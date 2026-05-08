За горизонтом событий: почему экспедиция РГО на гору Тэмлян станет главным приключением этого лета

Россия » Дальний Восток

Туманы над Анадырским лиманом — это не просто погода. Это декорация, за которой скрываются порталы в иные геологические эры. Скоро здесь, у горы "Тэмлян", соберутся те, кто готов сменить офисный комфорт на суровое дыхание Арктики.

горы Чукотки
Фото: commons.wikimedia.org by Анастасия Игоревна Петухова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сломанное остриё: тайны под ногами

Гора с чукотским именем Тэмлян, что дословно означает "сломанное остриё", скоро станет полем для серьезной науки. В двадцати километрах от Анадыря, на высоте 600 метров, Русское географическое общество ищет добровольцев. Цель — доказать ценность этих сопок для экологии. Речь не о простом туризме, а об описании того, что было здесь на рубеже мел-палеогена. Ученые уже находили тут окаменелые стволы деревьев — фрагменты древних арктических лесов, которым нет аналогов на планете.

"Работа с палеонтологическими разрезами требует ювелирной точности. Это не просто сбор камней, а реконструкция климатической истории региона", — пояснила в беседе с Pravda. Ru археолог Павел Синицын.

Кто нужен Чукотке прямо сейчас

Экспедиция стартует в августе. Маршруты пролягут от вершины Тэмляна до побережья лимана и реки Угольной. Нужны не только профи: геологи, биологи и картографы, но и медиадобровольцы. Это — шанс увидеть настоящее лицо Арктики, а не картинки из азиатского экспорта. Условия просты: 18+, выносливость и умение работать в команде.

Параметр Детали
Даты 3-12 августа
Локация Скрепа "Тэмлян", Анадырский лиман

Важно помнить, что проезд до Анадыря — на плечах добровольца. Это не копить на "пруль", конечно, но планировать бюджет стоит заранее.

"Экспедиции такого уровня — это фундамент для развития внутреннего туризма, который сейчас остро нуждается в качественной навигации", — отметила в беседе с Pravda.Ru обозреватель по туризму и традициям Татьяна Зайцева.

Климат и редкие пернатые

Гора работает как естественный щит. Склоны прикрывают местность от ветра, создавая уникальный микроклимат для северной флоры. Здесь гнездятся кречеты — птицы гордые и редкие. Команде предстоит впервые оценить антропогенное давление на эту хрупкую среду. Адаптация завезенных видов растений к местному климату — еще одна важная задача для прикладной биологии.

"Природный мониторинг в Арктике — задача первостепенной важности. Оценка рисков здесь требует междисциплинарного контроля", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru эксперт по ЧС Ирина Петрова.

Ответы на популярные вопросы о "Заповедном деле РГО"

Нужно ли платить за участие?

Организаторы берут на себя трансфер от Анадыря, проживание и питание. Дорогу до столицы Чукотки добровольцы оплачивают самостоятельно.

Кто может подать заявку?

Любой совершеннолетний гражданин с хорошей физической подготовкой. Профильные специалисты (биологи, геологи) приветствуются.

Где еще проходят экспедиции РГО в этом сезоне?

География проекта обширна: от Камчатки до Дагестана, включая Ставропольский край и Костромскую область.

До какого числа принимают заявки на Чукотку?

Прием анкет закрывается 16 июня.

Экспертная проверка: археолог Павел Синицын, обозреватель по туризму и традициям Татьяна Зайцева, эксперт по ЧС Ирина Петрова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
