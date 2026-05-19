Россия » Юг

Генетический код — это не застывший чертеж, а динамичный червь, который адаптируется к ландшафту. Ученые Кабардино-Балкарского государственного университета (КБГУ) вскрыли пласт ДНК-мутаций, специфичных исключительно для коренного населения Северного Кавказа. Эти поломки в геноме — "невидимки" для западных тест-систем. Пока мировые базы данных игнорируют региональный фактор, риск диагностических промахов растет.

Десятилетие на молекулярном уровне

Исследователи КБГУ потратили десять лет на "прожарку" генетического материала женщин региона. В фокусе — рак молочной железы. Команда просеяла 500 образцов крови. Половина — здоровые доноры, половина — пациенты в возрасте до 87 лет. Это позволило создать карту мутаций, которые не встречаются ни в Европе, ни в США. Кавказский генотип оказался изолированной крепостью со своими правилами игры.

"Генетика — это лотерея, где правила диктует география. Выявление уникальных мутаций позволяет нам перестать гадать на кофейной гуще западных протоколов и начать лечить конкретных людей с учетом их родословной", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Сбой импортных алгоритмов

Проблема "заморского" софта в медицине — его слепота к локальным особенностям. Если мутации нет в базе данных производителя теста, система её просто не видит. Это рождает ложноотрицательные результаты: человек болен, но по бумажкам — генетически чист. Западные стандарты буксуют там, где в силу вступает кавказский ландшафт и многовековая эндогамия. Ошибки здесь стоят слишком дорого.

Параметр системы Зарубежные тесты Локальные разработки КБГУ
Региональная база мутаций Отсутствует Полный охват народов Кавказа
Точность диагностики Снижена (до 15% пропусков) Максимальная

Работа ведется совместно с петербургскими институтами и онкодиспансерами. Ученые объединяют ДНК-профиль, данные о наследственности и образ жизни. Это не просто наука ради науки, а создание национального щита. Подобно тому как решаются проблемы помощи пострадавшим в экстренных ситуациях, медицина переходит на ручное управление сложными патологиями.

"Генетический скрининг — это фундамент. Без понимания специфики наследственных раков в конкретном регионе мы будем постоянно догонять болезнь, вместо того чтобы бить на опережение", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru врач-онколог Владимир Капустин.

Персонализация против статистики

Генетический суверенитет закладывается в лабораториях КБГУ. Пока на юге решаются вопросы логистики и полетов в южные регионы, в научной среде идет борьба за качество жизни. Изучение регионального профиля ДНК позволит отсечь лишние курсы химиотерапии и назначить препараты, которые действительно "попадут" в мутацию.

"Лекарства должны быть безопасными, но их эффективность напрямую зависит от генетического ответа организма. Региональные исследования — это единственный путь к реальному лекобеспечению без побочных эффектов", — констатировал в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Ответы на популярные вопросы о генетике Кавказа

Почему кавказские мутации не попали в мировые базы данных?

Зарубежные базы формировались преимущественно на основе данных европейских и североамериканских популяций. Малые народы и закрытые этнические группы Кавказа долгое время оставались вне поля зрения глобальных фармгигантов.

Помогают ли старые тест-системы выявить рак?

Они находят стандартные мутации (например, в генах BRCA&frac12), но пропускают уникальные региональные варианты. Это создает ложное чувство безопасности у пациента.

Как гены связаны с образом жизни?

Генетика заряжает пистолет, а образ жизни нажимает на курок. Исследование КБГУ учитывает не только ДНК, но и экологические факторы, чтобы понять, что именно провоцирует болезнь в регионе.

Когда новые тесты появятся в больницах?

Сейчас идет стадия валидации и расширения выборки. После завершения совместных работ с Санкт-Петербургом алгоритмы будут внедряться в практику онкодиспансеров.

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-онколог Владимир Капустин, клинический фармаколог Алексей Рябцев
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
