Пока столичные жители спорят о дизайне метро, в Якутии реконструируют 11 аэропортов — и это не предел

Якутия — это не просто бескрайний снег и вечная мерзлота. Это край, где самолет заменяет автобус, а взлетная полоса — главная артерия жизни. Пока столичные жители спорят о дизайне новых станций метро, здесь, на форпосте, молча и ритмично "пересобирают" авиационную карту. За пять лет республика превратила 11 раздолбанных советских аэродромов в современные хабы. И это только разбег перед взлетом.

Фото: https://unsplash.com by Yena Kwon is licensed under Free Чемодан на колесиках в зале аэропорта (крупный план)

Вылет по графику: как нацпроекты меняют небо

Жизнь на Дальнем Востоке приучила нас к прагматизму. Если за "речкой" в Китае штампуют мегаполисы за неделю, то у нас каждый метр бетона в Арктике — это победа над стихией. Модернизация идет по нацпроекту "Эффективная транспортная система", инициированному президентом РФ Владимиром Путиным. Сухие цифры: 11 объектов уже в строю. Но за ними стоят судьбы людей, которые больше не ждут "у моря погоды" в тесных фанзах старых терминалов.

"Обновление аэропортовой сети — это не вопрос престижа, а инструмент снижения издержек. В условиях Якутии каждый лишний час простоя самолета из-за плохой полосы — это прямые убытки для северного завоза и тормоз для инвестиций", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Особого драйва добавляет партийный проект "Безопасные дороги". Глава Якутии Айсен Николаев лично курирует стройки, понимая: без крыльев регион задохнется. В 2023 году в Чульмане открыли терминал на 9 тысяч "квадратов". Местные говорят: это космос. Один из жителей Нерюнгри поделился эмоциями: "Старый аэровокзал из 80-х был похож на гараж. А сейчас — небо и земля. Все продумано, светло, тепло. Летать стало человечно".

Северная логистика против бездорожья

Якутия — чемпион по вызовам. Здесь лед уходит из-под колес быстрее, чем успеваешь оформить авиабилет. Когда зимники тают, авиация остается единственным мостом. Реконструкция — это не только красивые залы ожидания, но и новые полосы, способные принимать тяжелые транспортники. Пока большая вода испытывает регион на прочность, авиахабы обеспечивают автономность поселений.

Объект Статус и планы Мирный Строительство нового комплекса (2026 г.) Полярный Реконструкция в два этапа до 2030 г. Зырянка Перенос на незатопляемую территорию

Для нас, дальневосточников, важна надежность. Автомобиль в гараже должен заводиться в -50, а самолет — садиться без болтанки на грунт. Поэтому в Чульмане и Мирном делают ставку на капитальные решения. Это позволяет держать ритм даже тогда, когда природа объявляет дефолт привычным маршрутам.

"Работа в условиях вечной мерзлоты требует ювелирного подхода к дренажу и покрытию. Если не учесть динамику климата, обновленная инфраструктура 'поплывет' через пару лет, поэтому проектирование в Олекминске и Зырянке идет под жестким надзором", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Прогноз на завтра: от Мирного до Зырянки

Карнавала не будет, будет суровая работа. До 2030 года график расписан по минутам. В 2026-м ФКУ "Ространсмодернизация" берется за Зырянку. Локация выбрана на возвышенности — хватит топить полосу во время весенних паводков. В Нюрбе также ждут технику. Это государственная дисциплина: деньги превращаются в бетон, а бетон — в мобильность населения. Даже рост рождаемости требует новых скоростей, ведь многодетным семьям нужно летать на отдых комфортно.

Якутия уходит из тумана неопределенности. Пока эксперты спорят про доходы строителей, мосты в небо уже строятся. Это ворота в Азию, которые открываются нараспашку. Мы привыкли к сильному ветру в лицо, но теперь он попутный.

Ответы на популярные вопросы о реконструкции аэропортов

Сколько всего аэропортов обновят в Якутии?

В период с 2019 по 2024 год уже завершена реконструкция 11 комплексов. В планах до 2030 года модернизация еще как минимум 5 ключевых объектов, включая Мирный, Полярный и Олекминск.

Почему аэропорт Зырянка решили строить на новом месте?

Действующая взлетно-посадочная полоса регулярно затапливается во время паводков, что парализует авиасообщение. Новый аэропортовый комплекс будет возведен на незатопляемой территории.

Кто финансирует эти масштабные работы?

Основное финансирование идет по нацпроекту "Эффективная транспортная система", инициированному президентом РФ, а также в рамках комплексного плана модернизации магистральной инфраструктуры.

Как это отразится на комфорте простых пассажиров?

Вместо обветшалых зданий строятся современные терминалы с теплыми зонами ожидания, удобной навигацией и электронными сервисами, как это уже реализовано в новом аэровокзале Нерюнгри.

