Петергоф запускает водные механизмы. В субботу Нижний парк превратится в масштабную декорацию для весеннего праздника фонтанов. В этом году шоу получило название "Петергоф. Во славу народов России". Организаторы решили превратить запуск воды в культурный манифест, подчеркивающий единство страны через архитектурные детали императорской резиденции. Город готовится к наплыву туристов, ведь в прошлом сезоне событие собрало более 30 тысяч зрителей.
Центром притяжения станет Большой каскад. Это сооружение — инженерное сердце парка, отметившее недавно свое 300-летие. История каскада напоминает биографию солдата: в годы войны он был практически стерт с лица земли. Нацисты не просто разрушили фонтаны, они вывезли ключевые статуи, включая легендарного "Самсона". Существует версия, что шедевры были переплавлены. Однако уже в 1947 году точная копия Самсона вернулась на пьедестал, став для ленинградцев главным доказательством окончательной победы.
"Воссоздание Петергофа — это не только реставрация, но и сложнейший инфраструктурный проект, требующий постоянного надзора. Современные технологии позволяют сохранять памятники, но нагрузка на инженерные сети из-за туристического потока остается колоссальной", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Сегодня фонтанная система — это сложнейший организм. Чтобы вода бесперебойно поднималась ввысь, необходима четкая работа всех узлов. Пока в соседних районах идет обновление ЖКХ и замена коммуникаций, Петергоф полагается на свои исторические шлюзы. Впрочем, эстетика праздника не отменяет суровой логистики: город ожидает плотный трафик на подъездах к музею-заповеднику.
Сценарий праздника раскроет "генетический код" парка. Зрителям покажут, что Петергоф — это результат труда всей России. Урал поставлял чугунные магистрали для водоводов, Карелия делилась гранитом для величественных колоннад. Мастера Русского Севера отвечали за резьбу по дереву, а Дальний Восток внес финальный штрих в виде уникальных панно из морских ракушек. Единство регионов здесь осязаемо в каждом элементе отделки дворцовых интерьеров и аллей.
|Регион-донор
|Вклад в облик Петергофа
|Урал
|Чугунные трубы для фонтанной системы
|Карелия
|Гранитные глыбы для колоннад дворцов
|Дальний Восток
|Морские ракушки для декоративных панно Гротов
Особое внимание уделят Гурьевскому сервизу. Этот шедевр отечественного фарфора XIX века украшен изображениями народов империи. Роспись чаш и блюд служила своеобразным паспортом страны, демонстрируя многообразие лиц и костюмов. Для туристов это шанс увидеть историю не в сухих цифрах, а в изящных формах императорского быта.
"Рост интереса к Петергофу — это отличный маркер развития внутреннего туризма. Малые города и пригороды становятся точками сборки региональных экономик, привлекая средства через фестивали и событийные праздники", — отметила в беседе с Pravda.Ru обозреватель по туризму и культуре Татьяна Зайцева.
Праздник в Петергофе — это всегда испытание для транспортной системы. Несмотря на то, что логистика Петербурга считается более гибкой по сравнению с московской, в дни массовых гуляний Петергофское шоссе превращается в одну большую пробку. Обойти заторы помогут скоростные метеоры или электрички с Балтийского вокзала.
"При планировании поездки важно учитывать не только стоимость билета, но и возможные дорожные ограничения. В Петербурге часто перераспределяют потоки ради крупных событий, поэтому стоит заранее изучить график работ", — констатировал в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Тем, кто планирует остаться в городе на выходные, стоит помнить об ограничениях. Весной в Северной столице традиционно начинаются ремонты дорожных артерий, что может затруднить путь обратно. Власти стараются минимизировать дискомфорт, но поток в 30 тысяч человек требует особой выдержки от всех участников движения.
Стоимость билета соответствует цене обычного входа в Нижний парк. Дополнительных сборов за просмотр театрализованного шоу на Большом каскаде музей не берет.
Да, праздник знаменует старт сезона. Все 150 фонтанов Нижнего парка будут функционировать в штатном режиме в течение всего дня.
Наиболее надежный вариант — скоростной "Метеор" от центральных причалов Петербурга или пригородный поезд ("Ласточка"), идущий от Балтийского вокзала до станции Новый Петергоф.
В музее-заповеднике сохраняются все федеральные льготы. Студенты, пенсионеры и многодетные семьи могут оформить билеты по сниженной стоимости при предъявлении документов.
