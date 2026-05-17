От Кавказа до Тувы: какой регион России стал антилидером по потреблению алкоголя

Статистика потребления этилового спирта в российских регионах рисует неоднородную картину. Разрыв между субъектами с минимальными и максимальными показателями достигает десятков раз, подтверждая, что социальные привычки остаются глубоко локальной историей, зависящей от культуры и образа жизни.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Алкоголь на морозе

Карта трезвости: от Кавказа до Тувы

Свежие данные ЕМИСС за апрель 2026 года выделяют устойчивую группу регионов с минимальным уровнем потребления алкоголя. Безусловными лидерами трезвости стали республики Северного Кавказа. Жители Чечни в среднем употребляют лишь 0,02 литра чистого спирта. Следом идут Ингушетия — 0,63 литра, и Дагестан — 0,9 литра. Тува также вошла в этот список с результатом 4,3 литра.

"Снижение потребления спиртного — это не только заслуга пропаганды здорового образа жизни, но и результат системной работы с социальными стандартами. Когда бюджеты территорий переориентируются на модернизацию коммунальной инфраструктуры, это неизбежно меняет качество жизни, вытесняя старые деструктивные модели поведения", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Где статистика бьет рекорды

Общероссийский показатель в 2025 году составил 8,06 литра на душу населения. Это существенно ниже цифр десятилетней давности, когда фиксировалось 10,6 литра. Однако в ряде регионов ситуация остается сложной. Антилидерами рейтинга выступают северные территории. Ненецкий автономный округ показывает 18,2 литра, Еврейская автономная область — 14,76 литра, а Чукотка — 14,17 литра.

"Статистика северных территорий часто искажается спецификой учета и социальными факторами. Высокие показатели в ряде субъектов нередко связаны с доступностью нелегального оборота в труднодоступных местах, где жесткие ограничения продажи алкоголя требуют усиления контроля со стороны муниципальных властей", — разъяснила в беседе с Pravda. Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству Ольга Морозова.

Цифры потребления: сравнительная таблица

Регион Показатель (литров на человека) Чеченская Республика 0,02 Ненецкий АО 18,2 Хакасия 10,11 Красноярский край 6,84

"Наблюдаемый спад потребления на 24% за десятилетие — четкий маркер того, что люди стали иначе распоряжаться свободным временем. Приоритеты смещаются в сторону формирования комфортной городской среды, где пешеходные зоны и парки вытесняют необходимость посещения питейных заведений", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по социальной политике Елена Романова.

Ответы на популярные вопросы о потреблении алкоголя

Какова средняя динамика по России?

За последние десять лет потребление чистого этилового спирта в стране снизилось с 10,6 литра до 8,06 литра на душу населения.

Почему на Кавказе такие низкие показатели?

Статистика отражает влияние культурных традиций, религиозных норм и образа жизни, сложившихся в данных субъектах исторически.

Является ли высокий показатель проблемой только медицины?

Это комплексный социальный вызов, требующий участия властей в регулировании рынка, создании альтернативного досуга и поддержке муниципальных инициатив.

Где показатели самые высокие?

В лидерах по потреблению — Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область и Чукотка.

Читайте также