Продовольственный десант из Хабаровска: местные продукты осадили чужие прилавки — и назад не собираются

Хабаровский край наводит мосты там, где другие видят туман. Пока центральные регионы гадают на кофейной гуще, наш бизнес пакует чемоданы в Азию. Мороженое, которое не тает в тропиках, и рыбий жир, ставший валютой в Поднебесной — это новая реальность хабаровского экспорта. Власти региона решили, что Китая уже мало. На горизонте маячат Малайзия и Монголия. Мы не просто продаем сырье, мы упаковываем дух тайги в банки с джемом и бутылки пенного, заставляя весь мир учить географию Дальнего Востока.

Флаг Малайзии

Сладкий холод и пенный след: что покупают за границей

Хабаровская еда перестала быть локальным секретом. По итогам 2025 года край выдал мощный экспортный залп. В топе, помимо привычного зерна и сои, оказались неожиданные позиции. Хабаровское мороженое от ИП Амирханова теперь конкурирует с мировыми гигантами, а продукция "Балтики" и "Амур-Пиво" заливает азиатские рынки качественным солодом. Рыба и морепродукты — это наш фундамент, но теперь к ним добавились БАДы и кондитерка.

"Инвестиции в производство сложных продуктов питания — это единственный путь уйти от сырьевой зависимости окраин. Хабаровский край показывает, что переработка может приносить валюту не хуже леса или руды", — объяснил в беседе с Pravda.Ru региональный экономист Валерий Козлов.

Для местных производителей выход за границу — это всегда риск и проверка на прочность. Одно дело кормить своих, другое — угодить вкусам Вьетнама или Индонезии. Экспорт требует не просто продукта, а истории. И хабаровские предприятия "Ветли Восток", поставляющие сушки и печенье, эту историю успешно пишут, доказывая, что русская классика понятна даже в сердце Азии.

Продукт Ключевые рынки Мороженое Китай, Вьетнам Рыбий жир (БАДы) Китай, Монголия Джемы и чаи Беларусь, Казахстан Пиво и газировка КНР, Малайзия

Бренд "Сделано в Хабаровском крае": штурм Суйфэньхэ

В китайском Суйфэньхэ открыли не просто лавку, а настоящий форпост регионального влияния. Полки под вывеской "Сделано в Хабаровском крае" ломятся от таежных дикоросов, овощных соков и даже ферментированного кофе. Власти региона понимают: в одиночку мелкому бизнесу не выжить. Нужен единый зонтичный бренд, который будет гарантировать качество. И это работает — китайский покупатель ценит экологичность, которой у нас в избытке.

"Таежная продукция — это наш уникальный оффер. Но важно понимать, что изменение климата и экологические риски напрямую бьют по урожайности дикоросов, что может сказаться на стабильности поставок", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru климатолог Павел Лебедев.

География расширяется агрессивно. В планах захват рынков Беларуси и Казахстана, где наш продукт еще помнят. При этом поездка в Китай из Хабаровска стала привычным маршрутом для бизнеса, позволяя оперативно решать вопросы логистики. Регион делает ставку на дегустационные павильоны, где потенциальный партнер может буквально почувствовать вкус хабаровского лета на языке.

Трудности перевода: контрафакт и кадровый голод

Карнавала не будет без преодоления барьеров. Главная головная боль — китайские умельцы. Наши товарные знаки в КНР воруют быстрее, чем отходит лед на Амуре. Контрафакт подрывает доверие к бренду, а "недружественные" страны закрывают двери. Добавьте сюда короткие сроки хранения натуральных продуктов и логистическое плечо — и картина станет менее радужной.

"Незаконное использование брендов и отсутствие защиты интеллектуальной собственности — это типичный риск при работе с азиатскими рынками. Бизнесу нужны юристы-международники, а не просто менеджеры по продажам", — отметил в беседе с Pravda.Ru эколог и специалист по природопользованию Игорь Степанов.

Остро стоит и вопрос кадров. Работа на Дальнем Востоке требует спецов, которые понимают тонкости восточного менталитета и таможенного права. Пока предприниматели не всегда готовы раскошелиться на дорогих экспертов, предпочитая действовать по старинке — на авось и личных связях. Хотя примеры успеха, как у бренда косметики для животных Валерия Салова, показывают: производство в крае может быть на мировом уровне.

Ответы на популярные вопросы о дальневосточном экспорте

Какие продукты из Хабаровского края самые популярные в Китае?

В лидерах мороженое, пиво, кондитерские изделия и рыбий жир. Покупатели ценят экологическую чистоту сырья.

Чем опасен экспорт в Азию для малого бизнеса?

Основной риск — кража торговой марки и появление контрафакта, а также высокие требования к срокам хранения продукции.

Какие новые страны планируют осваивать хабаровские производители?

В приоритете рынки Вьетнама, Малайзии, Монголии и Индонезии, а также укрепление связей с Беларусью.

Как бренд "Сделано в Хабаровском крае" помогает компаниям?

Он обеспечивает присутствие в государственных выставочных павильонах за рубежом и создает имидж качественного, проверенного продукта.

