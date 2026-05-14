Курс на Китай: зачем в ЕАО превращают разбитую трассу в современный транспортный хайвэй

Россия » Дальний Восток

Дальний Восток — это всегда про дистанции, которые не прощают легкомыслия. В Еврейской автономной области решили окончательно закрыть вопрос с качеством одного из самых значимых направлений, превращая привычное полотно в надёжный мост для экономики и людей.

Фото: Telegram-канал "КРУДОР" by ., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Курс на Китай: артерия жизни

Трасса Биробиджан — Унгун — Ленинское давно переросла статус локальной дороги. Сейчас это стратегический узел, связывающий регион с международным погранпереходом. Президентский нацпроект "Инфраструктура для жизни" здесь — не бумажная декларация, а работа по 10 километров полотна в сезон.

"Дорога критически важна для связности территории, обеспечивая стабильный доступ к приграничной инфраструктуре и экспортным коридорам, что напрямую влияет на инвестиционную привлекательность региона", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ресайклинг против стихии

Дальневосточный климат — это суровый экзамен для любого асфальта. Чтобы полотно не поплыло под натиском тайфунов, подрядчики применяют метод ресайклинга. Старый слой измельчают, укрепляют и возвращают в дело как прочное основание. Это быстрее, дешевле и долговечнее классической "заплатки".

"Использование современных вяжущих материалов, адаптированных к резким перепадам температур позволяет значительно снизить коэффициент износа дорожного пирога", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре Ольга Морозова.

Показатель Детали работ
Общая протяженность участка 15 км (5 км готово, 10 км в работе)
Средний темп укладки 500-600 тонн асфальтобетона в смену
Конструктив покрытия Два слоя по 5 см каждый

Работы на этом участке ведут специалисты ПМК "Биробиджанводстрой". График жесткий — месяц на финишную заливку. Погода здесь — главный риск-фактор, но планы сверстаны по максимуму.

"Применение технологий глубокого фрезерования и вторичного использования материалов — это стандарт для регионов с высокой сейсмической и климатической нагрузкой", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Ответы на популярные вопросы о строительстве дорог

Зачем переделывать старое покрытие вместо ямочного ремонта?

Ямочный ремонт лишь маскирует дефекты. Ресайклинг полностью восстанавливает несущую способность дороги, экономя бюджет в долгосрочной перспективе.

Как погода влияет на сроки сдачи объектов на Дальнем Востоке?

Высокая влажность и тайфуны ограничивают время работы с горячим асфальтом, поэтому дорожники используют "окна" максимально интенсивно.

Почему именно этот участок стал приоритетным?

Это ключевой маршрут к международному погранпереходу, определяющий товарооборот с соседями по Азиатско-Тихоокеанскому региону.

Будут ли еще ремонтировать дороги в Биробиджане по нацпроекту?

Да, программа включает плановое обновление изношенных городских улиц и мостовых переходов, начатое в прошлых сезонах.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, специалист по инфраструктуре Ольга  Морозова, эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина  Петрова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
