Жители Алтая заглядывают в стакан чаще других — депутаты нашли способ переломить тренд

Алтайский край столкнулся с серьезным вызовом: уровень потребления спиртного в регионе ощутимо бьет по статистике долголетия. В краевом Заксобрании признали, что местные жители заглядывают в стакан чаще, чем в среднем по стране. Депутаты ищут выход из этого крутого пике, обсуждая новые ограничения для торговых точек и синхронизацию часов продажи алкоголя с местным законом о тишине. Ситуация в семьях накалена: пока взрослые ищут истину на дне бутылки, страдают дети, а экономика региона теряет рабочие руки.

Два мужчины на скамейке

Горькая статистика Алтая

Цифры не врут — Алтайский край замер на отметке, которая на 34% превышает среднероссийские показатели заболеваемости алкоголизмом. Даже при общем снижении числа официально зарегистрированных зависимых, регион выглядит тревожно на фоне соседей. Если в среднем по России потребление чистого спирта составляет 7,9 литра на душу населения, то Алтай упрямо держит свои позиции лидера в СФО. Это не просто цифры в отчетах, это реальный износ человеческого ресурса.

"Алкоголизация населения в регионах часто коррелирует с общим уровнем социально-экономической депрессии. Когда в бюджете не заложены серьезные траты на досуг и развитие территорий, люди выбирают самый дешевый способ ухода от реальности. Без инвестиций в качество жизни любые запреты станут лишь временной мерой", — констатировал в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Проблема зашита глубоко в быт. В сельских районах, где работы мало, а досуга еще меньше, бутылка становится единственным "собеседником". Это вымывает из края трудоспособное население и ложится тяжким грузом на систему здравоохранения. Нагрузка на больницы растет, а бюджетные деньги уходят на латание дыр, вызванных пьяными травмами и хроническими болезнями, вместо того чтобы идти на развитие территорий.

Семейная драма и социальный износ

Самый жесткий удар приходится на семьи. Председатель комитета АКЗС по социальной защите Ирина Солнцева прямо говорит: страдают дети. Пьянство родителей — это фундамент для будущих трагедий, который закладывается прямо сейчас. Межведомственные комиссии пытаются тушить этот пожар, но пока огонь оказывается сильнее огнетушителей. Помощь нужна не только детям, но и самим зависимым, которые часто оказываются на обочине жизни без шанса на реабилитацию.

"Демографическая яма в регионах Сибири углубляется в том числе из-за сверхсмертности мужчин трудоспособного возраста. Алкоголь — это катализатор миграционного оттока: молодежь видит бесперспективность такой среды и уезжает, оставляя стареющий и спивающийся регион", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике Елена Романова.

Для многих семей алкоголь превращается в бюджетную дыру. Деньги, которые могли бы пойти на образование или жилье, спускаются в ближайшем "пивбаре". Часто такие заведения располагаются в жилых домах, нарушая покой соседей ночными криками и драками. Власти региона уже начали борьбу с "наливайками", но бизнес находит лазейки, адаптируясь к любым проверкам и штрафам.

Закон против градуса: что предлагают депутаты

Полный запрет — это утопия, признают в Общественной палате края. История уже научила: чем жестче запрет, тем больше суррогата и самогона. Поэтому тактика меняется на "мягкое удушение" доступности. Первым шагом стала синхронизация времени продажи спиртного с местным комендантским часом. Теперь на очереди — сокращение плотности торговых точек. Когда до магазина с водкой нужно ехать три остановки, а не просто спуститься в тапках на первый этаж, желание "догнаться" у многих отпадает.

Депутаты подчеркивают: важен комплексный подход. Просто закрыть магазины мало — нужно дать альтернативу. Сибирь — это не только морозы, но и возможности для развития. Пока в одном конце региона обсуждают инвестиции в элитную игорную зону, в другом пытаются решить, как отвадить людей от паленой водки. Контраст между амбициозными проектами и бытовой неустроенностью остается главной бедой края.

"Административные меры по ограничению времени и места продажи работают только в связке с контролем. Если полиция игнорирует точки сбыта контрафакта, никакие законы о тишине не помогут. Нужно жестко пресекать работу в 'серых' зонах", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о алкогольной политике

Почему на Алтае пьют больше, чем в среднем по России?

Это связано с климатическими особенностями, структурой занятости в аграрных районах и недостатком доступных альтернатив для досуга в малых населенных пунктах.

Поможет ли сокращение числа рюмочных в жилых домах?

Эксперты считают, что это снизит уровень бытовой преступности и шума, а также уберет фактор "легкого доступа" для колеблющихся граждан.

Станет ли алкоголь дороже из-за новых мер?

Прямых указаний на рост цен нет, однако ограничение числа торговых точек может привести к снижению конкуренции и косвенному подорожанию продукции.

Какие меры поддержки предусмотрены для алкозависимых?

Депутаты обсуждают создание системы межведомственной реабилитации, включающей психологическую помощь и содействие в трудоустройстве.

