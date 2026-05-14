Цветочная экспансия в Магадане: как город готовится к самому яркому лету в своей истории

Магадан готовится к короткому, но яркому цветочному лету. В этом году город украсят более 180 тысяч цветов. Не обойдётся без экспериментов: на Колыме решили доказать, что розы могут цвести даже там, где девять месяцев в году лежит снег.
Пока на сопках еще белеет снег, а прибрежный ветер пробирает до костей, Комбинат зеленого хозяйства уже живет предвкушением июля. Здесь выхаживают 183 тысячи саженцев. Основа композиций — проверенные суровым климатом петунии, бархатцы и цинерария. Они легко переносят ночные заморозки и резкие скачки температур. Город ждет масштабное обновление облика к знаковым датам, включая праздничное оформление въездных групп и микрорайонов.
"Северные регионы требуют особого подхода к отбору флоры. Выносливость растений при коротком световом дне — главный критерий для муниципальных закупок", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Главный эксперимент сезона — розы. Их разместят в горшках, чтобы защитить от капризов колымского грунта. Мэр Магадана Лариса Поликанова заявила, что опыт перенимают у сибирских коллег из Красноярска и Читы. Климатические условия там схожи, поэтому новые культуры должны прижиться. Среди новинок — гацания, которую называют цветком-хамелеоном, ловящим каждый луч солнца. Как и в случае с перестройкой логистических цепочек, здесь важно точное планирование.
"Адаптация привезенных из других регионов саженцев — процесс энергозатратный. Без мощной системы подогрева грунта и качественного ухода любые розы здесь погибнут при первых же заморозках", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru специалист по защите растений Андрей Зорин.
Масштаб работ впечатляет: 40 километров цветников. Чтобы закрыть такую площадь, Комбинат зелёного хозяйства достроил две новые теплицы, увеличив полезную площадь на 4 тысячи квадратных метров. Агрономы работают на пределе: в 9 утра уже открывают форточки, чтобы избежать солнечных ожогов у молодых побегов. Из Челябинска самолетами доставили саженцы липы, клена и сирени. Они пока на карантине и адаптации. Если все пойдет по плану, через пару лет они изменят структуру озеленения Магадана.
|Культура
|Климатическая устойчивость
|Петуния
|Высокая (ночные заморозки)
|Розы (в кашпо)
|Требует укрытия
"Масштаб озеленения напрямую зависит от дотаций и целевого планирования, но в Магадане научились эффективно распределять бюджет на подобные проекты даже в сложных условиях", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Работы начнутся сразу, как только грунт прогреется до стабильных +10 градусов.
Город стремится к разнообразию ландшафта, заимствуя успешный опыт северных городов с похожим климатом.
Большая часть — да, но розы и наиболее чувствительные новинки на время летнего сезона будут размещены в мобильных горшках.
Основная часть посадочного материал для деревьев прибывает из Челябинска, где их подготавливают к суровым условиям.
