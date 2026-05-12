Центральный районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор в отношении бывших руководителей стратегического оборонного предприятия ФПК "Анозит". Экс-директор Игорь Куканов и его заместитель по коммерческим вопросам Юрий Хромушкин признаны виновными в организации масштабной преступной схемы, связанной с хищением бюджетных средств. Махинации реализовывались при выполнении государственных контрактов, что нанесло существенный ущерб оборонному сектору региона.
Следствие установило, что в период 2015–2016 годов топ-менеджеры намеренно завышали стоимость закупаемого оборудования. Полученная разница в цене обналичивалась и присваивалась участниками группы, при этом суммарный ущерб, причиненный Министерству промышленности и торговли РФ, превысил 103 миллиона рублей. Как сообщает atas.info, суд назначил Куканову наказание в виде пяти лет лишения свободы, а его заместитель Хромушкин проведет в колонии 4 года и 10 месяцев.
Помимо руководства, реальные сроки получили главный механик Борис Голишев и предприниматель Александр Мальцев, содействовавшие реализации криминального плана. Стоит отметить, что "Анозит" является уникальным для России производителем перхлората аммония — незаменимого компонента для создания твердого ракетного топлива. Пока силовые структуры очищают менеджмент от коррупции, городские власти обсуждают развитие инфраструктуры, включая альтернативное топливо и обновление технического парка.
"Хищения на предприятиях такого уровня — это не просто экономическое преступление, а прямой удар по национальной безопасности, учитывая монопольное положение завода в производстве компонентов для ракет", — отметил в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.
