Осада в центре города: жители новостроек Архангельска требуют остановить атаку грызунов

Архангельск медленно превращается в декорации к фильму ужасов, где главную роль играют не призраки, а серые крысы. Центр города — район Ломоносова и Володарского — оккупирован стаями грызунов, которые чувствуют себя хозяевами жизни в элитных кварталах. Пока жители новостроек с опаской обходят мусорные баки, власти рапортуют о регулярных чистках. Но яд не берет северную популяцию, которая облюбовала руины и завалы в самом сердце Поморья.

Гетто под оберткой люкса

Жильцы комплексов "Рубин" и "Седьмое небо" живут в режиме осады. Вечерами двор превращается в территорию писка и визга. Грызуны не просто бегают — они роют норы прямо под фундаментами зданий. Попытки оградить контейнерные площадки заборами провалились: крысы просачиваются сквозь любые зазоры. Жители опасаются за домашних питомцев, ведь прогулка у дома может закончиться визитом в ветеринарку из-за инфекций на лапах. Ситуация обострилась, когда два года назад во дворе снесли старый дом. Кучи строительного мусора стали идеальным инкубатором для вредителей.

"Такое скопление грызунов в жилых зонах — это прямой результат нарушения графиков вывоза отходов и наличия долгостроев. Пока в центре города годами лежат остатки древесины и бетона, никакая химия не поможет", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по инфраструктуре и благоустройству Ольга Морозова.

Местные жители констатируют: на помойку ходить страшно. Крысы выпрыгивают из баков, не боясь людей. Дератизация, которую проводили в марте, дала лишь временную передышку. Грызуны плодятся быстрее, чем коммунальщики раскладывают отраву. Пока городские службы борются с симптомами, аварийное жилье остается основным плацдармом для миграции вредителей по всему Октябрьскому округу.

Биологическая война: почему яд не работает

Доктор биологических наук Валентин Рыльников уверен: проблема не в количестве отравы, а в доступности еды. Дератизация в Архангельске напоминает попытку вычерпать море ложкой. В 2025 году город чистили дважды, в 2026-м — уже три раза в одном только квартале у ЖК "Рубин". Результат нулевой. Эксперт настаивает на закрытии подвалов и переходе на герметичные контейнеры. Пока 23 часа в сутки мусорный бак открыт для "шведского стола", крысы будут восстанавливать численность за считанные недели.

Причина нашествия Последствия для города Открытые пищевые отходы Бесконтрольный рост популяции Несанкционированные свалки строймусора Создание "крысиных гнезд" в центре Изношенные сети ЖКХ Миграция грызунов по теплотрассам

"Расходы на дератизацию закладываются в тарифы, но эффективность падает из-за критического состояния сетей ЖКХ. Грызуны используют подвалы как транзитные узлы, которые фактически не защищены", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по ЖКХ Евгений Блех.

Политический тупик: крысы хитрее бюрократии

Депутат Виктор Заря бьет тревогу: методы борьбы устарели на десятилетия. Власть продолжает тратить бюджетные деньги на разовые акции, игнорируя системный кризис. Нужно заставлять бизнес, особенно общепит, заниматься раздельным сбором мусора. Сейчас остатки еды из ресторанов летят в общие баки, подпитывая крысиную армию. Ситуация с благоустройством Архангельска остается напряженной: ядоприманки раскладывают, но горы мусора на ряде площадок сводят усилия на нет.

"Региональный бюджет выделяет средства на социально-экономическое развитие, но такие бытовые проблемы, как нашествие крыс, снижают инвестиционную привлекательность территорий", — отметил в беседе с Pravda.Ru экономист Валерий Козлов.

Крысы — это не просто эстетическая проблема или шум под окнами. Это биологическая угроза. Грызуны переносят до 30 видов опасных инфекций, включая туляремию и геморрагическую лихорадку. Пока городская администрация и регоператор обмениваются претензиями по качеству дорожной инфраструктуры и вывоза отходов, серые хищники продолжают захватывать новые дворы. Архангельску нужна не просто дератизация, а тотальная зачистка от строительных руин и переход на закрытые системы утилизации. Источник издание "29.ru".

Ответы на популярные вопросы о нашествии крыс

Почему дератизация не помогает с первого раза?

Крысы обладают высокой адаптивностью и быстро вырабатывают иммунитет к ядам. Кроме того, при наличии открытых источников еды (мусорные баки) они игнорируют отравленные приманки.

Чем опасны крысы для домашних животных?

Грызуны переносят лептоспироз и бешенство. Собака может заразиться даже при кратковременном контакте с местами, где находились крысы, или через обсемененную воду и почву.

Куда жаловаться, если во дворе бегают крысы?

В первую очередь необходимо обратиться в управляющую компанию. Если меры не принимаются — в Роспотребнадзор и городскую администрацию. Контроль за состоянием площадок также осуществляют органы ГЖИ.

Поможет ли раздельный сбор мусора в борьбе с грызунами?

Да, это ключевой фактор. Если пищевые отходы будут складироваться в герметичные контейнеры, крысы лишатся кормовой базы и будут вынуждены покинуть городские кварталы.

