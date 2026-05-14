Жертва наносит ответный удар: как жительница Коми помогла полиции задержать группу мошенников

Жительница Республики Коми проявила нетипичную для жертв телефонных аферистов проницательность. Вместо слепого подчинения инструкциям кураторов, она вовремя заподозрила неладное и вывела полицию на след организованной группы. Это решение спасло не только её семьсот тысяч рублей, но и помогло вскрыть целую цепочку преступлений, жертвами которых ранее стали жители Иркутской области.

Крах новосибирской схемы

История началась в октябре 2025 года, когда двое предприимчивых обитателей Новосибирска решили заработать на доверчивости граждан. Действуя в составе организованной группы, они специализировались на хищениях, превращая украденные деньги в криптовалюту. Однако на этот раз привычный сценарий споткнулся о нарушения стандартных алгоритмов жертвы.

"Злоумышленники рассчитывают на биохимию страха, подавляющую критическое мышление. Когда пенсионерка засомневалась в необходимости смены паспорта, гормональный фон жертвы стабилизировался, что позволило ей совершить рациональный поступок — позвонить в полицию", — объяснила психолог Надежда Осипова.

Механика мошеннического транзита

Оперативники МВД по Республике Коми решили играть по правилам преступников. Вместо реальных денег они отправили муляж через транспортную компанию, что стало "черной меткой" для курьеров. Задержание фигурантов позволило следствию связать их с эпизодами обмана двух жителей Иркутской области, у которых ранее выманили более 2 миллионов рублей.

Параметр Характеристика дела Количество фигурантов 2 жителя Новосибирска Предмет преступления Денежные средства с переводом в криптоактивы

"Легализация добытого преступным путем — это всегда следы в блокчейне. Даже при конвертации в крипту, физический захват на пункте выдачи упрощает работу следствию по доказыванию умысла", — подчеркнула юрист Светлана Фёдорова.

Обвиняемые частично признали вину, однако ущерб не возместили. Сейчас на их активы, включая наличные и технику, наложен арест. Дело направлено в Заельцовский районный суд Новосибирска, где их ожидают санкции за мошенничество и легализацию доходов.

"Синхронизация работы правоохранителей разных регионов — это единственный способ купировать деятельность таких ОПГ. Работа по старым фактам в соседних областях — закономерный результат профессионального подхода к следствию", — резюмировала юрист Александра Миронова.

Ответы на популярные вопросы о безопасности

Почему мошенники часто требуют смену паспорта?

Это психологический прием, вынуждающий жертву чувствовать себя "в безопасности" и под защитой "государства", что упрощает перевод средств на сторонние счета.

Нужно ли сразу сообщать полиции о звонке аферистов?

Да, даже если вы не стали жертвой. Ваше заявление — это цифровая улика, помогающая силовикам пресечь новые попытки обмана.

Что происходит с изъятыми у преступников средствами?

Они арестовываются как вещественные доказательства и в дальнейшем могут быть использованы для погашения ущерба потерпевшим по решению суда.

Можно ли отследить деньги после перевода в криптовалюту?

Технически это сложнее, чем с банковскими счетами, но современные инструменты правоохранительных органов позволяют выявлять кошельки злоумышленников и блокировать их активы.

