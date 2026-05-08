Росавиация отменила запрет на полеты в южные регионы РФ после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону

Россия » Юг

Росавиация отменила запрет на полеты в южные регионы страны, авиакомпании приступили к обновлению полетных планов.

Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved
Крыло самолета в небе

Сегодня утром работа 13 аэропортов региона была экстренно приостановлена из-за атаки беспилотника на здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону. Первоначально сообщалось, что запрет может продлиться до 11–12 мая, однако специалисты оперативно скорректировали технологии управления воздушным движением

Госкорпорация по организации воздушного движения подтвердила готовность обслуживать рейсы в ряде ключевых аэропортов. Несмотря на общую отмену НОТАМ, в ведомстве предупреждают: фактическое выполнение рейсов может зависеть от временных ограничений использования воздушного пространства. Это касается Сочи, Краснодара, Геленджика, Грозного и Владикавказа.

Массовое возобновление авиасообщения с учетом корректировок расписания запланировано на период после 15:00 мск. До конца суток ожидается выполнение 59 рейсов из Москвы и 158 из других регионов РФ.

Статус Детали
Доступные аэропорты Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минводы, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста
Альтернатива (РЖД) Доступны тысячи мест: Сочи (>6400), Краснодар (~9000), Новороссийск (>4700), Минводы (>5500)
Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру
