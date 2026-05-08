Республика Коми диверсифицирует экспортные потоки, готовясь к выходу на азиатские рынки с продукцией северного оленеводства и товарами ликероводочной промышленности. Региональное правительство перестраивает логистику и технологические цепочки, опираясь на государственное субсидирование и качественное администрирование производственных процессов.
Республиканское министерство сельского хозяйства форсирует реализацию экспортного потенциала региона. Ключевая ставка сделана на оленину — продукт, обладающий высокой добавленной стоимостью. Основной объем сырья формируется за счет интеграции хозяйств частного сектора и профильных агропредприятий. Такая консолидация требует жесткого контроля за стандартами первичной обработки.
"Выход региональных брендов на рынки КНР — это маркер зрелости производственных цепочек. Экспорт оленины требует строжайшего соблюдения фитосанитарных норм. Здесь важно не только нарастить объем, но и обеспечить стабильное качество, соответствующее международным требованиям", — объяснил в беседе с Pravda.Ru макроэкономист Артём Логинов.
Государственная поддержка отрасли в 2025 году достигла 72 млн рублей, направленных на техническое переоснащение оленеводческих хозяйств. Федеральные субсидии, предоставляемые в рамках программ поддержки коренных малочисленных народов Севера, позволяют модернизировать оборудование. В 2026 году параметры помощи увеличены до 159,3 млн рублей. Финансовая устойчивость отрасли подкрепляется общим объемом господдержки, который составил 231 млн рублей.
|Показатель
|Детализация
|Господдержка 2025
|72 млн рублей
|Господдержка 2026
|159,3 млн рублей
Ликероводочный сегмент Коми демонстрирует признаки восстановления после перезапуска полного цикла производства на экспортно-ориентированных площадках. Сыктывкарский завод успешно прошел этап лицензирования. Предприятие переходит к реализации стратегии выхода на внешние рынки. Параллельно проводятся переговоры с федеральными торговыми сетями о расширении представленности товаров.
"Оптимизация себестоимости через внутренние резервы — единственный способ удержать маржинальность при текущей волатильности сырьевых рынков. Успех СЛВЗ зависит от того, насколько быстро компания адаптирует линейку под требования восточных потребителей", — отметил в беседе с Pravda. Ru финансовый аналитик Никита Волков.
Руководство завода анонсировало разработку легких алкогольных напитков. Целью мероприятий является снижение операционных трат. В условиях жесткой конкуренции, аналогичной ситуации на рынках рамных внедорожников, важно обеспечить гибкость поставок. Завод уже осуществляет налоговые выплаты в полном объеме, демонстрируя дисциплинированность плательщика.
"Работа с налогами и лицензиями — фундамент корпоративного права. Если компания не проходит аудит или имеет проблемы с отчетностью, разговоры об экспорте теряют смысл. СЛВЗ сейчас находится в зоне активного комплаенс-контроля", — предупредил в беседе с Pravda.Ru аудитор Павел Никитин.
Поголовье составляет порядка 73 тысяч голов, большая часть которых — 68% — находится в управлении сельскохозяйственных организаций.
