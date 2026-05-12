В Башкирии сотни тысяч самозанятых, но единицы знают, как не остаться без копейки во время болезни

Россия » Поволжье » Уфа

Самозанятые Башкирии демонстрируют феноменальное спокойствие в вопросах собственной социальной защиты. Пока республика бьет рекорды по числу плательщиков налога на профессиональный доход, добровольное страхование на случай болезни остается экзотикой. Статистика Социального фонда неумолима: лишь крошечная доля фрилансеров готова платить за право уйти на официальный больничный.

Фото: www.pexels.com/ by Pixabay is licensed under Free More info
Медицина

Магические 0,06%: почему страховка не в моде

В Башкирии армия самозанятых выросла до 368,3 тысячи человек. Это мощный драйвер экономики республики, однако в эксперимент по добровольному страхованию включились всего 224 человека. Математика проста: доля застрахованных едва превышает 0,06%. Цифра выглядит статистической погрешностью на фоне общего бума микробизнеса.

"Низкий интерес к программе объясняется спецификой мышления самозанятых: они привыкли рассчитывать только на себя. Для многих ежемесячный взнос воспринимается как дополнительный налог, а не как инвестиция в безопасность", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Рост числа самозанятых в регионе за год составил впечатляющие 26,2%. Если в мае 2023 года их было 291,7 тысячи, то сегодня ПНП стал массовым выбором. Но пока одни выбирают легализацию доходов, чтобы рынок труда Уфы видел их прозрачными контрагентами, вопрос "а на что жить во время гриппа" остается открытым.

Цена покоя: как работают тарифы для "свободных художников"

Эксперимент, запущенный правительством, продлится до 2028 года. Механизм сложнее, чем обычная покупка полиса в онлайн-приложении. Раис Татарстана и власти Башкирии создают условия для интеграции самозанятых в общую систему соцгарантий, но входной билет требует дисциплины. Чтобы получить деньги по болезни в августе, платить нужно начинать уже в феврале.

Параметр страхования Условия программы
Ежемесячный взнос (мин/макс) 1344 руб. / 1920 руб.
Страховая сумма (выплата) 35 000 руб. / 50 000 руб.
Период ожидания права на выплату 6 месяцев непрерывной уплаты

"Для самозанятых, которые работают в условиях повышенного риска, например, мастеров на выезде или курьеров, такие выплаты — реальная подушка безопасности. Особенно это актуально в периоды всплеска сезонных заболеваний", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям и природным рискам Ирина Петрова.

Регистрация в программе открыта до осени 2027 года. Важно, что система учитывает не только личную болезнь, но и уход за родственниками. При этом размер итогового пособия не фиксирован — на него влияет общий стаж и длительность участия в программе. Это попытка государства перенести правила "взрослого" ТК РФ на почву гиг-экономики.

Размер выплат — вопрос деликатный. Если самозанятый заболел, находясь в поездке по Башкирии, скажем, изучая новые авиамаршруты, он должен иметь документальное подтверждение нетрудоспособности. Без официального статуса в СФР любые чеки из аптек останутся личными расходами.

"Система ЖКХ и бытовых услуг в Уфе часто держится на частниках. Если такой специалист выпадает из обоймы на две недели без страховки, он теряет не только доход, но и возможность оплачивать коммунальные счета без долгов", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы о страховании самозанятых

Можно ли вступить в программу, если я уже болею?

Вступить можно, но выплату по текущему случаю вы не получите. Право на пособие возникает только после шести месяцев непрерывных взносов.

Что будет, если пропустить один ежемесячный платеж?

Непрерывность стажа прервется. Для восстановления права на выплаты придется заново копить полугодовой период оплаты взносов.

Зависит ли сумма выплаты от моего реального дохода?

Нет, выплата привязана к выбранному тарифу (35 или 50 тысяч рублей) и вашему страховому стажу, а не к оборотам в приложении "Мой налог".

Куда подавать заявление на участие в эксперименте?

Заявку можно подать через личный кабинет на сайте Социального фонда или прийти лично в бумажном виде до 30 сентября 2027 года.

Экспертная проверка: региональный экономист Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ Евгений Блех, специалист по ЧС Ирина Петрова
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
