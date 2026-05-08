Лики героев в небе: вертолёты Магадана превратятся в летающий мемориал Победы 9 мая

Над сопками Колымы поднимается не просто гул турбин — в воздухе разлито предчувствие важного события. Пока в Москве планируют парады, здесь, где Азия глядит в ледяные воды Охотского моря, небо готовят к встрече с героями прошлого. "Авиация Колымы" проводит финальные технические прогоны, превращая стальные машины в символы вечной памяти.

Фото: commons.wikimedia.org by Zalasem1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Mi-24,

Железная память Колымы

Взлётная площадка на краю света — это всегда концентрация мужества. Здесь понимают: праздничная атрибутика — лишь форма. Суть — в именах на бортах вертолётов. Когда в небо поднимаются четыре машины с гравировкой фамилий Попкова, Борисова, Мазурука и Никулина, это не просто шоу. Это дань тем, кто гнал русскую технику к победе.

"Подготовка к 9 мая — это всегда волнительный процесс. Это значимое событие для нашей семьи, для страны и для всего коллектива "Авиация Колымы". Всё делается очень ответственно и заранее: тщательно подбираются все составляющие мероприятия", — рассказал второй пилот вертолётной эскадрильи "Авиация Колымы" Данил Гильденбрант.

Техника под прицелом ответственности

Запуск двигателя — это проверка нервов на границе возможного, где каждая деталь должна работать как швейцарские часы. Техники "Колымы" знают: здесь не прощают ошибок. Даже несмотря на строгий надзор за безопасностью полетов, в преддверии 9 Мая внимание к каждому ECU и лопасти вырастает кратно.

"Попков, Борисов, Мазурук, Никулин — это участники Великой Отечественной войны, орденоносцы, герои. Мазурук, кроме боевых вылетов, выполнял перегон авиатехники по ленд-лизу из Аляски через Чукотку, Магаданскую область и Якутию. Остальные воевали на фронтах", — отметил командир воздушного судна "Авиации Колымы" Константин Адакин.

Техника: Четыре вертолёта
Экипаж: Профессионалы "Авиации Колымы"

"Работа авиации в таких условиях требует предельной концентрации, так как здесь природные риски диктуют свои правила безопасности", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по чрезвычайным ситуациям Ирина Петрова.

Ответы на популярные вопросы о праздничных полётах

Входит ли акция в план мероприятий "Бессмертного полка"?

Да, вертолёты станут воздушной частью шествия, поддерживая память о героях.

Кто обеспечивает поддержку подготовки техники?

Работы проходят при активной поддержке Правительства Магаданской области.

Нужна ли специальная подготовка для таких полётов?

Экипажи выполняют плановые вылеты, учитывая климатическую специфику региона.

Почему именно эти герои выбраны для размещения на вертолётах?

Это имена великих лётчиков, внесших неоценимый вклад в Победу и развитие авиасообщения на Дальнем Востоке.

