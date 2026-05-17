Не только зарплата: как программа Курс на Север в Мурманской области привлекла тысячного участника

Мурманская область достигла знакового рубежа в своей кадровой стратегии: региональная программа адаптации специалистов приняла своего тысячного участника. Разбираемся, как алгоритм привлечения кадров превращает неопределенность переезда в системную интеграцию в жизнь Заполярья.

Врач держит стетоскоп
Фото: www.pexels.com by Antoni Shkraba Studio is licensed under Бесплатное использование
Врач держит стетоскоп

Юбилейный переезд: стоматология как двигатель интеграции

Врач-стоматолог Лолита Кузнецова стала тысячным участником проекта "Курс на Север". Вместе с супругом Матвеем она променяла петербургскую академичность на северный драйв. Семья выбрала Мончегорск для старта новой главы своей жизни.

Лолита уже приступила к приему пациентов, а её муж интегрировался в городскую среду через местное агентство развития. Число "тысяча" здесь — не просто статистика, а результат тонкой настройки региональных механизмов, вовлекающих в оборот квалифицированные ресурсы.

"Привлечение узких специалистов напрямую влияет на экономическую устойчивость территории. Когда врач или инженер находит не просто работу, а понятную экосистему для жизни, регион получает кратный эффект от инвестиций в человеческий капитал", — отметил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Технология адаптации: как работает "Курс на Север"

Власти региона превратили релокацию в стандартизированный продукт. За каждым специалистом закрепляется персональный менеджер. Роль такого куратора — минимизировать фрикции при переезде: от подбора слотов в детских садах до поиска вакансий для партнеров участников.

Трансферная логистика также включена в пакет: первичная адаптация, встреча у трапа и помощь с бытовым обустройством формируют "низкий порог входа" в суровый климат. С точки зрения инфраструктуры, это типичная попытка сделать качество жизни в малых городах конкурентным по сравнению с мегаполисами.

Характеристика релокации Подход программы "Курс на Север"
Социальная интеграция Устройство детей в школы и сады
Профессиональный статус Подбор мест для супругов участников

Губернатор Андрей Чибис подчеркнул: системный подход — единственный способ избежать убыли кадров. Яркие впечатления от Севера — лишь бонус к стабильно функционирующему кадровому лифту.

"Современные подходы к благоустройству пешеходных зон и дворов крайне важны для закрепления специалистов на новых местах. Без качественной городской среды высокие зарплаты быстро обесцениваются в глазах переехавших семей", — пояснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

"При планировании переезда критически важно учитывать не только наличие школы, но и доступность всей социальной инфраструктуры. Успех таких проектов, как "Курс на Север", обусловлен в том числе глубокой проработкой бытовых сервисов для каждой конкретной семьи", — констатировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике Елена  Романова.

Ответы на популярные вопросы о миграционной политике регионов

Кому доступно участие в программе "Курс на Север"?

Проект ориентирован на высококвалифицированных специалистов, востребованных в региональной экономике Заполярья, подтвердивших свою компетенцию и готовых к смене места жительства.

Какие дополнительные бонусы получают семьи переезжающих?

Помимо личного менеджера, участники получают помощь в трудоустройстве обоих супругов, приоритетное зачисление в образовательные учреждения и сопровождение в решении бытовых вопросов.

Зачем региону помогать с устройством на работу супругов?

Это снижает риск оттока кадров. Семья, в которой оба родителя социально реализованы, психологически быстрее адаптируется к новым климатическим и территориальным условиям.

Какие ограничения накладываются на участников после переезда?

Участники программы принимают на себя обязательства по отработке в регионе, закрепленные в соответствующих трудовых соглашениях, направленных на удержание кадрового потенциала.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий  Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга Морозова, эксперт по социальной политике Елена Романова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
