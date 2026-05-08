Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Инфляционный удар: как НДС на зарубежные товары изменит цены в интернет-магазинах
Северный деликатес берёт курс на Китай: как Коми перестраивает экспорт оленины и алкоголя
Сенсация или пиар: зачем Трамп раскрывает данные о неопознанных объектах НЛО США
Статика за столом: как 10 минут между работой спасают суставы от износа
Миф о чудо-рассоле: почему капустный сок не заменяет клетчатку и пробиотики
Инкубатор в шкафу: почему грязный зимний пуховик становится опасным для легких
Сельдяной король и конец света: биологи объяснили, почему легенды оказались ложью
Демонтаж структуры: как привычное полотенце превращает волосы в лохмотья
Посторонний человек заявил право на квартиру наследника: закон допускает это в двух случаях

Воин из Кёрдюгена нашёл родственников: что общего у современных северян с человеком, жившим 4200 лет назад

Россия » Дальний Восток

Археологическая находка, сделанная в якутских землях два десятилетия назад, наконец обрела "живое" продолжение. Генетические маркеры коренных народов Дальнего Востока внезапно указали на прямую связь с мужчиной, сражавшимся за выживание еще до расцвета великих империй древности.

изучение древней ДНК
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
изучение древней ДНК

Воин из Кёрдюгена: портрет эпохи

В 2004 году экспедиция в окрестностях Якутска извлекла из земли останки, которые заставили ученых забыть про покой. Мужчина, живший 4 200 лет назад, "рассказал" свою историю через шрамы на костях и инструменты труда. Его захоронение — это настоящий учебник истории под открытым небом: здесь и наконечники стрел, и доспехи из ороговевших тканей животных. Множественные старые переломы подтверждают: жизнь неолитического воина была наполнена риском.

"Древние захоронения — это капсулы времени. Мы часто видим там следы травм, которые сегодня были бы смертельными, но тогда человек продолжал жить и охотиться. Это колоссальная биологическая выносливость", — объяснил в беседе с Pravda.Ru антрополог Артём Климов.

След в хромосомах: как искали потомков

Международная команда исследователей, опираясь на данные Journal of Human Genetics, решила проверить, оставил ли "воин из Кёрдюгена" свой биологический след в современниках. Генетики проанализировали Y-хромосомы у 256 мужчин, представляющих 11 этнических групп Дальнего Востока. Выборка включала ительменов, эвенов, чукчей, коряков и нивхов. Результат оказался ошеломляющим: почти у 19 % мужчин на Камчатке и Чукотке обнаружили идентичную древнюю генетическую ветвь.

Характеристика Данные исследования
Возраст останков Около 4 200 лет
Регион проживания предка Якутия (Кёрдюген)
Современные носители гена Коряки, чукчи, эвены

Важно понимать: речь идет не о родстве с конкретным лицом, а о сохранении мужской линии наследования на протяжении тысячелетий. Это история миграций, записанная в коде жизни, которая пережила даже самые суровые климатические изменения.

"С точки зрения эволюционной биологии, такая высокая частота генетического маркера спустя 40 веков — это доказательство успеха конкретной популяции в освоении северных широт", — отметил в беседе с Pravda. Ru биолог Андрей Ворошилов.

Миграции и гены: что скрывает история

Научное сообщество связывает эти данные с глобальными перемещениями племен по северо-востоку Азии. Давние предки современных коренных народов были мобильны, они осваивали территории от Якутии до самых отдаленных уголков Камчатки. Такие исследования помогают прояснить "белые пятна" в этногенезе регионов, где часто вводятся строгие ограничения, а дороги становятся объектом споров и судебных исков.

"Иногда мы находим подтверждение бытовым легендам в лабораторных пробирках. Генетика камчатских народов оказалась удивительно консервативной, что помогло ученым отследить связь через тысячелетия", — заявил в беседе с Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.

Ответы на популярные вопросы о древних корнях

Действительно ли у всех камчатцев нашли гены этого воина?

Нет, исследование охватило около 19 % обследованных мужчин из 11 народов. Это указывает на значимое, но не всеобщее присутствие данной генетической ветви.

Почему именно Якутия стала ключом к разгадке?

В Якутии из-за особых условий вечной мерзлоты органика и костные останки сохраняются лучше, что позволяет проводить точный анализ ДНК древних людей.

Может ли это исследование изменить современную историю народов?

Оно дает научную базу для изучения путей заселения Арктики и Дальнего Востока, подтверждая тесные связи между регионами еще в эпоху позднего неолита.

Где сегодня хранятся результаты исследования?

Детали работы опубликованы в авторитетном издании Journal of Human Genetics и доступны для ознакомления научному сообществу.

Читайте также

Экспертная проверка: Антрополог Артём Климов, биолог Андрей Ворошилов, историк науки Сергей Белов
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Сейчас читают
Хит кухни: шоколадный торт на сковороде, который готовится быстрее, чем чай
Еда и рецепты
Хит кухни: шоколадный торт на сковороде, который готовится быстрее, чем чай
Больше, чем просто десерт: тонкое искусство создания домашнего Птичьего молока
Еда и рецепты
Больше, чем просто десерт: тонкое искусство создания домашнего Птичьего молока
Популярное
Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед

Взаимодействие плодовых культур может обернуться скрытой борьбой за выживание. Какие растения мешают друг другу развиваться и как спасти урожай.

Тайная война корней: груша отказывается плодоносить, если в паре метров растет прожорливый сосед
Хит кухни: шоколадный торт на сковороде, который готовится быстрее, чем чай
Хит кухни: шоколадный торт на сковороде, который готовится быстрее, чем чай
Домашняя силовая система после 40: 5 упражнений, которые возвращают молодость телу
Терпение Китая кончилось: Пекин требует от Украины вернуть многомиллиардный долг
Дипломатический провал: встреча Лулы и Трампа обернулась взаимными обвинениями и конфликтом Любовь Степушова Итоговый взгляд на апрель 2026 года в зоне СВО: динамика перехвата дронов, авиабомб и ракет Андрей Николаев География по версии ЕС: Крым не Россия, Голаны не Израиль, а карта мира — политическая салфетка Юрий Бочаров
Воздушная граница под вопросом: инцидент с БПЛА в Резекне вскрыл проблемы защиты Латвии
В этом составе зацветет даже веник: копеечный секрет бешеного укоренения черенков в мае
QR-коды и уроки мужества: в Татарстане систематизируют работу по сохранению памяти павших
QR-коды и уроки мужества: в Татарстане систематизируют работу по сохранению памяти павших
Последние материалы
Миф о чудо-рассоле: почему капустный сок не заменяет клетчатку и пробиотики
Инкубатор в шкафу: почему грязный зимний пуховик становится опасным для легких
Воин из Кёрдюгена нашёл родственников: что общего у современных северян с человеком, жившим 4200 лет назад
Сельдяной король и конец света: биологи объяснили, почему легенды оказались ложью
Демонтаж структуры: как привычное полотенце превращает волосы в лохмотья
Головная боль уйдёт на три-четыре, если делать эти упражнения: забытый всеми двигатель в организме
Посторонний человек заявил право на квартиру наследника: закон допускает это в двух случаях
Лики героев в небе: вертолёты Магадана превратятся в летающий мемориал Победы 9 мая
Золотая клетка Apple: почему любовь к бренду заставляет россиян уходить в долговую яму
Европа пересчитала расходы: переговоры с Россией могут стать неизбежными
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.