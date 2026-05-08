Воин из Кёрдюгена нашёл родственников: что общего у современных северян с человеком, жившим 4200 лет назад

Археологическая находка, сделанная в якутских землях два десятилетия назад, наконец обрела "живое" продолжение. Генетические маркеры коренных народов Дальнего Востока внезапно указали на прямую связь с мужчиной, сражавшимся за выживание еще до расцвета великих империй древности.
В 2004 году экспедиция в окрестностях Якутска извлекла из земли останки, которые заставили ученых забыть про покой. Мужчина, живший 4 200 лет назад, "рассказал" свою историю через шрамы на костях и инструменты труда. Его захоронение — это настоящий учебник истории под открытым небом: здесь и наконечники стрел, и доспехи из ороговевших тканей животных. Множественные старые переломы подтверждают: жизнь неолитического воина была наполнена риском.
"Древние захоронения — это капсулы времени. Мы часто видим там следы травм, которые сегодня были бы смертельными, но тогда человек продолжал жить и охотиться. Это колоссальная биологическая выносливость", — объяснил в беседе с Pravda.Ru антрополог Артём Климов.
Международная команда исследователей, опираясь на данные Journal of Human Genetics, решила проверить, оставил ли "воин из Кёрдюгена" свой биологический след в современниках. Генетики проанализировали Y-хромосомы у 256 мужчин, представляющих 11 этнических групп Дальнего Востока. Выборка включала ительменов, эвенов, чукчей, коряков и нивхов. Результат оказался ошеломляющим: почти у 19 % мужчин на Камчатке и Чукотке обнаружили идентичную древнюю генетическую ветвь.
|Характеристика
|Данные исследования
|Возраст останков
|Около 4 200 лет
|Регион проживания предка
|Якутия (Кёрдюген)
|Современные носители гена
|Коряки, чукчи, эвены
Важно понимать: речь идет не о родстве с конкретным лицом, а о сохранении мужской линии наследования на протяжении тысячелетий. Это история миграций, записанная в коде жизни, которая пережила даже самые суровые климатические изменения.
"С точки зрения эволюционной биологии, такая высокая частота генетического маркера спустя 40 веков — это доказательство успеха конкретной популяции в освоении северных широт", — отметил в беседе с Pravda. Ru биолог Андрей Ворошилов.
Научное сообщество связывает эти данные с глобальными перемещениями племен по северо-востоку Азии. Давние предки современных коренных народов были мобильны, они осваивали территории от Якутии до самых отдаленных уголков Камчатки. Такие исследования помогают прояснить "белые пятна" в этногенезе регионов, где часто вводятся строгие ограничения, а дороги становятся объектом споров и судебных исков.
"Иногда мы находим подтверждение бытовым легендам в лабораторных пробирках. Генетика камчатских народов оказалась удивительно консервативной, что помогло ученым отследить связь через тысячелетия", — заявил в беседе с Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.
Нет, исследование охватило около 19 % обследованных мужчин из 11 народов. Это указывает на значимое, но не всеобщее присутствие данной генетической ветви.
В Якутии из-за особых условий вечной мерзлоты органика и костные останки сохраняются лучше, что позволяет проводить точный анализ ДНК древних людей.
Оно дает научную базу для изучения путей заселения Арктики и Дальнего Востока, подтверждая тесные связи между регионами еще в эпоху позднего неолита.
Детали работы опубликованы в авторитетном издании Journal of Human Genetics и доступны для ознакомления научному сообществу.
