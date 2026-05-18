Хабаровский край стряхивает оцепенение — две эко-тропы станут новыми точками притяжения в этом сезоне

Хабаровский край стряхивает с себя остатки зимнего оцепенения. Губернатор Дмитрий Демешин перешел в режим форсажа. В центре внимания — туристические тропы, которые должны стать новыми точками сборки для региона. Хехцир и Сикачи-Алян — не просто географические точки на карте, а амбициозные проекты, которые обязаны "выстрелить" уже в этом сезоне. Карнавала не будет, если сроки поплывут. Глава региона поставил вопрос ребром: либо работаем на результат, либо ищем оправдания в тумане.

Хабаровск, Хабаровский утёс
Фото: Национальный туристический портал
Хехцир: экстрим и сопки под присмотром ИИ

На сопках Хехцира кипит жизнь. Здесь обустраивают экотропу, которая обещает стать витриной современного отдыха. Зип-лайн, веревочный городок и визит-центр с VR-интерактивом — это не фантастика, а план на ближайшие месяцы. Объект должен быть готов к концу августа. Подрядчик, который считается "своим" для мэрии, теперь под особым прицелом. Времени на раскачку нет — лето на Дальнем Востоке короткое, как вспышка молнии.

"Туристические проекты на Хехцире требуют не только творческого подхода, но и жесткого финансового контроля. Инвестиции в такие рекреационные зоны — это долгосрочный вклад в региональный бюджет, который начнет окупаться только при условии высокого трафика и качественной инфраструктуры", — констатировал в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Для Хабаровска развитие прилегающих территорий — это еще и вопрос имиджа. Пока город внедряет интеллектуальную модель управления трафиком, туристические кластеры должны соответствовать этому цифровому вайбу. Хехцир станет местом, где природа встречается с высокими технологиями, создавая уникальный продукт для соседей из КНР и местных жителей.

Маршрут Ключевая фишка
Легенды Хехцира VR-музей, зип-лайн, смотровая площадка на хребте
Легенды сэвэнов Петроглифы, нанайская культура, исторический ландшафт

Сикачи-Алян: где застряли легенды сэвэнов

С тропой "Легенды сэвэнов" вблизи села Сикачи-Алян всё сложнее. Там, где камни помнят шаманов, прогресс споткнулся о бюрократию и нерадивость. Подрядчик взял контракт еще весной 2025 года, но к работам не приступил. Свою роль сыграли и жесткие ограничения: земля буквально пропитана историей, и любой шаг нужно согласовывать с охранниками культурного наследия. Демешин распорядился закончить волокиту к июню 2026 года.

"Работа на объектах культурного наследия — это хождение по минному полю. Необходимо четко разграничить зоны охраны и туристическую инфраструктуру, чтобы не повредить петроглифы, но при этом создать комфортные условия для гостей", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по благоустройству Ольга Морозова.

Пока чиновники спорят о границах, в регионе продолжается жизнь: власти утверждают новый прожиточный минимум, а молодежь идет в строительные кластеры, чтобы своими руками поднимать такие проекты. Сикачи-Алян — это наш ответ глобальному туризму, место силы, которое невозможно просто "построить", его нужно прочувствовать и сохранить.

Персональный спрос: кто в ответе за маршруты

Губернатор ясно дал понять: "Мы тропы в этом году должны реализовать!". Это не просьба, а приказ. Министерство туризма края теперь живет под девизом персональной ответственности. Любая задержка рассматривается как саботаж интересов региона. Хабаровск активно борется за статус инвестиционного хаба, и пустые обещания здесь не стоят и выеденного чилима.

"Административные задержки в строительстве туристических объектов часто связаны с несовершенством муниципальных регламентов. Ускорение процессов возможно только через прямой контроль главы региона", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.

На фоне этих строек повседневность подкидывает свои сюжеты: то резиновую квартиру найдут, то прокуратура выбивает забытые пособия. Но вектор задан на сопки и море. Свобода и ветер — вот что мы продаем туристам, упаковывая это в современные тропы и безопасные маршруты.

Ответы на популярные вопросы о развитии туризма

Когда откроют тропу на Хехцире?

Основные работы планируют завершить до конца августа текущего года. Маршрут должен быть доступен для летнего и осеннего посещения.

Почему задерживается проект в Сикачи-Алян?

Главные причины — недобросовестность подрядчика и необходимость сложного согласования границ с зоной культурного наследия (древними петроглифами).

Какое оборудование появится на экологических тропах?

Проекты включают смотровые площадки, информационные стенды, арт-объекты, а также высокотехнологичные визит-центры с VR-технологиями.

Правда ли, что на Хехцире будет зип-лайн?

Да, обустройство зип-лайна и веревочного городка официально включено в план развития туристической инфраструктуры объекта.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по благоустройству Ольга Морозова, юрист Светлана Фёдорова
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
