Цветочная экспансия в Магадане: как город готовится к самому яркому лету в своей истории

Магадан готовится к короткому, но яркому цветочному лету. В этом году город украсят более 180 тысяч цветов. Не обойдётся без экспериментов: на Колыме решили доказать, что розы могут цвести даже там, где девять месяцев в году лежит снег.

Фото: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved Розы

Цветочный форпост у Тихого океана

Пока на сопках еще белеет снег, а прибрежный ветер пробирает до костей, Комбинат зеленого хозяйства уже живет предвкушением июля. Здесь выхаживают 183 тысячи саженцев. Основа композиций — проверенные суровым климатом петунии, бархатцы и цинерария. Они легко переносят ночные заморозки и резкие скачки температур. Город ждет масштабное обновление облика к знаковым датам, включая праздничное оформление въездных групп и микрорайонов.

"Северные регионы требуют особого подхода к отбору флоры. Выносливость растений при коротком световом дне — главный критерий для муниципальных закупок", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.

Побег от климата: розы и экзотика

Главный эксперимент сезона — розы. Их разместят в горшках, чтобы защитить от капризов колымского грунта. Мэр Магадана Лариса Поликанова заявила, что опыт перенимают у сибирских коллег из Красноярска и Читы. Климатические условия там схожи, поэтому новые культуры должны прижиться. Среди новинок — гацания, которую называют цветком-хамелеоном, ловящим каждый луч солнца. Как и в случае с перестройкой логистических цепочек, здесь важно точное планирование.

"Адаптация привезенных из других регионов саженцев — процесс энергозатратный. Без мощной системы подогрева грунта и качественного ухода любые розы здесь погибнут при первых же заморозках", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по защите растений Андрей Зорин.

Инфраструктура теплиц

Масштаб работ впечатляет: 40 километров цветников. Чтобы закрыть такую площадь, Комбинат зелёного хозяйства достроил две новые теплицы, увеличив полезную площадь на 4 тысячи квадратных метров. Агрономы работают на пределе: в 9 утра уже открывают форточки, чтобы избежать солнечных ожогов у молодых побегов. Из Челябинска самолетами доставили саженцы липы, клена и сирени. Они пока на карантине и адаптации. Если все пойдет по плану, через пару лет они изменят структуру озеленения Магадана.

Культура Климатическая устойчивость Петуния Высокая (ночные заморозки) Розы (в кашпо) Требует укрытия

"Масштаб озеленения напрямую зависит от дотаций и целевого планирования, но в Магадане научились эффективно распределять бюджет на подобные проекты даже в сложных условиях", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Ответы на популярные вопросы о цветочном сезоне

Когда цветы высадят на городские клумбы?

Работы начнутся сразу, как только грунт прогреется до стабильных +10 градусов.

Почему именно розы решили внедрить сейчас?

Город стремится к разнообразию ландшафта, заимствуя успешный опыт северных городов с похожим климатом.

Все 180 тысяч цветов высадят в грунт?

Большая часть — да, но розы и наиболее чувствительные новинки на время летнего сезона будут размещены в мобильных горшках.

Откуда привозят саженцы деревьев?

Основная часть посадочного материал для деревьев прибывает из Челябинска, где их подготавливают к суровым условиям.

