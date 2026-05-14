Владивосток голосует за будущее: три территории получат федеральные деньги, если горожане не промолчат

Владивосток — город, где сопки встречаются с океаном, а характер местных жителей закаляется тайфунами. Нам не привыкать самим прокладывать путь через туман, но сейчас наступает момент, когда можно буквально передвинуть камни в своем дворе. Карнавала не будет, если мы сами не расставим декорации. Речь идет о голосовании за облик города в 2027 году. Пока москвичи спорят о цвете плитки, у нас на кону — реальные куски земли: от парка на Джамбула до скверов, где еще вчера доминировал только ветер и праворульные "японцы".

Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Бухаров, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Владивосток

Лидеры гонки за уют: кто уже вырвался вперед

Почти 40 тысяч горожан уже нажали кнопки на портале. Это не просто статистика — это социальный срез тех, кому не все равно, на каком берегу встречать рассвет. Пока в топе три локации, которые давно просят хозяйской руки. Сквер "Магнитогорский" взял планку в 5716 голосов. За ним по пятам идет район Полярной, а замыкает тройку природный парк на Джамбула. Если ваш любимый пустырь не в списке первых — время доставать смартфон. Голосование продлится до 12 июня.

"Активность жителей Владивостока напрямую коррелирует с качеством будущих проектов. Чем больше голосов соберет территория, тем выше вероятность получения федерального финансирования в полном объеме, без урезания смет на освещение или малые архитектурные формы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Нацпроект "Инфраструктура для жизни" — это не про покраску заборов. Это про создание пространств, где комфортно даже в сезон "мороси". Выбор стоит между 15 объектами во всех районах города. Три победителя получат путевку в жизнь через полтора года. Жители четко понимают: либо мы делаем город удобным для себя, либо продолжаем лавировать между ямами на старых прулях. К слову, о комфорте: иногда даже камеры на дорогах заставляют нас менять привычки быстрее, чем любые уговоры властей.

Механика выбора: право голоса с 14 лет

Уникальность момента в том, что решать судьбу сопок могут даже подростки. С 14 лет у тебя уже есть голос. Это отличный шанс для молодежи заявить, что им нужны не гранитные истуканы, а современные площадки и вай-фай в парках. Пока взрослые переживают, когда отключат отопление в квартирах, молодое поколение может спроектировать свое будущее место для тусовок под открытым небом.

Объект-лидер Количество голосов (на май 2026) Сквер "Магнитогорский" 5716 Район улицы Полярной, 1 4865 Природный парк на Джамбула, 43 4737

Процесс максимально прозрачный. Авторизация через "Госуслуги" исключает "накрутки" из соседних регионов. Нам важно, чтобы деньги остались здесь, в портовом городе, а не ушли на бесконечное перекладывание бордюров в более удачливых субъектах. Мы привыкли полагаться на себя — это касается и выбора продуктов, когда контролирующие органы изымают подозрительные партии, и выбора места для отдыха.

"При планировании общественных зон во Владивостоке необходимо учитывать агрессивную морскую среду. Если использовать дешевые материалы, которые заржавеют через два года, это будут выброшенные на ветер деньги налогоплательщиков. Мы настаиваем на антикоррозийных покрытиях и износостойких конструкциях", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Владивосток как ворота в Азию: инфраструктурный задел

Мы смотрим на Китай и Корею не через забор, а как на деловых партнеров. Благоустройство — это часть имиджа форпоста. Когда туристы возвращаются из поездки в Расон, они должны видеть, что Владивосток не уступает в чистоте и стиле азиатским мегаполисам. Это наш прагматизм: красивый город привлекает инвестиции, а инвестиции позволяют не только чинить трубы, но и развивать парусный спорт или серфинг на том же Амурском заливе, если экологическая обстановка будет в норме.

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" дает нам ресурсы. Но направление ветра задаем мы сами. Курирует процесс Минстрой РФ. Не стоит ждать, что кто-то придет и сделает "красиво" без нашего участия. В условиях жесткого климата и сложного рельефа каждое дерево и каждая скамейка — это микропобеда над хаосом.

Ответы на популярные вопросы о благоустройстве

Можно ли выбрать сразу несколько территорий?

Нет, по правилам нацпроекта один человек может отдать голос только за один объект. Это повышает ценность каждого выбора и заставляет жителей районов объединяться ради общей цели.

Что произойдет с территориями, которые не попадут в тройку лидеров?

Они остаются в резервном списке. Власти города могут рассмотреть их благоустройство в последующие годы или за счет внебюджетных источников, но приоритет 2027 года — у топ-3.

Какие работы входят в стандартное благоустройство по нацпроекту?

Обычно это базовый набор: освещение, пешеходные дорожки, установка урн и лавочек, озеленение, а также создание тематических зон (детские или спортивные площадки) в зависимости от типа пространства.

