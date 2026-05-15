В Астрахани под водой происходит нечто странное — рыба мечется, а икра исчезает прямо на глазах

Ледяная весна спутала все карты астраханским рыбакам и самим обитателям речных глубин. Пока природа медлит, а вода в дельте прогревается со скоростью ленивой улитки, ихтиологи бьют тревогу. Холодная синь апреля заставила рыбу жаться к мелководью. Сроки нереста поползли вправо, а икра, вместо того чтобы дать жизнь новому поколению, гибнет в объятиях речного грибка. Земля уже дышит маем, но под водой всё еще царит суровый нрав ушедшей зимы.

Вобла в природной среде

Холодная баня: почему вода не греет

Апрель в низовьях Волги выдался не по-южному скупым на тепло. Специалисты Каспийского филиала "ВНИРО" зафиксировали: прогрев воды катастрофически отстает от графиков прошлых лет. В начале мая термометры в дельте едва дотянули до отметки в плюс 7 градусов. Лишь на меляках, где солнце хоть немного пробивает толщу, вода оказалась на пять-шесть градусов теплее. Такая температурная "чехарда" дезориентирует рыбу, заставляя её искать спасения в прибрежных протоках.

"Нынешний температурный режим — это серьезное испытание для экосистемы. Рыба крайне чувствительна к порогам прогрева, и когда биологические часы не совпадают с реальностью потока, популяция теряет темп воспроизводства", — констатировал в беседе с Pravda.Ru климатолог Павел Лебедев.

Кого пощадила стихия: ранние гости нерестилищ

Хозяйский глаз биолога отмечает: лучше всего адаптировались "спартанцы". Щука и окунь начали свой ход еще в марте, не дожидаясь милостей от природы. Серебряный карась, который славится своей неприхотливостью, и вовсе заполнил теплые мелководья. А вот благородный сазан и густера пока выжидают, изредка показываясь на залитых полоях. Для многих видов исчезновение рыбы становится не просто страшилкой, а реальностью из-за невозможности вовремя отметать икру.

Вид рыбы Поведение в текущем сезоне Щука, Окунь Продолжают активный нерест с марта. Судак, Жерех Держатся у берегов проток, ждут тепла. Сазан, Краснопёрка Единичные заходы на нерестилища.

Там, где вода всё же захватила пойму, радости мало. Поля затоплены на 80%, но это всего лишь декорация. Без должного тепла жизнь в икринках замирает. Даже если рыболовы хвастаются, что сазана ловят мешками, для будущих уловов это плохой знак — выбиваются производители, не успевшие дать потомство.

"Задержка паводка и низкие температуры бьют по самому больному — по кормовой базе. Мальку просто нечего будет есть, когда он выйдет из икры, так как зоопланктон развивается в разы медленнее", — предупредил в беседе с Pravda.Ru аграрный эксперт Виктор Смирнов.

Белая смерть: сапролегния и голодный паёк

Главный враг нынешнего нереста — грибок сапролегния. Он опутывает икру белым саваном в холодной стоячей воде. Биологи осмотрели Волго-Ахтубинскую пойму: значительная часть кладок поражена болезнью. Прибавьте к этому дефицит зоопланктона — природной "каши" для малька. Разнообразие микроорганизмов в этом году скудное, объемы сократились. Если уровень воды резко упадет, молодняк окажется в ловушке на пересыхающих полоях без шанса добраться до большой реки.

"Мы наблюдаем классический гидрологический нож: с одной стороны — холод, с другой — риск быстрого схода воды. В таких условиях выживаемость личинок падает до критических отметок", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по природным рискам Ирина Петрова.

Ответы на популярные вопросы о нересте

Почему холодная вода опасна для рыбьей икры?

В холодной воде метаболизм замедляется, икринка развивается слишком долго, становясь легкой добычей для грибковых заболеваний, таких как сапролегниоз.

Какие виды рыб пострадали больше всего?

В зоне риска теплолюбивые виды: сазан, лещ и вобла. Их сроки нереста сместились, что может привести к "пустому" паводку.

Хватает ли рыбе места для нереста в Астрахани?

Территориально поймы залиты хорошо (до 80%), но из-за температуры эти площади используются крайне неэффективно.

Что будет, если вода быстро уйдет?

Это станет катастрофой. Малек, ослабленный нехваткой корма, не успеет скатиться в русло и погибнет в отрезанных от реки ериках.

