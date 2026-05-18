В Хабаровске показали, кто в доме хозяин — железобетонный гараж пойдёт под снос, а сосед заплатит

В Краснофлотском районе Хабаровска жильцы многоэтажки показали, кто в доме хозяин. Судебные приставы скоро постучат в дверь к владельцу железобетонного гаража, который годами бесплатно занимал кусок чужого двора. Собственники решили: хватит кормить "соседей" за свой счёт. Либо плати аренду, либо вывози свой "пруль" вместе с крышей. Карнавала не будет — будет образцовое благоустройство.

Фото: https://unsplash.com by Hiroyoshi Urushima is licensed under Free Навесной замок

Бесхозный бетон на частной земле

Жители одного из домов Хабаровска взялись за ум и территорию. План амбициозный: выиграть конкурс на лучший двор, поставить качели, турники и зоны отдыха. Мешал только массивный железобетонный гараж. Владелец объекта оказался "чужаком" из соседнего дома. На предложение платить в общедомовую кассу он ответил отказом. Мотивация железная — мой дом скоро снесут, вот тогда и уеду. Но расселение аварийного жилья затянулось до 2030 года. Ждать столько времени соседи не стали.

"Ситуация типичная для Дальнего Востока, где земля под 'прули' ценится выше золота. Собственники квартир реализовали свое законное право распоряжаться общим имуществом. Отказ от аренды при использовании чужого участка — это прямое нарушение, которое суды пресекают однозначно", — констатировала в беседе с Pravda.Ru юрист по региональному законодательству Светлана Фёдорова.

Местные жители привыкли, что земля — это ресурс. Особенно когда речь идет о планировании маршрутов для отдыха, где каждый метр на счету. В суде ответчик внезапно осознал, что теряет всё, и был готов подписать договор аренды. Но поезд ушел. Край вольностей закончился там, где начались границы кадастрового участка МКД.

Прощай, гараж: цена упрямства

Суд вынес вердикт: один месяц на вывоз конструкции. Если хозяин решит "уйти в туман" и проигнорировать решение, включается счетчик — тысяча рублей неустойки ежемесячно. Для Хабаровска, где цены на всё и так кусаются, это лишняя нагрузка на бюджет. Пока одни борются с завышением стоимости продуктов, другие вынуждены платить за собственную недальновидность.

"С точки зрения пополнения бюджета дома, такие иски — отличный кейс. Деньги от аренды или штрафов могут пойти на то же благоустройство или ремонт подъездов. Это микроинвестиции в качество жизни, которые повышают стоимость квартир в этом доме", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Теперь двор готовят под новые задачи. На месте серого бетона появятся спортивные площадки. В Хабаровске сейчас модно быть активным — регион вовсю удерживает молодежь, создавая инфраструктуру для жизни, а не для хранения автохлама.

Параметр конфликта Позиция сторон / Решение суда Требование жильцов Заключение договора аренды или освобождение участка Аргумент ответчика Ожидание расселения из аварийного дома до 2030 года Срок на вывоз 30 календарных дней после вступления решения в силу Санкции Судебная неустойка 1000 рублей в месяц

Форпост порядка на Дальнем Востоке

Хабаровск — это не только ворота в Азию и билеты в Китай онлайн. Это город, где люди учатся ценить свое пространство. Защита двора от захвата — это часть большой стратегии по преображению края. Если мы строим флагманские больницы и запускаем производство БПЛА, то и в собственном дворе пора наводить лоск.

"Комфортная среда начинается не с федеральных программ, а с осознания жильцами своей ответственности. Уборка незаконных гаражей — это первый шаг к превращению 'фанзы' во двор европейского уровня. Люди готовы вкладываться, когда видят результат", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по благоустройству Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о сносе гаражей

Может ли ТСЖ заставить убрать гараж, если он стоял там 20 лет?

Да, если земельный участок оформлен в общедолевую собственность жильцов МКД. Срок давности здесь не работает, если нет официального договора аренды или сервитута.

Нужно ли платить за гараж, если я живу в этом же доме?

Решение принимает общее собрание собственников. Они могут установить плату для всех, льготы для своих или полный запрет на установку некапитальных строений.

Что будет, если проигнорировать решение суда?

Помимо судебной неустойки, приставы могут привлечь спецтехнику для принудительного демонтажа. Расходы на кран, платформу и хранение на штрафстоянке взыщут с владельца.

Можно ли узаконить гараж во дворе без согласия соседей?

Нет. Земельный кодекс РФ и Жилищный кодекс РФ требуют согласия большинства собственников (обычно 2/3 голосов) для использования придомовой территории.

Читайте также