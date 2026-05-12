Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тревожность можно приглушить без сложных техник: мозгу нужен один сигнал из прошлого
Иран ввёл новую оборонную доктрину перед визитом Трампа в Китай
Банковский кризис подкрался через дорогие кредиты: ключевая ставка ударила по самому слабому звену
Спектакль окончен, интрига началась: куда пропала звезда Ворониных после ухода из театра
Вдова Градского раскрыла тайны мужа перед смертью: почему она пилила маэстро
Больше никаких перепадов давления: в Ленобласти стартовало обновление ЖКХ — кому повезло первым
Сосуды стареют быстрее из-за мелких ошибок в питании: эти продукты помогают держать давление в норме
Испытание временем: Михаил Швыдкой объяснил дефицит честных книг и фильмов о событиях СВО
Спекуляция на раке или правда? Луис Сквиччиарини ответил тем, кто не верит в болезнь Лерчек

Миллионы из воздуха: как топ-менеджеры оборонного гиганта Анозит обманули государство

Россия » Сибирь » Новосибирск

Центральный районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор в отношении бывших руководителей стратегического оборонного предприятия ФПК "Анозит". Экс-директор Игорь Куканов и его заместитель по коммерческим вопросам Юрий Хромушкин признаны виновными в организации масштабной преступной схемы, связанной с хищением бюджетных средств. Махинации реализовывались при выполнении государственных контрактов, что нанесло существенный ущерб оборонному сектору региона.

Деньги
Фото: www.vecteezy.com/ by Victoria Koltsova is licensed under Free License
Деньги

Следствие установило, что в период 2015–2016 годов топ-менеджеры намеренно завышали стоимость закупаемого оборудования. Полученная разница в цене обналичивалась и присваивалась участниками группы, при этом суммарный ущерб, причиненный Министерству промышленности и торговли РФ, превысил 103 миллиона рублей. Как сообщает atas.info, суд назначил Куканову наказание в виде пяти лет лишения свободы, а его заместитель Хромушкин проведет в колонии 4 года и 10 месяцев.

Помимо руководства, реальные сроки получили главный механик Борис Голишев и предприниматель Александр Мальцев, содействовавшие реализации криминального плана. Стоит отметить, что "Анозит" является уникальным для России производителем перхлората аммония — незаменимого компонента для создания твердого ракетного топлива. Пока силовые структуры очищают менеджмент от коррупции, городские власти обсуждают развитие инфраструктуры, включая альтернативное топливо и обновление технического парка.

"Хищения на предприятиях такого уровня — это не просто экономическое преступление, а прямой удар по национальной безопасности, учитывая монопольное положение завода в производстве компонентов для ракет", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Ответы на популярные вопросы о деле завода "Анозит"

В чем именно заключалась суть мошеннической схемы?

Руководители предприятия завышали закупочные цены на оборудование в рамках госконтрактов, после чего разница между реальной и фиктивной стоимостью выводилась через подставные структуры и обналичивалась.

Какова специализация завода "Анозит"?

Это единственное в стране предприятие, выпускающее перхлорат аммония — критически важный химический элемент, необходимый для изготовления твердого ракетного топлива в оборонных целях.

Какие сроки получили основные фигуранты дела?

Бывший директор Игорь Куканов приговорен к 5 годам колонии, а его заместитель Юрий Хромушкин — к 4 годам и 10 месяцам лишения свободы, также им назначены денежные штрафы.

Кто еще из сотрудников предприятия понес наказание?

Помимо топ-менеджмента, виновными признаны главный механик завода и сотрудничавший с ними коммерсант, которые также получили реальные сроки заключения за участие в махинациях.

Читайте также

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Пырей больше не вернётся: проверенный кухонный раствор для идеальной чистоты грядок
Садоводство, цветоводство
Пырей больше не вернётся: проверенный кухонный раствор для идеальной чистоты грядок
Волга превратилась в капкан для страны: река больше не справляется с нагрузкой плотин и ГЭС
Наука и техника
Волга превратилась в капкан для страны: река больше не справляется с нагрузкой плотин и ГЭС
Растёт как на дрожжах: чем подкормить малину в мае, чтобы урожай запомнился надолго
Деревья и кустарники
Растёт как на дрожжах: чем подкормить малину в мае, чтобы урожай запомнился надолго
Популярное
Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше

Эксперты предложили технологичную альтернативу традиционным холодным блюдам, которая готовится за десять минут и помогает легче переносить экстремальный зной.

Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше
Всего 4 яйца и йогурт: десерт без муки, который выглядит как ресторанный шедевр
Всего 4 яйца и йогурт: десерт без муки, который выглядит как ресторанный шедевр
АвтоВАЗ готовит снаряд для китайцев и корейцев: новая Lada оказалась дешевле и крепче, чем все ждали
Ягодицы взлетят вверх: 2 движения дома, которые поднимут форму за 10 дней без зала
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Забудьте про бабушкин стиль: 3 омолаживающие стрижки 50+, которые скрывают морщины
Война с одуванчиками — пленных не берем: как выйти победителем из битвы за чистоту садового участка
Звездный плевок: к Земле несется миллиард тонн раскаленной солнечной плазмы
Звездный плевок: к Земле несется миллиард тонн раскаленной солнечной плазмы
Последние материалы
Экспортная эпопея в СССР: как советские автогиганты пытались завоевать Европу и почему проиграли
Миллионы из воздуха: как топ-менеджеры оборонного гиганта Анозит обманули государство
Ермака начали сливать свои же: коррупционный скандал ударил прямо по сердцу офиса Зеленского
Банковский кризис подкрался через дорогие кредиты: ключевая ставка ударила по самому слабому звену
Шаг до атомной бомбы: Иран доведет обогащение урана до предела в случае атаки США
Чистая энергия злаков: как правильно сварить рис, чтобы он был рассыпчатым и нежным
Спектакль окончен, интрига началась: куда пропала звезда Ворониных после ухода из театра
Ваша кошка не просто спит: ветеринары объяснили скрытые признаки тоски и стресса
Вдова Градского раскрыла тайны мужа перед смертью: почему она пилила маэстро
Ошибка в стакане: как найти ту самую живую воду и перестать страдать от отёков в жару
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.