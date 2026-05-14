Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Путь в тупик: Берлин пошел на открытый демарш из-за неожиданного предложения Москвы
Конец тишины: директора певицы Линды привлекли к делу о краже интеллектуальной собственности
Курс на Китай: зачем в ЕАО превращают разбитую трассу в современный транспортный хайвэй
Отказ от еды или зверский аппетит: миска может первой выдать опасные болезни питомца
Магия цифр или обман? Почему SPF 100 почти не отличается от SPF 30 и за что мы зря переплачиваем
Вместо Лады: 3 надежные иномарки из Китая, которые выгодно ввозить в Россию в 2026-м
Пробег авто меньше, чем от Москвы до Владимира, а счёт за обслуживание тянет на однокомнатную квартиру
Идеальная пара: поклонники обсуждают новые снимки Дженнифер Энистон и её бойфренда
Серые киты под угрозой: как древние традиции Чукотки превратились в опасный туристический аттракцион

Цветочная экспансия в Магадане: как город готовится к самому яркому лету в своей истории

Россия » Дальний Восток » Магадан

Магадан готовится к короткому, но яркому цветочному лету. В этом году город украсят более 180 тысяч цветов. Не обойдётся без экспериментов: на Колыме решили доказать, что розы могут цвести даже там, где девять месяцев в году лежит снег.

Розы
Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved
Розы

Цветочный форпост у Тихого океана

Пока на сопках еще белеет снег, а прибрежный ветер пробирает до костей, Комбинат зеленого хозяйства уже живет предвкушением июля. Здесь выхаживают 183 тысячи саженцев. Основа композиций — проверенные суровым климатом петунии, бархатцы и цинерария. Они легко переносят ночные заморозки и резкие скачки температур. Город ждет масштабное обновление облика к знаковым датам, включая праздничное оформление въездных групп и микрорайонов.

"Северные регионы требуют особого подхода к отбору флоры. Выносливость растений при коротком световом дне — главный критерий для муниципальных закупок", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга  Морозова.

Побег от климата: розы и экзотика

Главный эксперимент сезона — розы. Их разместят в горшках, чтобы защитить от капризов колымского грунта. Мэр Магадана Лариса Поликанова заявила, что опыт перенимают у сибирских коллег из Красноярска и Читы. Климатические условия там схожи, поэтому новые культуры должны прижиться. Среди новинок — гацания, которую называют цветком-хамелеоном, ловящим каждый луч солнца. Как и в случае с перестройкой логистических цепочек, здесь важно точное планирование.

"Адаптация привезенных из других регионов саженцев — процесс энергозатратный. Без мощной системы подогрева грунта и качественного ухода любые розы здесь погибнут при первых же заморозках", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по защите растений Андрей Зорин.

Инфраструктура теплиц

Масштаб работ впечатляет: 40 километров цветников. Чтобы закрыть такую площадь, Комбинат зелёного хозяйства достроил две новые теплицы, увеличив полезную площадь на 4 тысячи квадратных метров. Агрономы работают на пределе: в 9 утра уже открывают форточки, чтобы избежать солнечных ожогов у молодых побегов. Из Челябинска самолетами доставили саженцы липы, клена и сирени. Они пока на карантине и адаптации. Если все пойдет по плану, через пару лет они изменят структуру озеленения Магадана.

Культура Климатическая устойчивость
Петуния Высокая (ночные заморозки)
Розы (в кашпо) Требует укрытия

"Масштаб озеленения напрямую зависит от дотаций и целевого планирования, но в Магадане научились эффективно распределять бюджет на подобные проекты даже в сложных условиях", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий  Козлов.

Ответы на популярные вопросы о цветочном сезоне

Когда цветы высадят на городские клумбы?

Работы начнутся сразу, как только грунт прогреется до стабильных +10 градусов.

Почему именно розы решили внедрить сейчас?

Город стремится к разнообразию ландшафта, заимствуя успешный опыт северных городов с похожим климатом.

Все 180 тысяч цветов высадят в грунт?

Большая часть — да, но розы и наиболее чувствительные новинки на время летнего сезона будут размещены в мобильных горшках.

Откуда привозят саженцы деревьев?

Основная часть посадочного материал для деревьев прибывает из Челябинска, где их подготавливают к суровым условиям.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий  Козлов, специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова, эксперт по климатическим рискам Ирина Петрова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Сейчас читают
Пырей больше не вернётся: проверенный кухонный раствор для идеальной чистоты грядок
Садоводство, цветоводство
Пырей больше не вернётся: проверенный кухонный раствор для идеальной чистоты грядок
Инвестиция в стиль: 5 вещей на лето, которые не выйдут из моды и подходят для любого типа фигуры
Красота и стиль
Инвестиция в стиль: 5 вещей на лето, которые не выйдут из моды и подходят для любого типа фигуры
Забудьте про Турцию: в Европе нашли страну, где отдых в 3 раза дешевле, а море — чище
Туризм
Забудьте про Турцию: в Европе нашли страну, где отдых в 3 раза дешевле, а море — чище
Популярное
Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут

Специалисты по клинингу и ремонту сантехники раскрыли методику бережного восстановления поверхностей с помощью доступных аптечных и кухонных ингредиентов.

Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут
Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани
Разбитые пляжи и пустые улицы: как живет один из самых депрессивных городов Кубани
Джинсы в сторону: названы самые удобные брюки лета, которые теперь модно носить в городе
Вашингтон перестал церемониться с Киевом: Трамп поставил ультиматум по Донбассу
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
На Украине произошло то, чего боялись на Банковой: мобилизация начала провоцировать самосуд
Чистотел просто так не растет: о каких скрытых проблемах почвы сигнализирует этот сорняк
В 10 раз дешевле Израиля: забытый город в России, где вода держит тело на плаву
В 10 раз дешевле Израиля: забытый город в России, где вода держит тело на плаву
Последние материалы
Ребенок едет в лагерь: 7 вещей, которые спасут его от неприятных ситуаций в дороге и в лагере
56 миллионов лет планета была морозилкой — но жизнь выжила, и секрет оказался не в чуде
Розовое вино вместо МКАДа: Дмитрий Назаров высмеял слухи о своём возвращении в РФ
Родиться на Марсе не получится? Китай начал первый в мире эксперимент с эмбрионами
Ядовитые соседи: 5 растений, которые скрыто убивают ваши яблони и вишни на даче
Ребенок молчит, а зрение уже падает: 3 сигнала, которые родители часто пропускают
Жителей Омской области предупредили о смертельной угрозе — карантин продлится до июля
Цветочная экспансия в Магадане: как город готовится к самому яркому лету в своей истории
Пентагон признал то, что NASA скрывало 50 лет: на снимках Луны есть нечто, не поддающееся объяснению
Схватил и тащил силой: актёр театра им. Гоголя Андреев напал на москвичку с собакой из-за прогулки в "его" сквере
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.