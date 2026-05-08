Миллионы на ветер: масштабный сбой в расчетах ЖКХ привел к крупному штрафу в Уфе

Арбитражный суд Башкирии поставил точку в споре двух ключевых структур жизнеобеспечения столицы. Единый расчетно-кассовый центр (ЕРКЦ) Уфы обязали выплатить более 11 миллионов рублей в пользу "Уфимских инженерных сетей" (УИС). Причина — системный сбой в бумажной архитектуре платежей. Пока город обсуждает благоустройство дворов и парков, коммунальные гиганты делят миллионы, потерянные в лабиринтах начислений за тепло.

Цена ошибки: как испарились 10 миллионов

Конфликт уходит корнями в 2019 год. МУП УИС, обеспечивающее теплом тысячи квартир, поручило своему агенту — ЕРКЦ — выставить счета по реальным показаниям общедомовых счетчиков. Сумма к оплате составляла 58,3 млн рублей. Однако расчетный центр по неясным причинам аккуратность проигнорировал. Жители получили квитанции с заниженными цифрами. Эффект "дешевого тепла" оказался миной замедленного действия.

"Ситуация, когда посредник искажает данные ресурсоснабжающей организации, — это прямой удар по финансовой устойчивости поставщика. В условиях дефицита оборотных средств любая задержка или недобор платежей критичны для экономики региона и конкретных предприятий", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Обман вскрылся спустя годы. С 2022 года ЕРКЦ начал судорожно доначислять долги уфимцам. Удалось вернуть 47,8 млн рублей, но 10,5 млн повисли в воздухе. Дома сменили поставщиков, и взыскать средства с жильцов по закону стало невозможно. Эти убытки, оформленные как неосновательное обогащение и штрафы за неисполнение распоряжений, и легли в основу иска.

Аргументы сторон и логика Фемиды

Защита ЕРКЦ строилась на попытке переложить ответственность на заказчика. Представители центра заявляли: МУП УИС само виновато, так как плохо контролировало работу агента и подписывало акты без замечаний. Мол, данные были некорректными, а мы всего лишь считали. Суд эти доводы не принял. В материалах дела четко зафиксировано: поручение было дано в ноябре 2019-го, а реальные движения начались только через три года.

Параметр спора Детали и суммы Общая сумма иска 11,4 млн рублей Невозвратные потери по теплу 10,5 млн рублей Штраф за неисполнение договора 327 тысяч рублей Статус МУП УИС Банкротство, конкурсное управление

Промедление агента создало "кассовый разрыв". УИС не смогло вовремя расплатиться с поставщиком газа, хотя понесло реальные затраты на выработку тепла. В суде это признали доказанным ущербом. Пока юристы спорят об апелляциях, жители надеются, что их не заставят платить дважды за ошибки чужих бухгалтеров, пока дорожные службы готовят город к лету.

"Проблема износа сетей часто маскируется такими учетными скандалами. Когда в цепочке 'поставщик — расчетный центр — потребитель' происходит регулярный сбой, страдают в итоге тарифы и качество коммунальных услуг", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Банкротство на фоне миллиардных оборотов

Парадокс ситуации в том, что МУП "Уфимские инженерные сети" с выручкой в 5,4 млрд рублей официально признано банкротом еще в 2022 году. Предприятие генерирует прибыль, но старые долги тянут его на дно. В эпоху, когда квалифицированные инженеры в Уфе на вес золота, управление такими активами требует ювелирной точности, а не халатности в квитанциях.

ЕРКЦ Уфы, в свою очередь, недавно сменил форму собственности с МУП на ООО. Несмотря на скромную чистую прибыль в полмиллиона, через организацию проходят колоссальные денежные потоки горожан. Судебный проигрыш в 11 миллионов может серьезно ударить по устойчивости структуры, которая отвечает за финансовую логистику ЖКХ в столице Башкирии.

"Административные конфликты в ЖКХ не должны подрывать доверие жителей к системе единого окна. Любые судебные тяжбы такого масштаба сигнализируют о необходимости реформирования муниципальных нормативов", — заявила в беседе с Pravda.Ru юрист Светлана Фёдорова.

Ответы на популярные вопросы о расчетах ЖКХ

Кто несет ответственность за ошибки в квитанциях?

Ответственность несет исполнитель услуг. Однако если счета выставляет агент (как ЕРКЦ), он отвечает перед поставщиком ресурса за точность данных. Потребитель имеет право требовать перерасчета при обнаружении расхождений с показаниями счетчиков.

Могут ли доначислить плату за прошлые годы?

Да, закон это позволяет, если выявлены ошибки в начислениях или непредоставление данных приборов учета. Однако срок исковой давности составляет три года. В данном случае ЕРКЦ начал процесс доначислений незадолго до завершения этого срока.

Повлияет ли суд на тарифы для населения?

Напрямую — нет. Тарифы устанавливаются Госкомитетом РБ по тарифам. Однако убытки поставщиков могут учитываться при обосновании необходимости индексации в будущих периодах для покрытия операционных расходов.

Что делать, если пришла квитанция с огромным долгом?

Необходимо обратиться в расчетный центр и к поставщику за детализацией. Если ошибка со стороны агента подтверждена, житель вправе оспорить начисление в судебном порядке или через жилищную инспекцию.

