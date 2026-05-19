Байкал не прощает беспечности — катер опрокинулся у скалы Черепаха, четверо до сих пор под водой

Россия » Сибирь

Байкал не прощает беспечности. Озеро-море, которое туристы привыкли видеть в объективах смартфонов, в очередной раз показало свой крутой нрав. Возле скалы Черепаха, что на бурятском берегу, перевернулось судно на воздушной подушке "Хивус". Машина надежная, вездеходная, но против физики и байкальского шторма не попрешь. Итог печальный: катер кверху килем, люди в ледяной воде. Четверых ищут, одного успели выхватить из лап смерти и увезли в больницу. Пока спасатели прочесывают акваторию, а прокуратура копает под перевозчика, ясно одно — правила на воде писаны кровью, и на Байкале этот список пополнился новыми именами.

Байкал
Фото: Евгений Савин
Байкал

Трагедия у "Черепахи": что известно на данный момент

ЧП случилось буквально в тридцати метрах от берега. Казалось бы — рукой подать, но в ледяной байкальской воде время идет на секунды. Катер "Хивус", который обычно лихо скачет по льду и мелководью, потерял остойчивость и опрокинулся. На борту была группа людей. Точное количество пассажиров сейчас сверяют по ведомостям и спискам, но уже понятно: под водой остались четверо. В Бурятии подняты все службы, на месте работают водолазы и техника.

"Байкальские прибрежные воды коварны внезапными порывами ветра и аномальной волной, которая может ударить даже в штиль. В данном случае необходимо проверить не только техническое состояние судна, но и наличие спасательных жилетов на пассажирах в момент переворота — зачастую именно пренебрежение средствами защиты становится фатальным фактором", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Следователи работают "на земле" и на воде. Выясняют, кто выдал разрешение на рейс и не было ли перегруза. "Хивусы" часто используют для перевозки туристов, обещая им "безопасный экстрим". Но когда техника оказывается в руках дилетантов или жадных до легкого рубля коммерсантов, экстрим превращается в катастрофу. Пока в Майами взрываются лодки у туристических объектов, у нас в Сибири вода забирает своих жертв тише, но не менее безжалостно.

Безопасность или нажива: почему гибнут люди

Проблема частных перевозок на Байкале стоит остро не первый год. Желание заработать на туристах часто идет вразрез с нормами безопасности. Новый трёхпалубный лайнер только готовится покорять озеро, предлагая высокие стандарты комфорта, в то время как малый флот зачастую работает "на удачу". Каждый такой выезд — это лотерея, где на кону жизнь пассажиров.

Параметр Статистика / Статус
Место происшествия Местность "Черепаха" (Бурятия), 30 м от берега
Тип судна Катер на воздушной подушке "Хивус"
Пострадавшие 1 госпитализирован, 4 человека числятся пропавшими
Причины Выясняются (версии: перегруз, маневр, погодные условия)

Суровые реалии сибирских регионов диктуют свои правила. Люди здесь привыкли ко многому — от скачков цен на топливо до капризов погоды. Но одно дело — смириться с дороговизной жизни, и совсем другое — рисковать собой ради короткой прогулки по воде. Халатность владельцев маломерных судов должна пресекаться жестко, иначе Байкал так и останется кладбищем для неосторожных "чудиков".

"Административный контроль за частным сектором водных перевозок в регионах крайне слаб. Мы видим системный дефицит проверок и формальный подход к лицензированию. Пока штрафы за выход на воду с нарушениями остаются копеечными, владельцы будут рисковать чужими жизнями ради прибыли", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Тайга и Байкал — это храм, а не аттракцион в парке. Относиться к ним нужно с уважением, а не как к способу "срубить по-быстрому". Каждое такое ЧП — это удар по репутации региона как туристического центра. Кто захочет ехать туда, где прогулка на катере может стать последней в жизни? Важно навести порядок в этом хозяйстве, пока глубина не забрала еще больше душ.

Ответы на популярные вопросы о происшествиях на Байкале

Почему катера на воздушной подушке считаются опасными?

Сами по себе они безопасны, но обладают высокой парусностью. При резком боковом ветре или неправильном маневре на большой скорости "Хивус" может легко опрокинуться.

Как проверить легальность перевозчика перед поездкой?

У капитана должна быть лицензия на перевозку пассажиров и судовой билет с отметкой о техосмотре. Также обязательно наличие спасательных жилетов на каждого человека.

Каковы шансы выжить в воде Байкала при аварии?

Температура воды даже летом редко поднимается выше +10-12 градусов. Без гидрокостюма или спасательного жилета человек теряет сознание от переохлаждения уже через 15-20 минут.

Будет ли усилен контроль за частниками после этого случая?

Обычно после резонансных трагедий проводятся массовые рейды ГИМС. Однако проблема требует системного изменения региональных законов и ужесточения штрафов.

Экспертная проверка: эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова, юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
