь страшно парковаться
Забудьте про бутерброды: залейте чёрствый батон этой смесью — и другого завтрака вам больше не захочется
Трюк, который защищает от мгновенного бессилия: как пробежать триста километров за сутки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.