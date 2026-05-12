Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Разрушая стереотипы: Алексей Воробьёв честно описал свои отношения с дочерью Аиды Гарифуллиной
Венесуэла под флагом США: фантастика или реальный сценарий расширения американского влияния
Регенерация конечностей стала реальностью: учёные разбудили в клетках то, что спало миллионы лет
Финансовое похмелье: почему лидеры китайского автопрома теряют миллиарды в России
Сколько живут китайские моторы и роботы? Ответ дал владелец Coolray с огромным пробегом
Ледниковый период в мае: ХМАО и Ямал столкнулись с рекордным погодным ЧП
Ценовой удар по Европе: как американские пошлины обескровливают автогигантов
Инфодемия быстрее вируса: как Таиланд борется с фейками о новой смертельной болезни
Эффект домино в океане: как подгорающее дно ледников меняет климат планеты

Свет за копейки: Мурманская область заняла четвертое место в рейтинге доступности электроэнергии

Россия » Северо-Запад » Мурманск

Жители Мурманской области оказались в привилегированном положении относительно доступности электроэнергии в сравнении с большинством российских регионов. Аналитический срез, базирующийся на соотношении средних зарплат и стоимости киловатт-часа, выявил неожиданные лидерские позиции Заполярья в общенациональном масштабе.

Лампочка Эдисона
Фото: https://unsplash.com by Martin Wilner is licensed under Free
Лампочка Эдисона

Северная эффективность: расчеты и факты

Эксперты при оценке доступности ресурсов отказались от прямого сопоставления цифр в квитанциях в пользу анализа покупательной способности. За расчетную единицу взяли количество киловатт-часов, доступных к покупке на среднестатистическую зарплату после налоговых отчислений. Итоговые данные закономерно коррелируют с уровнем доходов населения и локальными особенностями генерации энергии, как это происходит при накоплении средств на крупные покупки в регионах ДФО.

Мурманская область уверенно закрепилась на четвертой строчке рейтинга. В квартирах, где не используются электроплиты, тариф установлен на отметке 4,24 рубля за киловатт-час. Мартовские показатели "чистой" зарплаты позволили северянам приобретать внушительный объем — 25 708 киловатт-часов. Данный кейс наглядно демонстрирует, как экономика регионов адаптируется под специфику конкретных территорий.

"Высокая покупательная способность населения в энергетическом эквиваленте — это индикатор здоровой структуры региональной экономики, где доходы жителей обгоняют рост цен на коммунальные услуги. Однако важно разделять субсидируемые тарифы и реальные рыночные затраты на содержание инфраструктуры", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова.

Показатель Значение
Средний тариф по стране 5,95 руб./кВт⋅ч
Разброс тарифов по РФ 1,8 — 11 руб./кВт⋅ч

Природа тарифов: почему свет разный

Доступность ресурса продиктована не только щедростью работодателей. Ключевую роль играют способы генерации и удаленность сетей. Регионы, где электричество производят гидроэлектростанции, исторически сохраняют более низкую стоимость услуги. Аномалии в расчетах иногда приводят к конфликтам, аналогичным ситуации с масштабным сбоем в квитанциях ЖКХ в Уфе.

"Гидрогенерация и удачное расположение энергетических узлов позволяют регионам удерживать тарифы на комфортном уровне даже в условиях инфляционного давления. Мурманский пример доказывает преимущество автономных систем, которые не перегружены логистическими издержками на транспортировку органического топлива", — отметил в беседе с Pravda. Ru региональный экономист и аналитик бюджетов Валерий Козлов.

Лидерами по доступности, кроме Мурманской области, признаны Иркутская область, оба автономных округа Тюменской области (ЯНАО и ХМАО) и Камчатка. В аутсайдерах остаются зоны с высокой стоимостью генерации и невысокими средними доходами населения.

"Состояние сетей и износ оборудования остаются главными барьерами на пути к снижению тарифов. Когда мы говорим о региональной доступности, нужно учитывать, что инвестиции в сети прямо влияют на будущую цену киловатта, делая её прогнозируемой для граждан", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Ответы на популярные вопросы о доступности электроэнергии

Почему тарифы в разных регионах отличаются в разы?

