Росавиация отменила запрет на полеты в южные регионы РФ после атаки БПЛА в Ростове-на-Дону

Росавиация отменила запрет на полеты в южные регионы страны, авиакомпании приступили к обновлению полетных планов.

Сегодня утром работа 13 аэропортов региона была экстренно приостановлена из-за атаки беспилотника на здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону. Первоначально сообщалось, что запрет может продлиться до 11–12 мая, однако специалисты оперативно скорректировали технологии управления воздушным движением

Госкорпорация по организации воздушного движения подтвердила готовность обслуживать рейсы в ряде ключевых аэропортов. Несмотря на общую отмену НОТАМ, в ведомстве предупреждают: фактическое выполнение рейсов может зависеть от временных ограничений использования воздушного пространства. Это касается Сочи, Краснодара, Геленджика, Грозного и Владикавказа.

Массовое возобновление авиасообщения с учетом корректировок расписания запланировано на период после 15:00 мск. До конца суток ожидается выполнение 59 рейсов из Москвы и 158 из других регионов РФ.