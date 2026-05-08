Миллионы на ветер: масштабный сбой в расчетах ЖКХ привел к крупному штрафу в Уфе

Арбитражный суд Башкирии поставил точку в споре двух ключевых структур жизнеобеспечения столицы. Единый расчетно-кассовый центр (ЕРКЦ) Уфы обязали выплатить более 11 миллионов рублей в пользу "Уфимских инженерных сетей" (УИС). Причина — системный сбой в бумажной архитектуре платежей. Пока город обсуждает благоустройство дворов и парков, коммунальные гиганты делят миллионы, потерянные в лабиринтах начислений за тепло.
Конфликт уходит корнями в 2019 год. МУП УИС, обеспечивающее теплом тысячи квартир, поручило своему агенту — ЕРКЦ — выставить счета по реальным показаниям общедомовых счетчиков. Сумма к оплате составляла 58,3 млн рублей. Однако расчетный центр по неясным причинам аккуратность проигнорировал. Жители получили квитанции с заниженными цифрами. Эффект "дешевого тепла" оказался миной замедленного действия.
"Ситуация, когда посредник искажает данные ресурсоснабжающей организации, — это прямой удар по финансовой устойчивости поставщика. В условиях дефицита оборотных средств любая задержка или недобор платежей критичны для экономики региона и конкретных предприятий", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.
Обман вскрылся спустя годы. С 2022 года ЕРКЦ начал судорожно доначислять долги уфимцам. Удалось вернуть 47,8 млн рублей, но 10,5 млн повисли в воздухе. Дома сменили поставщиков, и взыскать средства с жильцов по закону стало невозможно. Эти убытки, оформленные как неосновательное обогащение и штрафы за неисполнение распоряжений, и легли в основу иска.
Защита ЕРКЦ строилась на попытке переложить ответственность на заказчика. Представители центра заявляли: МУП УИС само виновато, так как плохо контролировало работу агента и подписывало акты без замечаний. Мол, данные были некорректными, а мы всего лишь считали. Суд эти доводы не принял. В материалах дела четко зафиксировано: поручение было дано в ноябре 2019-го, а реальные движения начались только через три года.
|Параметр спора
|Детали и суммы
|Общая сумма иска
|11,4 млн рублей
|Невозвратные потери по теплу
|10,5 млн рублей
|Штраф за неисполнение договора
|327 тысяч рублей
|Статус МУП УИС
|Банкротство, конкурсное управление
Промедление агента создало "кассовый разрыв". УИС не смогло вовремя расплатиться с поставщиком газа, хотя понесло реальные затраты на выработку тепла. В суде это признали доказанным ущербом. Пока юристы спорят об апелляциях, жители надеются, что их не заставят платить дважды за ошибки чужих бухгалтеров, пока дорожные службы готовят город к лету.
"Проблема износа сетей часто маскируется такими учетными скандалами. Когда в цепочке 'поставщик — расчетный центр — потребитель' происходит регулярный сбой, страдают в итоге тарифы и качество коммунальных услуг", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.
Парадокс ситуации в том, что МУП "Уфимские инженерные сети" с выручкой в 5,4 млрд рублей официально признано банкротом еще в 2022 году. Предприятие генерирует прибыль, но старые долги тянут его на дно. В эпоху, когда квалифицированные инженеры в Уфе на вес золота, управление такими активами требует ювелирной точности, а не халатности в квитанциях.
ЕРКЦ Уфы, в свою очередь, недавно сменил форму собственности с МУП на ООО. Несмотря на скромную чистую прибыль в полмиллиона, через организацию проходят колоссальные денежные потоки горожан. Судебный проигрыш в 11 миллионов может серьезно ударить по устойчивости структуры, которая отвечает за финансовую логистику ЖКХ в столице Башкирии.
"Административные конфликты в ЖКХ не должны подрывать доверие жителей к системе единого окна. Любые судебные тяжбы такого масштаба сигнализируют о необходимости реформирования муниципальных нормативов", — заявила в беседе с Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.
Ответственность несет исполнитель услуг. Однако если счета выставляет агент (как ЕРКЦ), он отвечает перед поставщиком ресурса за точность данных. Потребитель имеет право требовать перерасчета при обнаружении расхождений с показаниями счетчиков.
Да, закон это позволяет, если выявлены ошибки в начислениях или непредоставление данных приборов учета. Однако срок исковой давности составляет три года. В данном случае ЕРКЦ начал процесс доначислений незадолго до завершения этого срока.
Напрямую — нет. Тарифы устанавливаются Госкомитетом РБ по тарифам. Однако убытки поставщиков могут учитываться при обосновании необходимости индексации в будущих периодах для покрытия операционных расходов.
Необходимо обратиться в расчетный центр и к поставщику за детализацией. Если ошибка со стороны агента подтверждена, житель вправе оспорить начисление в судебном порядке или через жилищную инспекцию.
