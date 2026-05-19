Этого ждали с зимы: в Татарстане неожиданно переписали ценники на популярный бензин

Автомобильный рынок Татарстана столкнулся с неожиданным, но долгожданным явлением: стоимость бензина марки АИ-95 продемонстрировала снижение впервые за последние пять месяцев. С начала 2026 года владельцы транспортных средств фиксировали лишь планомерное удорожание или стагнацию цен, однако свежий мониторинг выявил долгожданную коррекцию. Пока премиальное топливо и ходовые марки стабилизировались, наиболее популярный ресурс преподнес сюрприз пользователям АЗС на фоне общей инфляционной динамики.

Заправочный пистолет в баке

Согласно актуальным данным Татарстанстата, средняя цена литра АИ-95 сократилась на 10 копеек и зафиксировалась на отметке 66,26 рубля. Несмотря на символический масштаб падения, это событие выделяется на фоне первого квартала, когда темпы роста цен на заправках опережали официальную инфляцию более чем в два раза. Для сравнения, средняя стоимость АИ-92 в республике осталась неизменной (62,46 рубля), как и АИ-98 (89,86 рубля), в то время как дизельное топливо подорожало на 14 копеек, достигнув 73,32 рубля за литр. Как сообщает inkazan.ru, текущая коррекция обусловлена временным насыщением внутреннего рынка.

"Локальное снижение цены на АИ-95 в Татарстане вряд ли станет долгосрочным трендом, так как приближается сезон активных отпусков и растущего спроса. Вероятнее всего, мы видим технический откат после весеннего пика, однако общие рыночные риски и логистические издержки сохраняют потенциал для дальнейшего роста к середине лета", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Стоит отметить, что в годовом выражении ситуация остается напряженной: с весны прошлого года АИ-92 вырос в цене на 15,6%, а дизель — на 12,2%. На ситуацию влияют как внешние факторы, включая экспортные ограничения, так и региональные особенности, из-за которых в некоторых субъектах РФ наблюдается топливная лихорадка с резкими скачками стоимости. Тем не менее, Татарстан удерживает позиции субъекта с более доступным топливом в сравнении со среднероссийскими показателями, где ценник на АИ-95 уже вплотную приблизился к отметке в 69 рублей.

Ответы на популярные вопросы о ценах на бензин в Татарстане

Почему подешевел именно АИ-95?

Снижение на 10 копеек является коррекцией после резкого апрельского скачка и может быть связано с временным избытком предложения конкретной марки на региональных нефтебазах.

Дорожает ли дизельное топливо?

Да, дизель показывает обратную динамику: за последнюю отчетную неделю его стоимость увеличилась на 14 копеек, составив в среднем 73,32 рубля за литр.

Как цены в Татарстане соотносятся со средними по России?

Республика остается регионом с относительно низкими ценами: в Татарстане АИ-95 стоит около 66,26 рубля, тогда как в среднем по стране цена достигает почти 69 рублей.

Ждать ли дальнейшего снижения цен летом?

Аналитики настроены скептически из-за начала высокого сезона и возможных логистических сложностей, предрекая рост стоимости топлива темпами, сопоставимыми с инфляцией.