На цену влияют источник энергии — ГЭС, ТЭЦ или АЭС, а также стоимость доставки топлива и состояние местного сетевого хозяйства. В отдаленных северных районах тарифы часто выше из-за сложности логистики.

Влияют ли электроплиты на расчет рейтинга?

Да, наличие электроплит предполагает иные нормативы и тарифную сетку. Аналитики делают поправку на этот фактор для чистоты данных по конкретному объекту жилой недвижимости.

Почему Иркутск всегда лидер по дешевому свету?

Регион обладает мощнейшей системой гидроэлектростанций, что позволяет минимизировать себестоимость генерации электроэнергии, недоступную для субъектов с дорогой топливной генерацией.

Как средняя зарплата коррелирует с тарифом?

Оценка "доступности" — это не просто цена в квитанции, а способность домохозяйства оплатить потребление без критического снижения качества жизни. Именно поэтому богатые ресурсами или промышленно развитые субъекты часто лидируют в рейтинге.

Читайте также

Экспертная проверка: региональный экономист / аналитик бюджетов и развития территорий Валерий Козлов, эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех, эксперт по социальной политике и демографии регионов Елена Романова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Сейчас читают
АвтоВАЗ готовит снаряд для китайцев и корейцев: новая Lada оказалась дешевле и крепче, чем все ждали
Авто
АвтоВАЗ готовит снаряд для китайцев и корейцев: новая Lada оказалась дешевле и крепче, чем все ждали
Ловушка на этикетке: как отличить настоящее молоко от восстановленного напитка за секунду
Еда и рецепты
Ловушка на этикетке: как отличить настоящее молоко от восстановленного напитка за секунду
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Садоводство, цветоводство
Соседи лопнут от зависти, а чеснок — от роста: аптечный секрет для гигантских головок в мае
Популярное
Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше

Эксперты предложили технологичную альтернативу традиционным холодным блюдам, которая готовится за десять минут и помогает легче переносить экстремальный зной.

Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше
АвтоВАЗ готовит снаряд для китайцев и корейцев: новая Lada оказалась дешевле и крепче, чем все ждали
АвтоВАЗ готовит снаряд для китайцев и корейцев: новая Lada оказалась дешевле и крепче, чем все ждали
Ягодицы взлетят вверх: 2 движения дома, которые поднимут форму за 10 дней без зала
Забудьте про бабушкин стиль: 3 омолаживающие стрижки 50+, которые скрывают морщины
Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская Михаил Ножкин — участникам СВО: Я буду с вами до последних минут своей жизни Юрий Городненко
Война с одуванчиками — пленных не берем: как выйти победителем из битвы за чистоту садового участка
Всего 4 яйца и йогурт: десерт без муки, который выглядит как ресторанный шедевр
Рычаг сильнее ядерной бомбы: как Тегеран превратил географию в оружие против США
Рычаг сильнее ядерной бомбы: как Тегеран превратил географию в оружие против США
Последние материалы
Хватит переводить флакон: как наносить парфюм, чтобы шлейф тянулся до вечера
Регенерация конечностей стала реальностью: учёные разбудили в клетках то, что спало миллионы лет
Свет за копейки: Мурманская область заняла четвертое место в рейтинге доступности электроэнергии
Профессиональное выгорание добралось до каждого второго: симптомы, которые нельзя путать с усталостью
Финансовое похмелье: почему лидеры китайского автопрома теряют миллиарды в России
Воспитание ребёнка превратилось в пытку: привычный метод теперь под запретом закона
Огурцы взойдут за 48 часов: секретная подготовка семян, о которой молчат дачники
Крах киевских провокаций: украинских националистов побили в Барселоне за попытку сорвать Бессмертный полк
Сон важнее дорогих ампул: что на самом деле запускает выпадение волос у женщин
Старение ускоряет не возраст, а калорий из чашки — вот что нужно убрать из рациона, чтобы не стареть
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.