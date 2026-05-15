Тверь в зоне поражения: первые жертвы клещевого боррелиоза — как не стать следующим

Россия » Центр » Тверь

Тверская область вошла в фазу биологической атаки. После майских праздников Роспотребнадзор зафиксировал 485 обращений по поводу укусов клещей. Это не просто статистика присасываний — в регионе официально подтверждены первые случаи клещевого боррелиоза. Паразиты активно осваивают человеческий ресурс, пока люди наслаждаются весенним теплом в лесах и на дачах.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Клещ

Биохимия укуса: почему вы ничего не чувствуете

Клещ — это высокотехнологичный шприц. Его слюна содержит мощный коктейль из анестетиков, антикоагулянтов и иммуносупрессоров. Он буквально "выключает" болевые рецепторы в зоне прокола. Вы не чувствуете боли, пока паразит ввинчивается в кожу своим гипостомом, похожим на гарпун. Пока вы ищете способ бронирования места для отдыха, под вашей кожей разворачивается полноценная химическая операция по подавлению воспаления.

"Боррелиоз — это не лотерея, а вопрос времени нахождения клеща на теле. Бактерии Borrelia burgdorferi живут в кишечнике членистоногого. Им нужно время, чтобы мигрировать в слюнные железы. Если снять клеща в первые 24 часа, риск заражения стремится к нулю", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-инфекционист Светлана Полякова.

Боррелиоз: медленный яд внутри суставов

Лайм-боррелиоз коварен своей скрытностью. После инкубационного периода на месте укуса может появиться мигрирующая эритема — красное пятно, которое растет и напоминает мишень. Но это происходит не всегда. Без лечения спирохеты боррелий разлетаются по организму, поражая сердце, нервную систему и суставы. Это превращает жизнь в хронический кошмар с болями и неврологическими дефицитами.

Признак Клещевой боррелиоз
Возбудитель Бактерия (лечится антибиотиками)
Главный симптом Мигрирующая кольцевидная эритема
Вакцинация Не существует (только профилактика)

Инфекция не выбирает жертв. Она может настигнуть и тех, кто живет в неухоженных дворах с высокой травой, и туристов на "диких" тропах. Роспотребнадзор настаивает: использование светлой одежды — это не вопрос эстетики, а способ вовремя заметить черную точку до того, как она пробьет кожный барьер.

"При укусе клеща недопустимо использовать народные методы вроде масла или лака для ногтей. Это заставляет паразита задыхаться и выбрасывать содержимое кишечника вместе с инфекцией в кровь человека. Только аккуратное извлечение пинцетом или выкручивателем", — отметил в беседе с Pravda.Ru врач-эпидемиолог Андрей Грачёв.

Алгоритм выживания: репелленты и тактика

Защита строится на двух эшелонах. Первый — химический. Ищите на этикетках Дэта (DEET) в концентрации от 30% или Перметрин для обработки одежды. Второй — механический. Заправленные штаны в носки выглядят нелепо, но это единственная преграда для членистоногого. Помните, что клещи не падают с деревьев, они сидят в траве и цепляются за проходящий мимо "обед".

"Даже если укус произошел, не паникуйте, но и не игнорируйте. Сдайте клеща на анализ. Если выявлен боррелиоз, врач назначит курс антибиотиков. Самостоятельный прием препаратов 'на всякий случай' часто приводит к побочным эффектам и резистентности", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Ответы на популярные вопросы о клещах

Нужно ли пить антибиотик сразу после укуса?

Нет. Решение о превентивной терапии принимает только врач на основе региональных данных об эпидобстановке и времени присасывания клеща.

Защищает ли прививка от энцефалита против боррелиоза?

Категорически нет. Это разные типы микроорганизмов. Вакцина от боррелиоза на данный момент не разработана и не применяется.

Куда везти клеща на анализ в Твери?

В лабораторию ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии". Желательно доставить паразита живым в плотно закрытой емкости с кусочком влажной ваты.

Поможет ли страховка от клеща?

Страховой полис не защищает от укуса, но покрывает расходы на дорогостоящие анализы клеща и крови, а также на экстренное введение иммуноглобулина при необходимости.

Экспертная проверка: врач-инфекционист Светлана Полякова, врач-эпидемиолог Андрей Грачёв, клинический фармаколог Алексей Рябцев
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
