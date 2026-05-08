Северный деликатес берёт курс на Китай: как Коми перестраивает экспорт оленины и алкоголя

Республика Коми диверсифицирует экспортные потоки, готовясь к выходу на азиатские рынки с продукцией северного оленеводства и товарами ликероводочной промышленности. Региональное правительство перестраивает логистику и технологические цепочки, опираясь на государственное субсидирование и качественное администрирование производственных процессов.

Стратегия развития северного оленеводства

Республиканское министерство сельского хозяйства форсирует реализацию экспортного потенциала региона. Ключевая ставка сделана на оленину — продукт, обладающий высокой добавленной стоимостью. Основной объем сырья формируется за счет интеграции хозяйств частного сектора и профильных агропредприятий. Такая консолидация требует жесткого контроля за стандартами первичной обработки.

"Выход региональных брендов на рынки КНР — это маркер зрелости производственных цепочек. Экспорт оленины требует строжайшего соблюдения фитосанитарных норм. Здесь важно не только нарастить объем, но и обеспечить стабильное качество, соответствующее международным требованиям", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.

Государственная поддержка отрасли в 2025 году достигла 72 млн рублей, направленных на техническое переоснащение оленеводческих хозяйств. Федеральные субсидии, предоставляемые в рамках программ поддержки коренных малочисленных народов Севера, позволяют модернизировать оборудование. В 2026 году параметры помощи увеличены до 159,3 млн рублей. Финансовая устойчивость отрасли подкрепляется общим объемом господдержки, который составил 231 млн рублей.

Масштабирование производственных мощностей СЛВЗ

Ликероводочный сегмент Коми демонстрирует признаки восстановления после перезапуска полного цикла производства на экспортно-ориентированных площадках. Сыктывкарский завод успешно прошел этап лицензирования. Предприятие переходит к реализации стратегии выхода на внешние рынки. Параллельно проводятся переговоры с федеральными торговыми сетями о расширении представленности товаров.

"Оптимизация себестоимости через внутренние резервы — единственный способ удержать маржинальность при текущей волатильности сырьевых рынков. Успех СЛВЗ зависит от того, насколько быстро компания адаптирует линейку под требования восточных потребителей", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.

Руководство завода анонсировало разработку легких алкогольных напитков. Целью мероприятий является снижение операционных трат. В условиях жесткой конкуренции, аналогичной ситуации на рынках рамных внедорожников, важно обеспечить гибкость поставок. Завод уже осуществляет налоговые выплаты в полном объеме, демонстрируя дисциплинированность плательщика.

"Работа с налогами и лицензиями — фундамент корпоративного права. Если компания не проходит аудит или имеет проблемы с отчетностью, разговоры об экспорте теряют смысл. СЛВЗ сейчас находится в зоне активного комплаенс-контроля", — предупредил в беседе с Pravda.Ru аудитор Павел Никитин.

Ответы на популярные вопросы о торговле с Китаем

Какие объемы оленеводства в регионе?

Поголовье составляет порядка 73 тысяч голов, большая часть которых — 68% — находится в управлении сельскохозяйственных организаций.

На что пойдут федеральные субсидии 2026 года?

Средства в размере 159,3 млн рублей направят на модернизацию производственных мощностей и улучшение качества обработки продукции.

Какая текущая деятельность СЛВЗ?

Завод вернулся к штатной работе после восстановления лицензии, ведет переговоры с торговыми сетями и разрабатывает экспортную программу.

Как изменится ассортимент завода?

Предприятие планирует вывод на рынок линейки легких алкогольных напитков и оптимизацию затратной части.

