Новокузнецк прорубил окно в Азию: из сердца Кузбасса открыли прямой телепорт во вьетнамские тропики

Россия » Сибирь » Кемерово

Новокузнецк прорубает окно в Азию. Местный аэропорт, не дожидаясь милости от погоды, выкатил на взлетную полосу прямой телепорт в тропики. Теперь из сердца Кузбасса можно улететь прямиком в Дананг — вьетнамский мегаполис, где запах лапши фо мешается с соленым бризом Южно-Китайского моря.

Чемодан на колесиках в зале аэропорта (крупный план)
Крылья над океаном: расписание и перевозчик

Вьетнамский лоукостер Vietjet Air заходит в Новокузнецк всерьез. Самолеты будут курсировать между городами каждые 10 дней. Это не просто чартер "на удачу", а выверенная логистика для тех, кто устал от монотонных будней в промышленном центре. Лоукостер делает ставку на отсутствие пересадок. Никаких ночевок в аэропортах-хабах или утомительных ожиданий в терминалах — сразу в лето.

"Такие прямые рейсы — это всегда удар по ценам посредников. Чем короче путь, тем меньше шансов, что ваш бюджет на отпуск съест инфляция или рост цен на авиатопливо", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

География вылетов из Кузбасса

Дананг стал третьей точкой на карте Вьетнама, доступной жителям региона без пересадок. В списке уже значатся Камрань (ворота в Нячанг) и остров Фукуок. Аэропорт Новокузнецк вообще развивает международку агрессивно: в разгар сезона отсюда традиционно летят в турецкую Анталью. Но и внутрироссийская сетка не проседает. Из города можно легко добраться до Москвы, Сочи, Казани и даже соседнего Кемерова.

Для тех, кто планирует путешествие, важно учитывать логистику внутри страны. Пока одни обсуждают ремонт дорог до аэропортов, другие уже бронируют отели. Вьетнам сейчас — это идеальный баланс между экзотикой и доступностью, особенно когда стоимость продуктов дома бьет рекорды. Там за те же деньги можно получить горы морепродуктов и бесконечное море.

"Запуск Дананга открывает доступ к Центральному Вьетнаму. Это другой уровень комфорта и сервиса по сравнению с массовым Нячангом", — объяснила в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Дананг: мосты, огонь и ЮНЕСКО

Дананг — это не сонный поселок. Это третий по величине город страны. Его визитная карточка — Драконий мост, который по выходным буквально изрыгает пламя. Рядом — пляж Майкхе, признанный Forbes одним из самых привлекательных в мире. Но едут сюда не только за загаром. В часе езды находится Хойан — город-музей под защитой ЮНЕСКО, и древняя столица Хюэ. Путешествие из Сибири в колыбель азиатской истории теперь занимает всего несколько часов в кресле самолета.

Локация Зачем ехать?
Дананг Пляжи, Драконий мост, Мраморные горы.
Нячанг Тусовки, русское меню, бюджетные отели.
Фукуок Островной релакс, закаты и лазурная вода.

Важно помнить о безопасности. Кузбассовцам, привыкшим к подготовке к весеннему паводку или к тому, что в регионе действуют пожарные ограничения, в тропиках тоже нельзя расслабляться. Океан — это стихия, а вьетнамское солнце агрессивнее сибирского.

"Страховку нужно оформлять обязательно. Тропические инфекции и мелкие травмы на байке — самые частые причины обращений", — предупредила в беседе с Pravda.Ru специалист по страхованию путешествий Ольга Волкова.

Ответы на популярные вопросы о полетах в Дананг

Нужна ли виза во Вьетнам для россиян в 2026 году?

Для коротких поездок до 45 дней виза гражданам РФ не требуется. Если планируете задержаться до 90 дней, можно оформить электронную визу (e-visa).

Как часто летают самолеты из Новокузнецка?

Рейсы выполняются один раз в 10 дней, что удобно для стандартного отпуска. Перевозчик — Vietjet Air.

Можно ли улететь из Дананга в другие города Вьетнама?

Да, Дананг — крупный транспортный узел. Отсюда легко добраться на поезде или внутреннем рейсе до Ханоя или Хошимина.

Какой валютой лучше расплачиваться?

Официальная валюта — вьетнамский донг. С собой лучше брать наличные доллары и менять их на месте. Карты российских банков (кроме некоторых систем) там не работают.

Экспертная проверка: туроператор Максим Ланин, менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова, специалист по страхованию путешествий Ольга Волкова
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
