Пороховая бочка посреди улицы: откуда в центре Пудожи взялись 200 канистр отработанного масла

Жители Пудожа обнаружили склад отработанного масла, угрожающий санитарной безопасности района. Почти двести канистр обнаружились в жилой застройке, спровоцировав конфликт между горожанами и представителями местного бизнеса.
Стихийная мусорная площадка образовалась буквально под окнами жилых многоквартирных домов №4а и 4б. Отработанное растительное масло, использованное ранее для приготовления фритюра, заполнило пространство рядом с кафе "Бургер ПИТ-стоп" на Комсомольской. Жильцы опасаются возгораний и резкого запаха. Гниющие проблемы ЖКХ часто становятся системными, когда бизнес игнорирует правила обращения с отходами.
"Инфраструктура хранения отходов должна быть изолирована от жилого периметра. Хранение огнеопасных жидкостей вблизи кафе и жилья — это грубейшее нарушение противопожарной безопасности," — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству регионов Ольга Морозова.
Ситуация привлекла внимание профильного министерства. Глава ведомства Янина Свидская подтвердила выезд мобильной группы экспертов на объект. Николай Савин, исполняющий обязанности главы Пудожского района, также осмотрел захламленную частную территорию. Информация передана в надзорные органы для поиска лиц, ответственных за организацию "масляного полигона".
|Характеристика
|Показатель
|Объем отходов
|Около 200 канистр
|Состав
|Масло, упаковка, одноразовая посуда
Собственник участка клятвенно обещал закончить зачистку локации в течение суток. Впрочем, жители сомневаются в оперативности, вспоминая недавние скандалы в администрации района. Подобный противопожарный режим в республике обязывает ответственных лиц следить за территориями жестче.
"Когда ответственность размыта между владельцами бизнеса и собственниками арендуемой земли, мы получаем такие эксцессы. Принудить к утилизации можно только через жесткие штрафные санкции и аннулирование разрешений на торговлю," — заявил в беседе с Pravda.Ru аналитик местного самоуправления Владимир Орлов.
Коммерческие организации в Карелии обязаны заключать профильные договоры на вывоз пищевых остатков. Выброс подобных субстанций в общие контейнеры для бытового мусора категорически запрещен. Недобросовестные предприниматели часто пытаются сэкономить, перекладывая расходы на рынок подержанных авто и прочие операционные нужды, забывая об обязанностях перед городом.
"Фритюрное масло после эксплуатации — это опасный химический субстрат. Его несанкционированное накопление ведет к колоссальному загрязнению почвы и риску возгораний. Собственник обязан иметь договор со специализированным утилизатором," — предупредил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ и тарифам Евгений Блех.
Обязанность лежит на собственнике земельного участка, где обнаружены отходы. Если виновник установлен, расходы взыскиваются с него по суду.
В региональное Минприроды, Роспотребнадзор или местную администрацию для проведения выездной проверки.
Нет, пищевые отходы класса "Б" и "В", а также отработанные масла требуют специализированного утилизационного цикла.
Масло — горючий материал, повышающий индекс пожарной опасности, а продукты его разложения отравляют почвенный слой и привлекают грызунов.
