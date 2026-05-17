Битва мастеров в Республике Коми: кто получит признание и выплаты за профессионализм

В Республике Коми стартовал отбор мастеров для участия во всероссийском состязании "Лучший по профессии". Региональные власти намерены укрепить престиж рабочих специальностей, отвечая на запрос по дефициту квалифицированных кадров в производственном секторе.

Фото: https://unsplash.com by Rob Lambert is licensed under Free Сварщик

Битва за квалификацию: кто борется за звание мастера

Республиканский этап конкурса проходит в рамках национального проекта "Кадры". С 15 по 29 мая профильные специалисты — сварщики, агрономы и ветеринарные фельдшеры — подают заявки через портал "Работа России". Состязания пройдут в июне на специализированных площадках: предприятиях "НАКС-Коми", племенном хозяйстве "Коми" и Институте агробиотехнологий.

"Индустриальный сектор ощущает острый голод на квалифицированную рабочую силу. Конкурсные механизмы позволяют не только выявить лучших в своем деле, но и сформировать стандарты качества, которые критически важны для импортозамещения в АПК и промышленности", — сообщил в беседе с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Финансовый стимул и федеральные перспективы

Поддержку проведению регионального этапа обеспечивает глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн. Победители местного отбора получат премии в размере от 20 до 60 тысяч рублей. Однако главная мотивация кроется в выходе на федеральный уровень, где призовой фонд за победу составляет один миллион рублей.

"Масштабирование таких проектов — единственный способ купировать кадровое выгорание. Здоровая конкурентная среда дает специалистам не только призовые деньги, но и профессиональный социальный лифт, без которого удержать молодежь на производстве крайне сложно", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик Валерий Козлов.

Этап Приз за 1 место Региональный 60 000 рублей Федеральный 1 000 000 рублей

Для уточнения организационных моментов участники могут обращаться в региональный Минтрудсоц. Эксперты подчеркивают, что подобные мероприятия требуют четкой логистики обновления инфраструктуры, чтобы профессионалы могли демонстрировать навыки на современном оборудовании.

"Запрос на престиж рабочих профессий должен подкрепляться не только разовыми премиями, но и стабильным повышением условий труда. Конкурс — это витрина, но фундаментом остается модернизация рабочих мест на каждом предприятии", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Ответы на популярные вопросы о конкурсе "Лучший по профессии"

Кто может подать заявку?

Заявки принимаются как от самих действующих специалистов рабочих профессий, так и от их работодателей через портал "Работа России".

Какие специальности участвуют в этом году?

В Республике Коми за звание лучших соревнуются сварщики, агрономы и ветеринарные фельдшеры.

Где пройдут соревнования?

Площадками выбраны профильные предприятия региона: "НАКС-Коми", сельскохозяйственное предприятие по племенной работе "Коми" и Институт агробиотехнологий.

Что делать, если возникли вопросы по регистрации?

Необходимо связаться со специалистами Министерства труда и социальной защиты Республики Коми по телефону (8212) 286-090 (доб. 314 или 316).

Читайте также