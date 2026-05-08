Ульяновский УАЗ перестал быть музеем: там родится брутальный внедорожник, которого боятся конкуренты

Россия » Поволжье » Ульяновск

Ульяновский автозавод перестал походить на музей советского машиностроения и превращается в современный плацдарм для экспансии. В Ульяновске вовсю грохочут монтажные работы: здесь возводят новую прессовую линию, которая будет "штамповать" будущее российского бездорожья. Главная цель — запуск производства кузовных деталей для нового рамного внедорожника Sollers S9. Это не просто обновление парка станков, а заявка на доминирование в сегменте, где раньше безраздельно властвовали японцы и корейцы.

Фото: https://www.mos.ru/news by Фото: Максим Мишин. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Штамповка будущего: что происходит в цехах УАЗа

На индустриальной площадке УАЗа сейчас не до лирики. В пресс-службе предприятия подтвердили: новая линия монтируется под конкретную задачу. "Новая прессовая линия монтируется для последующего производства кузовных элементов для модельных рядов Sollers, включая перспективный внедорожник S9, и "УАЗа". Данное оборудование обеспечит оперативный выпуск высококачественных деталей и внесет весомый вклад в увеличение объема выпускаемых автомобилей", — сообщили в компании. Пять прессов уже проходят тесты, а шестой, с исполинским усилием в 2500 тонн-сил, готовится занять свое место в рамном корпусе.

"Подготовка фундамента под тяжелые прессы — это сигнал, что завод планирует выпускать не "фольгу", а серьезное железо. Локализация кузовных панелей позволит избежать логистических ловушек и проблем китайских авто, которые иногда зависают в ожидании запчастей", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Заводской ритм обещает стать еще агрессивнее во второй половине года. Тогда в цехах установят новый 50-тонный кран. Эта махина будет таскать тяжеленную штамповую оснастку, чтобы конвейер не простаивал ни минуты. Пока одни обсуждают цены на бензин май, ульяновцы закладывают фундамент для реального импортозамещения, превращая старые цеха в современный хаб.

Генетика Sollers S9: от пикапа к внедорожнику

Sollers S9 — это не плод фантазии дизайнеров-одиночек, а прагматичный расчет. В основе лежит архитектура мощного пикапа ST9, который, в свою очередь, является близким родственником китайского JAC T9. Рама, полный привод, брутальный силуэт — всё это должно заставить нервничать конкурентов. Серийный запуск намечен на сентябрь. Это будет полноценный рамный игрок, способный вытащить семью из любой грязи. Пока покупатели изучают семиместные кроссоверы цена которых кусается, S9 готовит удар по рынку своей утилитарностью.

Характеристика Значение / База
Тип кузова Рамный внедорожник
Платформа-донор Пикап Sollers ST9 (JAC T9)
Старт производства Сентябрь 2026 года
Усилие главного пресса 2500 тонн-сил

Важно не попасться на маркетинговые ловушки: S9 — это не "паркетник". Это машина для тех, кому нужно проезжать там, где волки ходить боятся. Динамика выхода на рынок впечатляет, учитывая, что презентация модели состоится уже в ближайшее время. Руководство "Соллерс" ставит на проверенные решения, не пытаясь изобретать велосипед, а внедряя адаптированные под наши условия технологии.

"Рынок жаждет новых имен. Если УАЗ сможет обеспечить стабильное качество штамповки, это переломит динамику авторынка в пользу отечественного бренда, потеснив даже дерзких новичков", — отметил в беседе с Pravda.Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Рыночные перспективы и экспертный разбор

Производство на УАЗе — это не только про гайки, это про экономику. Глубокая локализация кузовщины позволяет гибко играть с ценой и не бояться санкционных встрясок. Пока в Хорватии тестируют беспилотный транспорт, в Ульяновске делают ставку на понятную классику в современной обертке. Покупатели уже начали массово менять автомобильных фаворитов, и Sollers S9 может стать тем самым "темным рыцарем", который заберет себе львиную долю спроса в 2026 году.

"При покупке рамного внедорожника ключевым фактором остается доступность запчастей и стоимость владения. Главное, чтобы покупатели не столкнулись со схемами перекупщиков на старте продаж из-за возможного дефицита", — предупредил в беседе с Pravda.Ru юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.

На фоне гаражного тюнинга и попыток оживить старые моторы, заводское производство новых кузовов выглядит как глоток чистого воздуха. УАЗ и Sollers создают экосистему, где современная китайская база встречается с мощной российской производственной культурой. Это не просто сборка "отверткой", это полноценное рождение автомобиля.

Ответы на популярные вопросы о новинке УАЗ

Когда Sollers S9 появится в продаже?

Серийное производство стартует в сентябре 2026 года, продажи у дилеров ожидаются вскоре после официальной презентации.

Будет ли новый внедорожник рамным?

Да, S9 сохранит классическую рамную конструкцию, заимствованную у пикапа ST9, что гарантирует высокую проходимость.

Где именно производят кузовные детали?

Штамповка кузовных элементов локализована на индустриальной площадке Ульяновского автомобильного завода (УАЗ).

Правда ли, что S9 — это копия китайского автомобиля?

Модель базируется на платформе JAC T9, однако адаптирована под российские условия и проходит глубокую локализацию на мощностях "Соллерс".

Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, логист Денис Крылов, юрист Олег Зорин
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
