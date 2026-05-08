Лики героев в небе: вертолёты Магадана превратятся в летающий мемориал Победы 9 мая

Над сопками Колымы поднимается не просто гул турбин — в воздухе разлито предчувствие важного события. Пока в Москве планируют парады, здесь, где Азия глядит в ледяные воды Охотского моря, небо готовят к встрече с героями прошлого. "Авиация Колымы" проводит финальные технические прогоны, превращая стальные машины в символы вечной памяти.
Взлётная площадка на краю света — это всегда концентрация мужества. Здесь понимают: праздничная атрибутика — лишь форма. Суть — в именах на бортах вертолётов. Когда в небо поднимаются четыре машины с гравировкой фамилий Попкова, Борисова, Мазурука и Никулина, это не просто шоу. Это дань тем, кто гнал русскую технику к победе.
"Подготовка к 9 мая — это всегда волнительный процесс. Это значимое событие для нашей семьи, для страны и для всего коллектива "Авиация Колымы". Всё делается очень ответственно и заранее: тщательно подбираются все составляющие мероприятия", — рассказал второй пилот вертолётной эскадрильи "Авиация Колымы" Данил Гильденбрант.
Запуск двигателя — это проверка нервов на границе возможного, где каждая деталь должна работать как швейцарские часы. Техники "Колымы" знают: здесь не прощают ошибок. Даже несмотря на строгий надзор за безопасностью полетов, в преддверии 9 Мая внимание к каждому ECU и лопасти вырастает кратно.
"Попков, Борисов, Мазурук, Никулин — это участники Великой Отечественной войны, орденоносцы, герои. Мазурук, кроме боевых вылетов, выполнял перегон авиатехники по ленд-лизу из Аляски через Чукотку, Магаданскую область и Якутию. Остальные воевали на фронтах", — отметил командир воздушного судна "Авиации Колымы" Константин Адакин.
|Параметр
|Характеристика подготовки
|Техника
|Четыре вертолёта
|Экипаж
|Профессионалы "Авиации Колымы"
"Работа авиации в таких условиях требует предельной концентрации, так как здесь природные риски диктуют свои правила безопасности", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.
Да, вертолёты станут воздушной частью шествия, поддерживая память о героях.
Работы проходят при активной поддержке Правительства Магаданской области.
Экипажи выполняют плановые вылеты, учитывая климатическую специфику региона.
Это имена великих лётчиков, внесших неоценимый вклад в Победу и развитие авиасообщения на Дальнем Востоке.
Взаимодействие плодовых культур может обернуться скрытой борьбой за выживание. Какие растения мешают друг другу развиваться и как спасти урожай.