Пока столичные жители спорят о дизайне метро, в Якутии реконструируют 11 аэропортов — и это не предел

Якутия — это не просто бескрайний снег и вечная мерзлота. Это край, где самолет заменяет автобус, а взлетная полоса — главная артерия жизни. Пока столичные жители спорят о дизайне новых станций метро, здесь, на форпосте, молча и ритмично "пересобирают" авиационную карту. За пять лет республика превратила 11 раздолбанных советских аэродромов в современные хабы. И это только разбег перед взлетом.
Жизнь на Дальнем Востоке приучила нас к прагматизму. Если за "речкой" в Китае штампуют мегаполисы за неделю, то у нас каждый метр бетона в Арктике — это победа над стихией. Модернизация идет по нацпроекту "Эффективная транспортная система", инициированному президентом РФ Владимиром Путиным. Сухие цифры: 11 объектов уже в строю. Но за ними стоят судьбы людей, которые больше не ждут "у моря погоды" в тесных фанзах старых терминалов.
"Обновление аэропортовой сети — это не вопрос престижа, а инструмент снижения издержек. В условиях Якутии каждый лишний час простоя самолета из-за плохой полосы — это прямые убытки для северного завоза и тормоз для инвестиций", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Особого драйва добавляет партийный проект "Безопасные дороги". Глава Якутии Айсен Николаев лично курирует стройки, понимая: без крыльев регион задохнется. В 2023 году в Чульмане открыли терминал на 9 тысяч "квадратов". Местные говорят: это космос. Один из жителей Нерюнгри поделился эмоциями: "Старый аэровокзал из 80-х был похож на гараж. А сейчас — небо и земля. Все продумано, светло, тепло. Летать стало человечно".
Якутия — чемпион по вызовам. Здесь лед уходит из-под колес быстрее, чем успеваешь оформить авиабилет. Когда зимники тают, авиация остается единственным мостом. Реконструкция — это не только красивые залы ожидания, но и новые полосы, способные принимать тяжелые транспортники. Пока большая вода испытывает регион на прочность, авиахабы обеспечивают автономность поселений.
|Объект
|Статус и планы
|Мирный
|Строительство нового комплекса (2026 г.)
|Полярный
|Реконструкция в два этапа до 2030 г.
|Зырянка
|Перенос на незатопляемую территорию
Для нас, дальневосточников, важна надежность. Автомобиль в гараже должен заводиться в -50, а самолет — садиться без болтанки на грунт. Поэтому в Чульмане и Мирном делают ставку на капитальные решения. Это позволяет держать ритм даже тогда, когда природа объявляет дефолт привычным маршрутам.
"Работа в условиях вечной мерзлоты требует ювелирного подхода к дренажу и покрытию. Если не учесть динамику климата, обновленная инфраструктура 'поплывет' через пару лет, поэтому проектирование в Олекминске и Зырянке идет под жестким надзором", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.
Карнавала не будет, будет суровая работа. До 2030 года график расписан по минутам. В 2026-м ФКУ "Ространсмодернизация" берется за Зырянку. Локация выбрана на возвышенности — хватит топить полосу во время весенних паводков. В Нюрбе также ждут технику. Это государственная дисциплина: деньги превращаются в бетон, а бетон — в мобильность населения. Даже рост рождаемости требует новых скоростей, ведь многодетным семьям нужно летать на отдых комфортно.
Якутия уходит из тумана неопределенности. Пока эксперты спорят про доходы строителей, мосты в небо уже строятся. Это ворота в Азию, которые открываются нараспашку. Мы привыкли к сильному ветру в лицо, но теперь он попутный.
Действующая взлетно-посадочная полоса регулярно затапливается во время паводков, что парализует авиасообщение. Новый аэропортовый комплекс будет возведен на незатопляемой территории.
