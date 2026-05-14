Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Идеальная пара: поклонники обсуждают новые снимки Дженнифер Энистон и её бойфренда
Цена ошибки на высоте: Никита Кацалапов столкнулся со своим главным страхом в эфире нового шоу
Разрушение магии кино: почему Жюльет Бинош выступает против координаторов интимных сцен
Налоговый вычет на свадьбу: обсудили лимит базы
Ребенок едет в лагерь: 7 вещей, которые спасут его от неприятных ситуаций в дороге и в лагере
56 миллионов лет планета была морозилкой — но жизнь выжила, и секрет оказался не в чуде
Розовое вино вместо МКАДа: Дмитрий Назаров высмеял слухи о своём возвращении в РФ
Ребенок молчит, а зрение уже падает: 3 сигнала, которые родители часто пропускают
Жителей Омской области предупредили о смертельной угрозе — карантин продлится до июля

Серые киты под угрозой: как древние традиции Чукотки превратились в опасный туристический аттракцион

Россия » Дальний Восток

Прибрежные воды Чукотки становятся ареной скрытого конфликта между традиционным укладом и коммерческим интересом. Статус популяции серых китов вызывает вопросы у экологов, фиксирующих тревожную динамику численности особей в критический сезон миграции.

Серый кит на берегу
Фото: www.flickr.com by USFWS - Тихоокеанский регион, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Серый кит на берегу

Угроза краснокнижным великанам

Миграционный путь серых китов из калифорнийских лагун к российским берегам сегодня превратился в полосу препятствий. Общественники указывают на изъяны текущей системы, где квоты, предназначенные для обеспечения выживания коренных народов, стали фундаментом для "туристической охоты". Коммерческий интерес превращает древний промысел в платный аттракцион, игнорируя биологические циклы млекопитающих.

"Туристическая охота превращает традиционный промысел  в платный зрелищный сервис. Когда традиция становится коммерческим аттракционом, риск навредить окружающей среде многократно возрастает", — отметил в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Почему эта проблема так важна

Биологическая устойчивость вида зависит не только от глобальных цифр. Локальные группы, проходящие через Чукотку, критически уязвимы. Высокая концентрация беременных самок делает каждый случай добычи ударом по будущему поколению. Ситуация осложняется антропогенной нагрузкой, включая шумовое загрязнение, которое дезориентирует животных на пути к научным экспедициям и исследованиям Арктики.

"Речь идет о конкретной мигрирующей группе. Даже если виду в целом ничего не угрожает, локальная популяция остается хрупкой и может серьезно пострадать при совпадении охотничьего давления и климатических сдвигов", — предупредил в беседе с Pravda. Ru климатолог Павел Лебедев.

Параметр воздействия Риск для популяции
Традиционный промысел Контролируемая нагрузка
Коммерческая "туристическая охота" Непредсказуемое изъятие особей

Для исправления ситуации эксперты предлагают пересмотреть финансовые стимулы. Государственные субсидии должны перетекать в развитие рыболовного сектора, а не в поддержку промысла, обросшего сомнительными услугами для туристов.

"Для природы не существует понятия "квота". Для неё есть только численность особей, время жизни и энергия, которую система может компенсировать", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

Ответы на популярные вопросы о защите китов

Исчезнут ли серые киты полностью?

Полное исчезновение вида маловероятно, но локальная группа, мигрирующая через Чукотку, может быть серьезно обескровлена.

Кто имеет право на квоты?

Квоты предназначены исключительно для коренных народов, ведущих традиционный образ жизни.

Почему туристическая охота вредна?

Она снимает этические и биологические ограничения, превращая необходимость выживания в платный аттракцион.

Нужна ли полная отмена квот?

Эксперты предлагают не полную отмену, а переход к государственному субсидированию других отраслей в регионе.

Читайте также

Экспертная проверка: биолог Андрей Ворошилов, эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова, климатолог Павел Лебедев.
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Сейчас читают
Волга превратилась в капкан для страны: река больше не справляется с нагрузкой плотин и ГЭС
Наука и техника
Волга превратилась в капкан для страны: река больше не справляется с нагрузкой плотин и ГЭС
В 10 раз дешевле Израиля: забытый город в России, где вода держит тело на плаву
Туризм
В 10 раз дешевле Израиля: забытый город в России, где вода держит тело на плаву
На Украине произошло то, чего боялись на Банковой: мобилизация начала провоцировать самосуд
Мир. Новости мира
На Украине произошло то, чего боялись на Банковой: мобилизация начала провоцировать самосуд
Популярное
Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут

Специалисты по клинингу и ремонту сантехники раскрыли методику бережного восстановления поверхностей с помощью доступных аптечных и кухонных ингредиентов.

Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут
Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани
Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани
Джинсы в сторону: названы самые удобные брюки лета, которые теперь модно носить в городе
Вашингтон перестал церемониться с Киевом: Трамп поставил ультиматум по Донбассу
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
На Украине произошло то, чего боялись на Банковой: мобилизация начала провоцировать самосуд
Чистотел просто так не растет: о каких скрытых проблемах почвы сигнализирует этот сорняк
В 10 раз дешевле Израиля: забытый город в России, где вода держит тело на плаву
В 10 раз дешевле Израиля: забытый город в России, где вода держит тело на плаву
Последние материалы
Ребенок едет в лагерь: 7 вещей, которые спасут его от неприятных ситуаций в дороге и в лагере
56 миллионов лет планета была морозилкой — но жизнь выжила, и секрет оказался не в чуде
Розовое вино вместо МКАДа: Дмитрий Назаров высмеял слухи о своём возвращении в РФ
Родиться на Марсе не получится? Китай начал первый в мире эксперимент с эмбрионами
Ядовитые соседи: 5 растений, которые скрыто убивают ваши яблони и вишни на даче
Ребенок молчит, а зрение уже падает: 3 сигнала, которые родители часто пропускают
Жителей Омской области предупредили о смертельной угрозе — карантин продлится до июля
Цветочная экспансия в Магадане: как город готовится к самому яркому лету в своей истории
Пентагон признал то, что NASA скрывало 50 лет: на снимках Луны есть нечто, не поддающееся объяснению
Схватил и тащил силой: актёр театра им. Гоголя Андреев напал на москвичку с собакой из-за прогулки в "его" сквере
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.